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Gmail, mobil e-postaları daha işlevsel hale getiriyor

Kullanıcılarının büyük çoğunluğunu mobil platformlarda olunca Gmail de zengin metin formatı ve zaman ayarlı davetleri daha kullanışlı hale getirmek için küçük, ama önemli adımlar atıyor.
3 yıl
2,3b
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7
Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Gmail kullanıcılarının 3'te 2'si akıllı telefon veya tabletlerinden e-postalarını kontrol ediyorlar. Artık e-postaların kontrolü akıllı telefonlarda da çok rahat olduğundan bilgisayara bağımlı kalmayan kullanıcılar şimdi daha zengin-kullanışlı içeriklerle karşılaşacaklar. 
Artık zengin metin formatı ve zaman ayarlı davetleri çok daha işlevsel kullanabileceğiz. Zengin metin formatının geliştirilmesiyle birlikte e-posta metninizi uygulamanın içinden kalın, italic, altçizgi, renkli ve vurgulu şekillerde yazabileceksiniz. 
Zaman ayarlı davetlerde ise eğer Google Calendar veya Microsoft Exchange kullanıyorsanız artık Gmail'de tek bir dokunuşla programınızı görebiliyor ve yanıtlayabiliyorsunuz. Yani artık programınızı yönetirken farklı uygulamalar kullanmak zorunda değilsiniz.

http://gmailblog.blogspot.com.tr/2016/02/productivity-at-your-fingertips.html Yorum Yaz
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Guest-1E8273177 3 yıl en beğenilen
Burdan sesleniyorum: ey google, senin android marketin için gmail zorunlu olmasa bilki senin gmail ucubeni asla kullanmam. Haydi yol al.
1 Yanıt Yanıtla +4
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cyberfalcon 3 yıl
serpopin
Burdan sesleniyorum: ey google, senin android marketin için gmail zorunlu olmasa bilki senin gmail ucubeni asla kullanmam. Haydi yol al.

Böyle kendini vazgeçilmez sanan insanlara bayılıyorum.
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Fenomenon 3 yıl
serpopin
Burdan sesleniyorum: ey google, senin android marketin için gmail zorunlu olmasa bilki senin gmail ucubeni asla kullanmam. Haydi yol al.

Google hesabı açarsın ama gmail'i kullanmazsın bu ka basit
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Like a Sir 3 yıl
serpopin
Burdan sesleniyorum: ey google, senin android marketin için gmail zorunlu olmasa bilki senin gmail ucubeni asla kullanmam. Haydi yol al.

Sundar Pichai evde yatak döşek ağlıyor şuan ...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Windows 10 Mobile'de zaten aylardır var, Google yaptığı için mi haber oldu şimdi ?

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Guest-1E8273177 3 yıl en beğenilen
Burdan sesleniyorum: ey google, senin android marketin için gmail zorunlu olmasa bilki senin gmail ucubeni asla kullanmam. Haydi yol al.
1 Yanıt Yanıtla +4
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interwap 3 yıl Guest-1E8273177
serpopin
Burdan sesleniyorum: ey google, senin android marketin için gmail zorunlu olmasa bilki senin gmail ucubeni asla kullanmam. Haydi yol al.

Zorunlu değil zaten. Hadi kullanma.
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