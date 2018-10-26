Samsung'dan ucuz Galaxy S10 geliyor

Samsung’un Galaxy S serisi akıllı telefonları amiral gemisi kategorisinde yer aldıkları için normal olarak çok ucuz fiyat etiketi taşımıyorlar. Ancak Güney Koreli şirketin bu duruma Apple gibi bir çözüm getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Samsung önümüzdeki yıl biri "daha ucuz" olmak üzere üç farklı Galaxy S10 varyantı çıkaracak.

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Bloomberg'in yeni raporuna göre şirket çift tarafı kavisli ekran sahip “standart” Galaxy S10 ve önceki versiyonlardan daha büyük bir Galaxy S10 Plus sunmayı planlıyor. Bunların yanında piyasaya sürüleceği belirtilen ucuz Galaxy S10'un ise kavisli tasarımdan yoksun olacağı gibi ekrana gömülü parmak izi teknolojisine de sahip olmayacağı belirtiliyor.

Her bütçeye uygun Galaxy S10

Bildiğiniz üzere Apple da bu yıl benzer bir strateji uygulayarak üst sınıf iPhone Xs ve Xs Max'in yanında özellikleri kırpılmış daha uygun fiyata sahip iPhone XR modelini piyasaya sürdü. Güney Koreli şirketin çıkarmayı planladığı "ucuz" Galaxy S10'un tam olarak ne kadar ucuz olacağını öğrenebilmemiz için 2019'a kadar beklememiz gerekecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-26/inside-samsung-s-bid-to-challenge-apple-with-5g-folding-phones