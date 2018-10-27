Gmail'in aktif kullanıcı sayısı 1.5 milyara ulaştı

İnternetin yeni yaygınlaştığı günlerde hemen hemen herkesin Hotmail veya Yahoo e-posta adresi vardı. Daha sonrasında ise Google, hem daha fazla depolama alanı sunan hem de rakiplerinden çok daha temiz ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip Gmail'i hizmete açtı.

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Gün geçtikçe popülaritesini artıran e-posta hizmetinin kullanım oranı oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Gmail'in resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapılan duyuruda e-posta hizmetinin şu anda 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı açıklandı ve tüm kullanıcılara teşekkür edildi.

Gmail kullanıcı tabanını genişletiyor

Elbette bu dünya genelinde Gmail'i kullanan 1.5 milyar insan olduğu anlamına gelmiyor. Zira birden fazla e-posta hesabına sahip (iş için ayrı, kişisel kullanım için ayrı) çok sayıda kişi olduğu göz önüne alındığında, Gmail'i kullanan gerçek kişi sayısı muhtemelen daha azdır. Ancak yine de etkileyici bir rakam olduğunu kabul etmek gerek.

https://twitter.com/gmail/status/1055806807174725633