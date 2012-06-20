Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gmail kullanıcıları artık kendi temalarını oluşturabilecek

6 yıl
1,3b
1
8
Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın elektronik posta servisi Gmail için 2008'de duyurduğu temalar, artık kullanıcı tarafından değiştirilebilecek. Geçtiğimiz Kasım ayında arayüzü tamamen yenilenen hizmete yüksek çözünürlüklü görüntüler eklenmişti. Bunun akabinde arama motoru devinden daha fazla kişiselleştirilebilir ayar sunması istenmişti.
Kullanıcılarından gelen talebi değerlendiren Google, gerekli çalışmalarda bulundu ve Gmail için özel tema desteğini müjdeledi. İster Google+ üzerinde yer alan fotoğraflarınızı, ister bilgisayarınızdan yükleyeceğiniz veya bağlantısını ekleyeceğiniz görüntüleri isterseniz de Google tarafından sağlanan içerikler arasından seçeceğiniz bir resmi Gmail arkaplanınız olarak ayarlayabileceksiniz. 
Kendi Gmail'inizi oluşturmanız mümkün olacak. Özel tema desteği önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılar için erişilebilir hale gelecek. Ayarlar/Temalar menüsünden arkaplan resmi seçilebilecek ya da kullanıcı kendi temasını oluşturabilecek. Gmail'de gerçekleşecek bu harika yenilik hakkındaki detaylar için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.



http://www.engadget.com/2012/06/19/custom-themes-available-gmail-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nehalem 6 yıl
DH Misafiri
USB Port Universal Seyahat Adaptörü http //aba.su/FBZDZJ Hafif paketleyin ve USB portu ile bu eşsiz All-in-One Universal Seyahat Adaptörü ile daha verimli bir şekilde seyahat.

Sende nerden çıktın böyle ne alakası var haberle.
" Hi One "
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
USB Port Universal Seyahat Adaptörü aba.su/...
Hafif paketleyin ve USB portu ile bu eşsiz All-in-One Universal Seyahat Adaptörü ile daha verimli bir şekilde seyahat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 6 yıl
Bu özellik çok önceden vardı zaten tema bölümünde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lienjoui1997 6 yıl
Google aşmış kendini.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 6 yıl
guzel calisma bilgisayaranizin sadece ana ekranini degil internet deneyiminde de kisisellestirebiliyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tozyet 6 yıl
Ben de kullanıyodum bunu ama olmasada niye olmadı demem sadece ben görüyorum çünkü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 6 yıl
Pratikte boş, görünüşte hoş bir adım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mooderator 6 yıl
süper bi haber,İnanılır gibi değil...Google aşmış kendini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim