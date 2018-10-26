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Samsung'dan ucuz Galaxy S10 geliyor

Samsung'un 2019'da Galaxy S10'un uygun fiyatlı bir versiyonunu da çıkaracağı söyleniyor. Şirket maliyeti kısmak için bu modelde kavisli tasarım ve ekrana gömülü parmak izi teknolojisini es geçecek.
6 ay
15,8b
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung’un Galaxy S serisi akıllı telefonları amiral gemisi kategorisinde yer aldıkları için normal olarak çok ucuz fiyat etiketi taşımıyorlar. Ancak Güney Koreli şirketin bu duruma Apple gibi bir çözüm getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Samsung önümüzdeki yıl biri "daha ucuz" olmak üzere üç farklı Galaxy S10 varyantı çıkaracak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10, dokuz renk seçeneği ile gelecek"
Bloomberg'in yeni raporuna göre şirket çift tarafı kavisli ekran sahip “standart” Galaxy S10 ve önceki versiyonlardan daha büyük bir Galaxy S10 Plus sunmayı planlıyor. Bunların yanında piyasaya sürüleceği belirtilen ucuz Galaxy S10'un ise kavisli tasarımdan yoksun olacağı gibi ekrana gömülü parmak izi teknolojisine de sahip olmayacağı belirtiliyor.

