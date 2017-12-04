Global Blue Tax Free uygulamasıyla vergi iadesi takibi kolaylaşıyor

Vergi İadesi Takibi
Uygulama, müşterilerin kendi vergi iadelerini etkin biçimde yönetmelerine takip etmelerine yardımcı olacak bir dizi kapsamlı özellik içeriyor. Kullanıcılar, tüm iadelere, tek bir tuşa dokunarak anında ulaşabilir ve takip edebilir. Aynı zamanda anlaşılabilir uyarılar da uygulamanın desteklenmesini sağlıyor.mKonum tespit hizmeti sayesinde, uygulama kullanıcılarını en yakın Gümrük ve İade ofislerine yönlendiriyor.
İade Hesaplama Aracı
Uygulamaya eklenen Global Blue İade Hesaplama aracı, anlık döviz bilgileri ve otomatik olarak para birimi çevirimi sağlıyor. Kullanıcılar, Tax Free Alışverişlerinde minimum alt satın alma tutarı ve yerel kurallar gibi bilgilere de bu uygulamadan erişebilirler.
Harita Özelliği
Uygulamanın harita özelliği, gelişmiş arama işleviyle müşterilerin şehir, marka ve mağaza adı girerek alışverişlerini planlamalarını mümkün kılıyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıları mağazalara götüren navigasyon özelliği ile alışverişin yoğun olduğu bölgeleri de gösteriyor.
Uygulama iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak indirilebilir durumda
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en kolayı hava alanından tax refund almak fakat her hava alanında olmuyor bu ofisler dönerken kullanacağınız hava alanını iyi seçmek gerekiyor.