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Gmail'in Android uygulaması bütün e-posta hesaplarını bir araya getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gmail'in Android uygulaması bütün e-posta hesaplarını bir araya getiriyor
 
Google'ın en popüler servisleri arasında yer alan Gmail'in Android uygulaması artık bütün e-posta hesapları bir araya getiriyor.
Kısa zaman içerisinde herkes için yayınlanacağı belirtilen bu yeni özellik sayesinde Gmail içerisine kurulan Yahoo, Yandex, Outlook.com ya da diğer IMAP/POP hesapları tek bir menü üzerinden görüntülebilecek ve böylece ciddi bir zaman kazancı sağlanarak diğer hesaplar da benzer deneyimden yaralanmış olacak. Yeni sürüm ile ayrıca otomatik tamamlama özelliği daha gelişmiş bir yapıyla karşımıza çıkacak, eklentiler büyük boyutta ön izlenebilecek ve tek dokunmayla Google Drive hesabına e-posta kaydı gerçekleştirilebilecek.
Gmail'in Android uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.androidcentral.com/gmail-update-android-will-help-organize-all-your-email-accounts?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yürüyen Ölü 4 yıl
Ohooo.bu özellik çıkalı çok oldu
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destroy00 4 yıl
My mail daha iyi
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Fenomenon 4 yıl
MyMail çok daha iyi.
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Narki 4 yıl
bence en iyisi kmail... önizleme modunda okumadan silebiliyorsun maili, reklam vs sacma sapan mailler için çok iyi oluyor
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mail_er 4 yıl
İyi de bu benim bildiğim uzun zamandır var? Android lolipop arayüzüne güncellendiğinden beri durum böyleydi.
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