Her bütçeye uygun Galaxy S10

Bildiğiniz üzere Apple da bu yıl benzer bir strateji uygulayarak üst sınıf iPhone Xs ve Xs Max'in yanında özellikleri kırpılmış daha uygun fiyata sahip iPhone XR modelini piyasaya sürdü. Güney Koreli şirketin çıkarmayı planladığı "ucuz" Galaxy S10'un tam olarak ne kadar ucuz olacağını öğrenebilmemiz için 2019'a kadar beklememiz gerekecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-26/inside-samsung-s-bid-to-challenge-apple-with-5g-folding-phones Yorum Yaz
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Ekrem71.5 6 ay en beğenilen
millet yurt dışında lite serisini adam yerine koyup almıyor yurt dışındaki amiral gemi teleefonların 2,5 katını vererek ancak alabiliyoruz türkiyede.
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java 6 ay
Yeni A7 serisi 3099 TL iken S10 için 5000 TL altını hiçbir şekilde düşünmeyin bence...
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MaSSive 6 ay
Oooo Kajunun ,bademin kilosu çok pahalıymış,ozaman fıstık verelim abime olayına döndü iş.
Samsung,Apple gibi ,ne yaparsam,ne dayatırsam alınır,mantığı güden şımarık,burnundan kıl aldırmayan firmaları artık tercih etmiyorum.
Biliyorum,kumsalda ki kum tanesi kadar etkisi olmasa da,Samsung u ilk Note serisi ,S1-S2-S3 den,Apple ı da İphone 3-4-5-6 dan sonra bu iki markayı boykot ediyorum.
Huawei de aynı yolun yolcusu ,ben oldum diyor ama ,Xiaomi ,ZTE, vb Çin li firmalar piyasa da var olmak adına ,gerek fiyat,gerekse işçilik olarak kılı kırk yarmak zorunda oldukların dan,Çin devleti bile bu firmalara ihracat yaptıkların dan,hiçbir ülkede olmayan imtiyazlarla gereken desteği verdiği için,Samsung ve Apple gibi firmalardan sa ,daha insaflılar.Bu yüzden Çinli firmalar artık son 3-4 yıldır tek tercihim.
Samsung un ,Apple ın amiral gemisine vereceğim parayla ,en kötü ihtimalle alacak olsan 3 sene üst üste donanım olarak güncel cihaz alırsın , bu iki markanın amiral gemileri ile en azından 3 aşağı 5 yukarı,aşık atacak üst segment güncel cihazları bal gibi de üretiyor adamlar.
Oooo Kajunun ,bademin kilosu çok pahalıymış,ozaman fıstık verelim abime olayına döndü iş.Samsung,Apple gibi ,ne yaparsam,ne dayatırsam alınır,mantığı güden...
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DH Misafiri 6 ay
samsung uçtu coştu apple ı taklit etmekten başka bir iş yaptığı yok yenilikmiş huawei hariç cunku fiyat politikası samsung ile apple ile aynı zihniyette huawei haric diğer cinli firmalar hem yarı fiyatından ucuz hemde gerçekten yenilik sunuyorlar arkadaşlar şukadar birşey anladıysam elektronikten oda elektroniği ihtiyacınızı görebildiği kadarını satın alın çünkü yazık gerçekten para kolay kazanılmıyor coluk cocuğunuzun rızkını böyle gereksiz pahalı bir yıldan sonra eskiyen oyuncaklara harcamayın
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patronizm 6 ay
S10 mini.
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evil2302 6 ay
Her Samsung gibi 2 yıl sonra çöp!
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Y-ZiyA 6 ay
Sadece adı S10 olacaksa fiyatının bir anlamı olmaz. Ucuz S10 da başka neler kırpılacak acaba.
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tugares 6 ay
Galaxy S10R :D
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K_Spartakus 6 ay
Şaka gibi! Galiba ucuz versiyonu ortalama 50 dolar ucuz olur, daha aşağısı kurtarmaz. Birisi demiş ki Samsung s3 ve s4 minileri boşuna yapmadı, bunu da uygun yapar diye ama unuttuğu bir şey var artık o düşük fiyat politikası bitti çünkü iPhone'la s....k yarışı yapıyor her konuda.
Evet bazıları da xiaomi nin amiral gemisi telefonlarının artık pahalı olduğunu söylüyorlar haklılar çünkü bu ülkede son dönemde yaşanan döviz kurları artışıyla herşeyin fiyatı arttı ama gelin görün ki yurtdışında çerez fiyatına satılıyorlar.
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cumur 6 ay K_Spartakus
apple özentisi dendiği için dedi arkadaş s4 mini s3 mini vs. konu farklı apple da sonradan c serisi çıkardı tutmadı sonra se yaptı şimdi de lcd ekranlı xr yaptı, mesele bunlar değil her türlü paramız eridi eriyor hepsi pahalı artık
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stalker(1979) 6 ay
Benim gibi düz ekran severler için güzel haber :) Böyle deyince düz dünyacılar gibi oldum :)
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Johan Elmander 6 ay
Sadece farklar bunlar olacaksa bu daha iyi bir telefon bence. Kavisli ekran iğrenç bir şey.
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RichesMen 6 ay
Özenti diyenler s3 mini s4 mini vs hatırlatırım... ayrıca ucuz sayısız telefonu olan samsung böyle bir model çıkarmaz.
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MaSSive 6 ay
Oooo Kajunun ,bademin kilosu çok pahalıymış,ozaman fıstık verelim abime olayına döndü iş.
Samsung,Apple gibi ,ne yaparsam,ne dayatırsam alınır,mantığı güden şımarık,burnundan kıl aldırmayan firmaları artık tercih etmiyorum.
Biliyorum,kumsalda ki kum tanesi kadar etkisi olmasa da,Samsung u ilk Note serisi ,S1-S2-S3 den,Apple ı da İphone 3-4-5-6 dan sonra bu iki markayı boykot ediyorum.
Huawei de aynı yolun yolcusu ,ben oldum diyor ama ,Xiaomi ,ZTE, vb Çin li firmalar piyasa da var olmak adına ,gerek fiyat,gerekse işçilik olarak kılı kırk yarmak zorunda oldukların dan,Çin devleti bile bu firmalara ihracat yaptıkların dan,hiçbir ülkede olmayan imtiyazlarla gereken desteği verdiği için,Samsung ve Apple gibi firmalardan sa ,daha insaflılar.Bu yüzden Çinli firmalar artık son 3-4 yıldır tek tercihim.
Samsung un ,Apple ın amiral gemisine vereceğim parayla ,en kötü ihtimalle alacak olsan 3 sene üst üste donanım olarak güncel cihaz alırsın , bu iki markanın amiral gemileri ile en azından 3 aşağı 5 yukarı,aşık atacak üst segment güncel cihazları bal gibi de üretiyor adamlar.
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