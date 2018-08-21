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Gmail’in “mesajı geri al” özelliği Android cihazlara geliyor

Gmail'in web ve iOS sürümlerinde uzun süredir kullanılabilen Mesajı Geri Al(Send Undo) özelliği Android cihazlara da geliyor. Detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz.
9 ay
1,7b
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4
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google’ın Geri Al (Undo Send) özelliği Gmail’in web ve iOS versiyonlarında uzun süredir kullanılabiliyordu. Bu sayede kullanıcılar utanç verici yazım hataları yaptıklarında veya iletiyi yanlış kişiye gönderme gibi ufak kazalar yaşadıklarında rahatlıkla attıkları iletiyi geri alabiliyorlardı. Nihayet bu özelliğin Android cihazlara da geldiği duyuruldu.
Android Police'in haberine göre, uzun zamandır Gmail’in web versiyonunda, iOS versiyonunda ve Google Inbox uygulamasında kullanılmakta olan bu özellik artık Gmail’in Android uygulamasına da gelmiş durumda. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilen bu güncelleme, çok büyük ihtimalle yakın gelecekte daha çok kullanıcıya ulaşacaktır.
Gmail’in Geri Al özelliğinde ileti karşı tarafa yollanırken kullanıcılara e-postalarını kontrol etmeleri için 10 saniyelik bir süre tanınıyor. Bu sayede kullanıcılar, karşı tarafa gönderdikleri ancak hata yaptıklarını düşündükleri bir e-postayı 10 saniye içerisinde geri alabiliyor.
https://www.androidpolice.com/2018/08/20/gmail-android-can-now-undo-sent-emails/ Yorum Yaz
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foreveriphone 9 ay
Gmail kadar saçma bir mail uygulaması nasıl yazıldı bilmiyorum sanki Google'ın şirket merkezindeki çaycısı yazmış.Mesajları toplu seçip okundu olarak işaretle seçeneği bile yok yazılım mühendisliği 1.sınıf öğrencisi yazsa bu detayı atlamazdı
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yashiii 9 ay
insan kendi evladına üvey muamelesi yapar mı ?
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ozandemir- 9 ay
android in mimari google ın androidden önce ios a bu özelliği vermesi?
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TabutBenden 9 ay
10 saniye çok az değil mi bazen internet bağlantısında sorun olabiliyor, özellikle mobil veride bağlantı kopması yada çok kişinin bulunduğu bir wifi ağında sorun olabilir.5 dakika yapsalar daha iyi olurmuş.
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