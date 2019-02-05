GlobalFoundries elektromekanik üretiminden çekiliyor

Bir dönem gözde döküm firmalarından iken son zamanlarda teknoloji geliştirmede geciken ve AMD gibi müşterilerini rakibi TSMC’ye kaptıran GlobalFoundries küçülme kararı aldı. Kaynakları daha verimli kullanmak adına elektromekanik üretiminden çekilecek.

Stratejik karar

Mikro elektromekanik veya MEMS olarak adlandırılan sistemler çok küçük boyutları ile pek çok sektörde hayati rol oynuyor. İklimlendirme sistemlerinde mini ısı değiştiriciler, ink jet yazıcılardaki kafalar, projeksiyon cihazlarındaki mikro ayna dizilimleri, basınç sensörleri, kızıl ötesi dedektörler gibi pek çok bileşen MEMS sistemlerinden faydalanıyor.

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GlobalFoundries müşterileri için MEMS üretimini Singapur’da bulunan Fab 3E tesislerinde yapıyordu. Küçülme kararı sonrasında bu tesis 236 milyon dolar karşılığında Vanguard International Semiconductor frmasına satıldı.

Satış anlaşması tesislerde çalışan personeli, üretim teknolojilerini ve tesislerin üretim yaptığı müşterileri de kapsıyor. Yani Vanguard firması MEMS üretim tesislerini anlaşmalı müşterileri ile birlikte satın almış oldu. Büyümesini sürdüren MEMS sektöründe Vanguard önemli bir kazanç sağladı.

MEMS üretiminden yıl sonuna kadar tamamen çekilmiş olmayı planlayan GlobalFoundries ise bu satış ile elde ettiği nakit kaynağını mevcut yonga üretim tesislerini geliştirmek için harcayacak. Gelecek planları arasında kızılötesi sensörler, entegre bellekler ve gelişmiş analog devrelerin üretimi yer alıyor.