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Glikoz seviyesinden kalori harcamasını gösterebilen giyilebilir yeni ürün: GoBe

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Glikoz seviyesinden kalori harcamasını gösterebilen giyilebilir yeni ürün: GoBe
Özellikle 2013 yılı içerisinde sayıları ciddi oranda artan egzersiz ve sağlıklı beslenme temelli giyilebilir ürünler, tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu ilginin farkında olan geliştiricilerden Artem Shipitsyn, ekibiyle geliştirdiği yeni saat formunda cihazıyla glikoz seviyesinden kalori harcamasını gösterebiliyor.

Popüler bağış platformlarından Indiegogo üzerinde koyduğu 100,000$ hedefi bitimine 33 gün kala 540,000$ gibi ciddi bir seviyeye taşımayı başaran GoBe, dış görünüş itibariyle bir saati andırıyor ve barındırdığı kalp atışı ile kan akışı için basınç sensörü, dokudaki sıvı seviyesini ölçen empedans sensörü ve vücut hareketlerini takip eden ivmeölçer temellinde çalışan Healbe Flow teknolojisiyle otomatik olarak hücrelerdeki glikoz düzeyini okuyor ve bu şekilde de alınan ile yakılan kalori miktarını aktif olarak gösterebiliyor.
Birçok alternatifinde manuel olarak yapılan bu işlemi otomatikleştirmesi ile büyük bir kullanım kolaylığı vaat eden ürün, belirtildiği kadarıyla tam dolu bataryayla 3 gün kullanım ömrü sunuyor ve iOS ile Android işletim sistemi cihazlar için geliştirilen uygulamasıyla Bluetooth üzerinden iletişim kurarak birçok bilgiyi hızlı bir şeklide sunabiliyor. Üzerinde ekran yer almıyor olsa da saati gösterebilen GoBe, su geçirmez gövdesiyle yüzme dahil birçok aktivite ile rahatlıkla kullanılarak, hidrasyon, stres ve uyku düzeyi gibi bilgileri de kullanıcılarına sağlayabiliyor. GoBe ayrıca belirlenen hedefler ile vücut ihityaçları için "fazla" ya da "az" şeklinde bildirimler de yapabiliyor.

Yapılacak en az 189$ bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebilen GoBe'yi tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127887-gobe-wearable-will-let-you-track-calories-without-punching-numbers-into-an-app Yorum Yaz
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giogo 5 yıl en beğenilen
Mükemmel birşey icat etmişler.
Kilo vermek isteyen bireyler her günün sonunda yaptığı uygulamaların başarılımı başarısızmı olduğunu bu cihaz sayesinde öğrenmiş olacak.
Ayrıca şunu yesem şu kadar kalori şu kadar yürüsem şu kadar kalori vericem alıcam hesabını yapmaktanda kurtaracak ve tam kalori miktarlarını gösterebilecek.
Kısacası mükemmel bir ürün.
Mükemmel birşey icat etmişler.Kilo vermek isteyen bireyler her günün sonunda yaptığı uygulamaların başarılımı başarısızmı olduğunu bu cihaz sayesinde öğrenm...
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h0c@ 5 yıl
Acaba kan şekeri durumunu da ölçebiliyor mu? Şeker hastaları için de alternatif bir durum olur.
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ouzqan 5 yıl
Yakında tansiyonumuzu ölçen cihazlar falanda çıkar .
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furky86 5 yıl
Diyelim ki benim kan şekerim spora başlamadan az önce 90, koştum koştum 88 oldu mesela, bu alet nereden bilecek benim insülinim hangi seviyeden hangi seviyeye indi de şeker 88de kaldı??? bu aletin ölçdüğü değerin doğru olabilmesi için vücuttaki diğer bütün glikoz metabolizmasına etki eden parametrelerin sabit olması lazım, insülin, glukagon, kortizol, lipitler vs vs vs...
Hadi onu geçtim böyle bir alet üretilecek de mevcut teknolojiyle bileklerimizde olcak...
Peh peh peh...
Sporun zamanına göre kafadan bir değer sallar insanlar da gerçekten çalışıyor zanneder...
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infom@n 5 yıl
Kan şekeri ve tansiyon ölçen bir alet günümüz insanlarına çok faydalı bir icat olacaktır.
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etyemez 5 yıl
şimdi bu saat kan şekerini ölçüyor mu ?
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serverdx 5 yıl
Kandaki glikozu ölçen saat haberini umutla beklemekteyim.
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giogo 5 yıl en beğenilen
Mükemmel birşey icat etmişler.
Kilo vermek isteyen bireyler her günün sonunda yaptığı uygulamaların başarılımı başarısızmı olduğunu bu cihaz sayesinde öğrenmiş olacak.
Ayrıca şunu yesem şu kadar kalori şu kadar yürüsem şu kadar kalori vericem alıcam hesabını yapmaktanda kurtaracak ve tam kalori miktarlarını gösterebilecek.
Kısacası mükemmel bir ürün.
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