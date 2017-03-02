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Gmail’de e-posta sınırı 50MB’a yükseltildi

Gmail daha önce 25MB olan maksimum e-posta alma boyutunu 50MB’a yükselttiğini duyurdu. Henüz kullanıcılara sunulmayan bu özelliğe dair detaylar yazımızda:
2 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Gmail’de e-posta sınırı 50MB’a yükseltildi
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Tüm dünyanın en çok tercih edilen e-posta platformlarından olan Gmail, yeni bir güncelleme yapıldığını duyurdu. Daha önce kullanıcılarına e-posta ekinde maksimum 25MB’a kadar dosya almaya izin veren Gmail, yeni duyurduğu düzenleme ile bu rakamı iki katına çıkarmış ve 50MB olarak belirlemiş.

Her ne kadar e-posta eklerinde 25MB sınırı bulunsa da Google, son derece basit bir hale getirdiği Google Drive entegrasyonu sayesinde Drive hesabınızın limitlerine uygun bir şekilde e-posta ile yüksek boyutlarda dosya alıp gönderebilmeye olanak tanıyordu. Bu hamle 50MB’a kadar olan dosyalarda işi biraz daha pratikleştirmiş olacak.

Şimdilik bu güncelleme tüm kullanıcılara sunulmuş değil ancak duyuruya göre 1-3 gün içerisinde tüm kullanıcılara açılmış hale gelecekmiş. 2016 yılında 1 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bıraktığı tahmin edilen Gmail, 2012’den 2016’ya kadar kullanıcı sayısını iki kattan fazla artırmış durumda.


https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/03/receive-emails-of-up-to-50mb-in-gmail.html Yorum Yaz
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wagenhaus 2 yıl en beğenilen
Haberi yanlış çevirmişsiniz, posta alma boyutu yükseltilmiş.
Gönderim aynı kalmış.
Note: Sending size limits will remain the same at 25MB;
1 Yanıt Yanıtla +14
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benonur 2 yıl
gdrive onedrive atıp link veriyorum sınır mınır yok
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soneday 2 yıl
Acil 100 mb'da çıkartmaları gerekiyor!!
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nefendim 2 yıl soneday
soneday
Acil 100 mb'da çıkartmaları gerekiyor!!

Yok 500 olsun sana


3-5 kullanıcısı olan forum değil orası; 1 milyar..

Milyar..

youtube.com/...
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wagenhaus 2 yıl en beğenilen
Haberi yanlış çevirmişsiniz, posta alma boyutu yükseltilmiş.
Gönderim aynı kalmış.
Note: Sending size limits will remain the same at 25MB;
1 Yanıt Yanıtla +14
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Ussuz 2 yıl wagenhaus
wagenhaus
Haberi yanlış çevirmişsiniz, posta alma boyutu yükseltilmiş.
Gönderim aynı kalmış.
Note: Sending size limits will remain the same at 25MB;

Biri alabildiğine göre birinin göndebiliyor olması gerekmez mi?
2 Yanıt Yanıtla +3
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LittleEinstein 2 yıl
Facebook'ta mesajlar için dosya gönderme sınırı 25 MB, aynı hamleyi Facebook'tan da bekliyorum (bekliyoruz) .
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