Gmailify ile tüm e-posta servislerini Gmail'e dönüştürün

Google, yaklaşık bir yıl önce Yahoo! ve Outlook.com servislerinin de Gmail'e eklenmesine izin vererek önemli bir girişime imza atmıştı. Bu sayede artık @yahoo.com veya @outlook.com gibi uzantılara sahip adreslerde Gmail'e eklenerek tıpkı Google hesabıymış gibi kontrol edilebiliyordu. Şirket bu kez desteği biraz daha genişleterek buna Gmailify adını verdi.
Gmailify ile birlikte artık eklenebilen e-posta servisleri konusunda sınırlar da ortadan kalkmış oldu. Herhangi uzantıya sahip bir e-posta adresini Android akıllı telefonunuzun Gmail uygulamasına eklediğinizde Gmail hesabı ile birlikte sahip olduğunuz tüm özellikleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yenilik, özellikle şirket uzantılı e-posta adresi kullanmak zorunda kalanlar için kurtarıcı nitelikte olabilir. Gmailify'a eklediğiniz adresleri kendi servisleri üzerinden kullanmaya devam edebileceğinizi de hatırlatalım.
Gmailify özelliğini aktif etmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
http://gmailblog.blogspot.com.tr/2016/02/gmailify-best-of-gmail-without-gmail.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
outlook bir nebze olsun beterin iyisi şekline döndü
inbox iyi ama gelişmesi lazım
şimdilik outlook...
Outlook'tan kastınız Exchnge olsa gerek. O zaten oluyordu. Bunun için Gmail Exchange apk gibi bir dosyayı indirip kurmanız gerekiyordu. Markette yok. İnternetten arasanız bulabilirsiniz. Ben bir yıldır kullanıyorum. Farklı widgetlarla da çok kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim.
Gmailify bu desteği sunuyor mu bilmiyorum ama sunmuyorsa bile bu özelliği kullanabilirsiniz.