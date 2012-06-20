Gmail kullanıcıları artık kendi temalarını oluşturabilecek





Google'ın elektronik posta servisi Gmail için 2008'de duyurduğu temalar, artık kullanıcı tarafından değiştirilebilecek. Geçtiğimiz Kasım ayında arayüzü tamamen yenilenen hizmete yüksek çözünürlüklü görüntüler eklenmişti. Bunun akabinde arama motoru devinden daha fazla kişiselleştirilebilir ayar sunması istenmişti.

Kullanıcılarından gelen talebi değerlendiren Google, gerekli çalışmalarda bulundu ve Gmail için özel tema desteğini müjdeledi. İster Google+ üzerinde yer alan fotoğraflarınızı, ister bilgisayarınızdan yükleyeceğiniz veya bağlantısını ekleyeceğiniz görüntüleri isterseniz de Google tarafından sağlanan içerikler arasından seçeceğiniz bir resmi Gmail arkaplanınız olarak ayarlayabileceksiniz.

Kendi Gmail'inizi oluşturmanız mümkün olacak. Özel tema desteği önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılar için erişilebilir hale gelecek. Ayarlar/Temalar menüsünden arkaplan resmi seçilebilecek ya da kullanıcı kendi temasını oluşturabilecek. Gmail'de gerçekleşecek bu harika yenilik hakkındaki detaylar için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.







http://www.engadget.com/2012/06/19/custom-themes-available-gmail-video/