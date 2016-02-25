Gmail, mobil e-postaları daha işlevsel hale getiriyor

Gmail kullanıcılarının 3'te 2'si akıllı telefon veya tabletlerinden e-postalarını kontrol ediyorlar. Artık e-postaların kontrolü akıllı telefonlarda da çok rahat olduğundan bilgisayara bağımlı kalmayan kullanıcılar şimdi daha zengin-kullanışlı içeriklerle karşılaşacaklar.

Artık zengin metin formatı ve zaman ayarlı davetleri çok daha işlevsel kullanabileceğiz. Zengin metin formatının geliştirilmesiyle birlikte e-posta metninizi uygulamanın içinden kalın, italic, altçizgi, renkli ve vurgulu şekillerde yazabileceksiniz.

Zaman ayarlı davetlerde ise eğer Google Calendar veya Microsoft Exchange kullanıyorsanız artık Gmail'de tek bir dokunuşla programınızı görebiliyor ve yanıtlayabiliyorsunuz. Yani artık programınızı yönetirken farklı uygulamalar kullanmak zorunda değilsiniz.

http://gmailblog.blogspot.com.tr/2016/02/productivity-at-your-fingertips.html