Gmail’in “mesajı geri al” özelliği Android cihazlara geliyor

Google’ın Geri Al (Undo Send) özelliği Gmail’in web ve iOS versiyonlarında uzun süredir kullanılabiliyordu. Bu sayede kullanıcılar utanç verici yazım hataları yaptıklarında veya iletiyi yanlış kişiye gönderme gibi ufak kazalar yaşadıklarında rahatlıkla attıkları iletiyi geri alabiliyorlardı. Nihayet bu özelliğin Android cihazlara da geldiği duyuruldu.

Android Police'in haberine göre, uzun zamandır Gmail’in web versiyonunda, iOS versiyonunda ve Google Inbox uygulamasında kullanılmakta olan bu özellik artık Gmail’in Android uygulamasına da gelmiş durumda. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilen bu güncelleme, çok büyük ihtimalle yakın gelecekte daha çok kullanıcıya ulaşacaktır.

https://www.androidpolice.com/2018/08/20/gmail-android-can-now-undo-sent-emails/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

’inözelliğinde ileti karşı tarafa yollanırken kullanıcılara e-postalarını kontrol etmeleri için 10 saniyelik bir süre tanınıyor. Bu sayede kullanıcılar, karşı tarafa gönderdikleri ancak hata yaptıklarını düşündükleri bir e-postayı 10 saniye içerisinde geri alabiliyor.