Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold ücretlerine büyük indirim!

Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold abonelik ücretlerine büyük bir indirim geldi. Xbox Türkiye'nin yaptığı açıklamaya göre fiyatlarda en az %50 indirimler bizleri bekliyor.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
397
21
1
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xbox Türkiye; Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass abonelik ücretlerinde önemli bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay itibarıyla geçerli olacak olan yeni fiyatlara göre abonelik ücretleri en az %50 düşecek.

Microsoft fiyat güncellemelerini ülkemizdeki Xbox kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirdi. 15 Eylül 2019 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlar şu şekilde:

Xbox Live Gold Bir Ay -- 29,99 TL
Xbox Live Gold Üç Ay -- 74,99 TL
Xbox Live Gold Altı Ay --119,99 TL
Xbox Live Gold 12 Ay -- 179,99 TL
Xbox Game Pass Ultimate Bir Ay -- 44,99 TL
Xbox Game Pass Ultimate Üç Ay -- 134,99 TL
PC için Xbox Game Pass Bir Ay -- 29,99 TL
PC için Xbox Game Pass Üç Ay -- 89,99 TL
PC için Xbox Game Pass Altı Ay -- 179,99 TL
Konsol için Xbox Game Pass Bir Ay -- 29,99 TL
Konsol için Xbox Game Pass Üç Ay -- 89,99 TL
Konsol için Xbox Game Pass Altı Ay -- 179,99 TL

Microsoft, Xbox Live Gold ve Game Pass üyelikleri için bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl büyük bir zam yapmıştı. Önceden 29,00 TL olan bir aylık üyelik fiyatları 59,00 TL'ye çıkmıştı. Şimdiyse fiyatlar eski haline geri dönüyor. Xbox Game Pass'in PC'ye de geldiğini düşünürsek yeni indirimlerin ülkemizdeki oyuncuları epey sevindireceğini söyleyebiliriz. 


https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Xbox_Live_Gold_ve_Xbox_Game_Pass_Abonelik_Fiyatlari_15_Eylul_itibariyla_Dusurulecek-95675.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
canguler917 48 dk.
game pass'in bu fiyatlarla pc'ye gelişi bence iyi. xbox live gold ise absürd derecede pahalı, sadece 12 aylık olanı parasını hak ediyor, alacak olan daha düşük süreli olanlara hiç bakmasın 12 aylık alsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold ücretlerine büyük indirim! Sonraki Nvidia CEO’su: Işın izleme desteği olmayan ekran kartı almak çılgınlık 4 sa. Aksiyon kameralı Motorola One Action duyuruldu 5 sa. Nvidia RTX 2080 Ti Super hazırlıyor olabilir 5 sa. Huawei Mate 30, kablosuz şarj hızıyla sektöre damga vuracak 6 sa. Sperm ayırma tekniği ile istenilen cinsiyette yavrular üretildi 6 sa. Assetto Corsa Competizione geliştiricisi: Oyuna Ray Tracing eklemek için bir neden yok 7 sa. Nvidia geçen yılı mumla arıyor 7 sa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere Volkswagen sözü 8 sa. Rusya, 'robot kozmonotunu' önümüzdeki hafta uzaya gönderecek 8 sa. Xiaomi Redmi 7A inceleme | Kullanıcı deneyimi nasıl? 8 sa. Dört arka kameralı Oppo Reno 2 serisi geliyor 9 sa. SK Hynix Gold S31 SSD'lerini duyurdu 9 sa. GoPro Hero8 ve GoPro Max sızdırıldı 10 sa. Obi Wan Kenobi dizisi onaylandı; Ewan McGregor geri dönüyor 11 sa. Huawei şimdi de kendi harita hizmetini geliştiriyor 11 sa. Xiaomi'den 284 dolarlık yeni elektrikli bisiklet: Himo C16 12 sa. Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması TBMM gündeminde 13 sa. Toplam değeri 120TL olan iki oyun Epic Games mağazasında ücretsiz oldu 14 sa. Redmi Note 8’den ilk detaylar geldi 14 sa. iOS 13 betası iPhone 11 tanıtım tarihini ortaya çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere Volkswagen sözü
DonanımHaber
Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıktı
DonanımHaber
Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması TBMM gündeminde
DH Forum
Ücretli yamalara demo yapılmalı
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim