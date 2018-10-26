Samsung'dan ucuz Galaxy S10 geliyor

Haber Editörü
Samsung’un Galaxy S serisi akıllı telefonları amiral gemisi kategorisinde yer aldıkları için normal olarak çok ucuz fiyat etiketi taşımıyorlar. Ancak Güney Koreli şirketin bu duruma Apple gibi bir çözüm getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Samsung önümüzdeki yıl biri "daha ucuz" olmak üzere üç farklı Galaxy S10 varyantı çıkaracak.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10, dokuz renk seçeneği ile gelecek"
Bloomberg'in yeni raporuna göre şirket çift tarafı kavisli ekran sahip “standart” Galaxy S10 ve önceki versiyonlardan daha büyük bir Galaxy S10 Plus sunmayı planlıyor. Bunların yanında piyasaya sürüleceği belirtilen ucuz Galaxy S10'un ise kavisli tasarımdan yoksun olacağı gibi ekrana gömülü parmak izi teknolojisine de sahip olmayacağı belirtiliyor.
Her bütçeye uygun Galaxy S10
Bildiğiniz üzere Apple da bu yıl benzer bir strateji uygulayarak üst sınıf iPhone Xs ve Xs Max'in yanında özellikleri kırpılmış daha uygun fiyata sahip iPhone XR modelini piyasaya sürdü. Güney Koreli şirketin çıkarmayı planladığı "ucuz" Galaxy S10'un tam olarak ne kadar ucuz olacağını öğrenebilmemiz için 2019'a kadar beklememiz gerekecek.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-26/inside-samsung-s-bid-to-challenge-apple-with-5g-folding-phones Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung,Apple gibi ,ne yaparsam,ne dayatırsam alınır,mantığı güden şımarık,burnundan kıl aldırmayan firmaları artık tercih etmiyorum.
Biliyorum,kumsalda ki kum tanesi kadar etkisi olmasa da,Samsung u ilk Note serisi ,S1-S2-S3 den,Apple ı da İphone 3-4-5-6 dan sonra bu iki markayı boykot ediyorum.
Huawei de aynı yolun yolcusu ,ben oldum diyor ama ,Xiaomi ,ZTE, vb Çin li firmalar piyasa da var olmak adına ,gerek fiyat,gerekse işçilik olarak kılı kırk yarmak zorunda oldukların dan,Çin devleti bile bu firmalara ihracat yaptıkların dan,hiçbir ülkede olmayan imtiyazlarla gereken desteği verdiği için,Samsung ve Apple gibi firmalardan sa ,daha insaflılar.Bu yüzden Çinli firmalar artık son 3-4 yıldır tek tercihim.
Samsung un ,Apple ın amiral gemisine vereceğim parayla ,en kötü ihtimalle alacak olsan 3 sene üst üste donanım olarak güncel cihaz alırsın , bu iki markanın amiral gemileri ile en azından 3 aşağı 5 yukarı,aşık atacak üst segment güncel cihazları bal gibi de üretiyor adamlar.