Gmail'in aktif kullanıcı sayısı 1.5 milyara ulaştı

Haber Editörü
İnternetin yeni yaygınlaştığı günlerde hemen hemen herkesin Hotmail veya Yahoo e-posta adresi vardı. Daha sonrasında ise Google, hem daha fazla depolama alanı sunan hem de rakiplerinden çok daha temiz ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip Gmail'i hizmete açtı.Ayrıca Bkz. "Samsung'dan ucuz Galaxy S10 geliyor"
Gün geçtikçe popülaritesini artıran e-posta hizmetinin kullanım oranı oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Gmail'in resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapılan duyuruda e-posta hizmetinin şu anda 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı açıklandı ve tüm kullanıcılara teşekkür edildi.
Gmail kullanıcı tabanını genişletiyor
Elbette bu dünya genelinde Gmail'i kullanan 1.5 milyar insan olduğu anlamına gelmiyor. Zira birden fazla e-posta hesabına sahip (iş için ayrı, kişisel kullanım için ayrı) çok sayıda kişi olduğu göz önüne alındığında, Gmail'i kullanan gerçek kişi sayısı muhtemelen daha azdır. Ancak yine de etkileyici bir rakam olduğunu kabul etmek gerek.
https://twitter.com/gmail/status/1055806807174725633 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 adet email adresi neyine diye düşünenler olacaktır.
Sanal ortam daki,uygulama,site vb ortamlar için üyelik kayıt işlemleri vb spam - reklamlar dan korunmak için yedek adresler illaha gerekiyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1620 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
google, gmail ve