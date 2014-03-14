Glikoz seviyesinden kalori harcamasını gösterebilen giyilebilir yeni ürün: GoBe

Özellikle 2013 yılı içerisinde sayıları ciddi oranda artan egzersiz ve sağlıklı beslenme temelli giyilebilir ürünler, tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu ilginin farkında olan geliştiricilerden Artem Shipitsyn, ekibiyle geliştirdiği yeni saat formunda cihazıyla glikoz seviyesinden kalori harcamasını gösterebiliyor.





Popüler bağış platformlarından Indiegogo üzerinde koyduğu 100,000$ hedefi bitimine 33 gün kala 540,000$ gibi ciddi bir seviyeye taşımayı başaran GoBe, dış görünüş itibariyle bir saati andırıyor ve barındırdığı kalp atışı ile kan akışı için basınç sensörü, dokudaki sıvı seviyesini ölçen empedans sensörü ve vücut hareketlerini takip eden ivmeölçer temellinde çalışan Healbe Flow teknolojisiyle otomatik olarak hücrelerdeki glikoz düzeyini okuyor ve bu şekilde de alınan ile yakılan kalori miktarını aktif olarak gösterebiliyor.

Birçok alternatifinde manuel olarak yapılan bu işlemi otomatikleştirmesi ile büyük bir kullanım kolaylığı vaat eden ürün, belirtildiği kadarıyla tam dolu bataryayla 3 gün kullanım ömrü sunuyor ve iOS ile Android işletim sistemi cihazlar için geliştirilen uygulamasıyla Bluetooth üzerinden iletişim kurarak birçok bilgiyi hızlı bir şeklide sunabiliyor. Üzerinde ekran yer almıyor olsa da saati gösterebilen GoBe, su geçirmez gövdesiyle yüzme dahil birçok aktivite ile rahatlıkla kullanılarak, hidrasyon, stres ve uyku düzeyi gibi bilgileri de kullanıcılarına sağlayabiliyor. GoBe ayrıca belirlenen hedefler ile vücut ihityaçları için "fazla" ya da "az" şeklinde bildirimler de yapabiliyor.





Yapılacak en az 189$ bağış ile 2014 Haziran ayında elde edilebilen GoBe'yi tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127887-gobe-wearable-will-let-you-track-calories-without-punching-numbers-into-an-app