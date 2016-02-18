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Gmailify ile tüm e-posta servislerini Gmail'e dönüştürün

Gmail dışında başka e-posta servislerini de kullanıyorsanız ve bunların kullanışlı olmadığını düşünüyorsanız güzel bir haberimiz var.Gmailify ile artık her e-posta adresini Gmail gibi yönetebilirsiniz
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Google, yaklaşık bir yıl önce Yahoo! ve Outlook.com servislerinin de Gmail'e eklenmesine izin vererek önemli bir girişime imza atmıştı. Bu sayede artık @yahoo.com veya @outlook.com gibi uzantılara sahip adreslerde Gmail'e eklenerek tıpkı Google hesabıymış gibi kontrol edilebiliyordu. Şirket bu kez desteği biraz daha genişleterek buna Gmailify adını verdi.

Gmailify ile birlikte artık eklenebilen e-posta servisleri konusunda sınırlar da ortadan kalkmış oldu. Herhangi uzantıya sahip bir e-posta adresini Android akıllı telefonunuzun Gmail uygulamasına eklediğinizde Gmail hesabı ile birlikte sahip olduğunuz tüm özellikleri kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Yenilik, özellikle şirket uzantılı e-posta adresi kullanmak zorunda kalanlar için kurtarıcı nitelikte olabilir. Gmailify'a eklediğiniz adresleri kendi servisleri üzerinden kullanmaya devam edebileceğinizi de hatırlatalım.

Gmailify özelliğini aktif etmek ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. 
 

http://gmailblog.blogspot.com.tr/2016/02/gmailify-best-of-gmail-without-gmail.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Kullanışsız geliyor bana. Mail.Ru'nun Android Market ve App Store'da bulunan e-posta uygulaması daha kullanışlı geliyor bana.
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LORDTEK 3 yıl
Bilgi güvenliği nedeniyle tavsiye etmiyorum.
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Virinom 3 yıl
Kişisel hostingteki mail serverlarından anlık bildirim alabiliyor muyuz ?
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JrMaster 3 yıl
acayip kullanışsızdı fark eden bir şey olmadı.
outlook bir nebze olsun beterin iyisi şekline döndü
inbox iyi ama gelişmesi lazım
şimdilik outlook...
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QuexSeeL 3 yıl
8 hesap bağladım akşama bir bakarım pil detaylarında gmail alayını sollamış fark atmış tur bindirmiş, hemen hepsinin senkronizasyon sıklığını hiç bir zaman yaptım normale döndü. Fakat şimdi de gmaile girmem gerekiyor yeni bir şey geldi mi diye.
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en-ata 3 yıl
süper olmuş
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mgencer05 3 yıl
Bu özellik sayesinde Outlook hesabımızdaki Mail'ler anlık olarak senkronize olacakmı gmail uzantılı Mail'lerimiz gibi ?
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ardicli2000 3 yıl mgencer05
mgencer05

Bu özellik sayesinde Outlook hesabımızdaki Mail'ler anlık olarak senkronize olacakmı gmail uzantılı Mail'lerimiz gibi ?

Outlook'tan kastınız Exchnge olsa gerek. O zaten oluyordu. Bunun için Gmail Exchange apk gibi bir dosyayı indirip kurmanız gerekiyordu. Markette yok. İnternetten arasanız bulabilirsiniz. Ben bir yıldır kullanıyorum. Farklı widgetlarla da çok kullanışlı oluyor. Tavsiye ederim.

Gmailify bu desteği sunuyor mu bilmiyorum ama sunmuyorsa bile bu özelliği kullanabilirsiniz.
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GoldPunch 3 yıl
Mukemmel bir yenilik olmus. Google aylik para istiyordu onceden.
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viper17 3 yıl
greenify'den esinlenmişler
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