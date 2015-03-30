Gmail'in Android uygulaması bütün e-posta hesaplarını bir araya getiriyor

Google'ın en popüler servisleri arasında yer alan Gmail'in Android uygulaması artık bütün e-posta hesapları bir araya getiriyor.

Kısa zaman içerisinde herkes için yayınlanacağı belirtilen bu yeni özellik sayesinde Gmail içerisine kurulan Yahoo, Yandex, Outlook.com ya da diğer IMAP/POP hesapları tek bir menü üzerinden görüntülebilecek ve böylece ciddi bir zaman kazancı sağlanarak diğer hesaplar da benzer deneyimden yaralanmış olacak. Yeni sürüm ile ayrıca otomatik tamamlama özelliği daha gelişmiş bir yapıyla karşımıza çıkacak, eklentiler büyük boyutta ön izlenebilecek ve tek dokunmayla Google Drive hesabına e-posta kaydı gerçekleştirilebilecek.

http://www.androidcentral.com/gmail-update-android-will-help-organize-all-your-email-accounts?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit