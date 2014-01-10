Gmail artık doğrudan Google+ kişilerine mail gönderebilecek





Google'ın sosyal ağı Google+'ı her geçen gün hizmetlerine daha fazla entegre ettiği gözlerden kaçmıyor. Bugün ise Gmail tarafında önemli bir güncelleme oldu.





Yeni güncelleme ile Gmail üzerinden mail adresini bilmiyor olsanız bile Google+ çevrelerinizden kişi seçerek doğrudan email atabileceksiniz.





Sistem Google+ kişisinin ilişkili olduğu mail adresine mesajınızı gönderecek. Ancak o kişinin mail adresi size görünmeyecek. Alıcı kişi ise gönderenin mail adresini görebilecek. Alıcı eğer maili cevaplarsa bu kez mail adresi karşı tarafa görünebilecek.





Email via Google Plus adını taşıyan bu güncelleme yakın zamanda web ve mobil uygulamalara dağıtılmaya başlanacak.

http://www.androidauthority.com/gmail-via-google-plus-332598/