Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold ücretlerine büyük indirim!

Xbox Türkiye; Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde önemli bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay itibarıyla geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre abonelik ücretleri en az %50 düşecek.



Microsoft fiyat güncellemelerini ülkemizdeki Xbox kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirdi. 15 Eylül 2019 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlar şu şekilde:



Xbox Live Gold Bir Ay -- 29,99 TL

Xbox Live Gold Üç Ay -- 74,99 TL

Xbox Live Gold Altı Ay --119,99 TL

Xbox Live Gold 12 Ay -- 179,99 TL

Xbox Game Pass Ultimate Bir Ay -- 44,99 TL

Xbox Game Pass Ultimate Üç Ay -- 134,99 TL

PC için Xbox Game Pass Bir Ay -- 29,99 TL

PC için Xbox Game Pass Üç Ay -- 89,99 TL

PC için Xbox Game Pass Altı Ay -- 179,99 TL

Konsol için Xbox Game Pass Bir Ay -- 29,99 TL

Konsol için Xbox Game Pass Üç Ay -- 89,99 TL

Konsol için Xbox Game Pass Altı Ay -- 179,99 TL



Microsoft, Xbox Live Gold ve Game Pass üyelikleri için bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl büyük bir zam yapmıştı. Önceden 29,00 TL olan bir aylık üyelik fiyatları 59,00 TL'ye çıkmıştı. Şimdiyse fiyatlar eski haline geri dönüyor. Xbox Game Pass'in PC'ye de geldiğini düşünürsek yeni indirimlerin ülkemizdeki oyuncuları epey sevindireceğini söyleyebiliriz.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Live_Gold_ve_Xbox_Game_Pass_Abonelik_Fiyatlari_15_Eylul_itibariyla_Dusurulecek-95675.htm