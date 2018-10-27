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Gmail'in aktif kullanıcı sayısı 1.5 milyara ulaştı

Google'ın e-posta hizmetinin popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Gmail'in sosyal medya hesabı aracığıyla yapılan paylaşıma göre e-posta hizmetinin artık 1.5 milyar aktif kullanıcısı var.
6 ay
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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İnternetin yeni yaygınlaştığı günlerde hemen hemen herkesin Hotmail veya Yahoo e-posta adresi vardı. Daha sonrasında ise Google, hem daha fazla depolama alanı sunan hem de rakiplerinden çok daha temiz ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip Gmail'i hizmete açtı.
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Gün geçtikçe popülaritesini artıran e-posta hizmetinin kullanım oranı oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Gmail'in resmi Twitter hesabı aracılığı ile yapılan duyuruda e-posta hizmetinin şu anda 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı açıklandı ve tüm kullanıcılara teşekkür edildi.

Gmail kullanıcı tabanını genişletiyor

Elbette bu dünya genelinde Gmail'i kullanan 1.5 milyar insan olduğu anlamına gelmiyor. Zira birden fazla e-posta hesabına sahip (iş için ayrı, kişisel kullanım için ayrı) çok sayıda kişi olduğu göz önüne alındığında, Gmail'i kullanan gerçek kişi sayısı muhtemelen daha azdır. Ancak yine de etkileyici bir rakam olduğunu kabul etmek gerek.

https://twitter.com/gmail/status/1055806807174725633 Yorum Yaz
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Türevlenebilen Fonksiyon 6 ay en beğenilen Y-ZiyA
duygulandım. hotmaile epey fark atmıslar
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davincu 6 ay
işşiz olarak bi ara 27900 tane hesap açtım ulan ne işşizm be vy mk




































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Yılan Serdar 6 ay
Sırf benim açtığım 50 ye yakın hesabı bi kenara bırakırsak gerçek kullanıcı sayıları 500 milyonu geçmez bence
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MichaelTownley 6 ay
Hem Gmail hem de Outlook kullanan biri olarak Outlook'un arayüzünün daha iyi olduğunu düşünüyorum
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Tommy Shelby 6 ay
Outlook daha iyi ama gmail açması kolay
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Part Of The Nature 6 ay
Yeni domain ekleyip gmail de kullanılmayan hesapları kapatmaları lazım boş kullanıcı adı kalmadı la
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F E K E L İ 6 ay
Hem güvenli hem hızlı. Gmail cidden on numara
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AvriL 6 ay
yarısı fake
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Stand Alone 6 ay
Mecbursun da ondan. YouTube hesabını açmak için önce Gmail hesabının olması gerekiyor mesela. Mail sisteminde en rafine sistem Outlook bana göre.
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esmerbuyucu 6 ay Stand Alone
Google hesabı açmak yetiyor, yani başka bir email sağlayıcısıyla Youtube kullanılıyor diye biliyorum. Ama çoğu kişinin bunu bildiğini sanmıyorum o yüzden ayriyeyen gmail tabanlı adres alıyor. Apple kimliği için icloud mail adresi alıp almamak gibi bir şey. Bence de outlook bu konuda en iyisi.
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Ekrem71.5 6 ay
mecburiyetten aştı kimsenin sevdiğinden değil... windows yüklü pcler internet explorer a girmek zorundasınız sebebi chrome indirmek için :D
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MaSSive 6 ay
1.5 milyar aktif kullanıcı diyor ama,ben bile 3 adet gmail adresi kullanıyorsam.
3 adet email adresi neyine diye düşünenler olacaktır.
Sanal ortam daki,uygulama,site vb ortamlar için üyelik kayıt işlemleri vb spam - reklamlar dan korunmak için yedek adresler illaha gerekiyor.
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