Gmail’de e-posta sınırı 50MB’a yükseltildi

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Tüm dünyanın en çok tercih edilen e-posta platformlarından olan Gmail, yeni bir güncelleme yapıldığını duyurdu. Daha önce kullanıcılarına e-posta ekinde maksimum 25MB’a kadar dosya almaya izin veren Gmail, yeni duyurduğu düzenleme ile bu rakamı iki katına çıkarmış ve 50MB olarak belirlemiş.

Her ne kadar e-posta eklerinde 25MB sınırı bulunsa da Google, son derece basit bir hale getirdiği Google Drive entegrasyonu sayesinde Drive hesabınızın limitlerine uygun bir şekilde e-posta ile yüksek boyutlarda dosya alıp gönderebilmeye olanak tanıyordu. Bu hamle 50MB’a kadar olan dosyalarda işi biraz daha pratikleştirmiş olacak.

Şimdilik bu güncelleme tüm kullanıcılara sunulmuş değil ancak duyuruya göre 1-3 gün içerisinde tüm kullanıcılara açılmış hale gelecekmiş. 2016 yılında 1 milyar aktif kullanıcı sayısını geride bıraktığı tahmin edilen Gmail, 2012’den 2016’ya kadar kullanıcı sayısını iki kattan fazla artırmış durumda.

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2017/03/receive-emails-of-up-to-50mb-in-gmail.html