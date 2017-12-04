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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Global Blue Tax Free uygulamasıyla vergi iadesi takibi kolaylaşıyor

Global Blue tarafından geliştirilen Tax Free takip uygulaması yenilendi. Yeni özellikler ile daha pratik ve işlevsel olan uygulama, yurt dışında alışveriş yapanların vergi iadesine yardımcı olacak.
1 yıl
2,6b
1
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Global Blue Tax Free uygulamasıyla vergi iadesi takibi kolaylaşıyor

Global Blue, kullanıcıların Tax Free alışveriş deneyimini iyileştirmek için çeşitli çözümler sunan mobil uygulamasını yeniledi. Sürekli Tax Free alışveriş yapanlara hitap eden mobil uygulama, kişilerin planlama, alışveriş ve Tax Free aşamalarında yardımcı olmayı hedefliyor. Vergi iadesi konusunda bilgiye ihtiyacı olan müşteriler için uygulama içerisinde mobil müşteri hizmetleri destek veriyor.

Vergi İadesi Takibi

Uygulama, müşterilerin kendi vergi iadelerini etkin biçimde yönetmelerine takip etmelerine yardımcı olacak bir dizi kapsamlı özellik içeriyor. Kullanıcılar, tüm iadelere, tek bir tuşa dokunarak anında ulaşabilir ve takip edebilir. Aynı zamanda anlaşılabilir uyarılar da uygulamanın desteklenmesini sağlıyor.mKonum tespit hizmeti sayesinde, uygulama kullanıcılarını en yakın Gümrük ve İade ofislerine yönlendiriyor.

İade Hesaplama Aracı

Uygulamaya eklenen Global Blue İade Hesaplama aracı, anlık döviz bilgileri ve otomatik olarak para birimi çevirimi sağlıyor. Kullanıcılar, Tax Free Alışverişlerinde minimum alt satın alma tutarı ve yerel kurallar gibi bilgilere de bu uygulamadan erişebilirler.

Global Blue Tax Free uygulamasıyla vergi iadesi takibi kolaylaşıyor

Harita Özelliği

Uygulamanın harita özelliği, gelişmiş arama işleviyle müşterilerin şehir, marka ve mağaza adı girerek alışverişlerini planlamalarını mümkün kılıyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıları mağazalara götüren navigasyon özelliği ile alışverişin yoğun olduğu bölgeleri de gösteriyor.

Uygulama iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak indirilebilir durumda

App Store | | Play Store


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skythunderr 1 yıl
taxı geri almak kolay değil biraz uğraştırıcı, ingiltereden toplamda 90 pound civarı tax refundım vardi ama uğraşmadım kaldı hepsi(kendi adıma kredi kartı istediler yoktu o sırada).
en kolayı hava alanından tax refund almak fakat her hava alanında olmuyor bu ofisler dönerken kullanacağınız hava alanını iyi seçmek gerekiyor.
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