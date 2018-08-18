Gmail'in Android sürümü artık "Gizli Mod"u destekliyor

Başkalarının görmesini istemediğiniz ve hassas bilgiler içeren E-postalarınız varsa, Gmail'in yeni sürümü ile birlikte gelen Gizli Mod seçeneğinin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz.

Gizli Mod ile E-postalara sınırlamalar getirin

Bundan böyle artık Gmail'in Android sürümünde önemli ve özel bilgiler içeren E-postalarınızı Gizli Mod'da gönderebilirsiniz. Bu özellik sayesinde E-postayı gönderdiğiniz kişinin yapabilecekleri konusunda sınırlamalar getirmeniz mümkün hale geliyor. Örneğin son kullanma tarihi belirleme, şifre koyabilme, kopyalamayı ve yazdırmayı engelleme veya iletme seçeneklerini kaldırma gibi.

https://twitter.com/gmail/status/1030146398757511168

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tüm bu ayarları, Gmail'inversiyonunda mail yazarken, sağ üstte çıkantıklayıp açılan menüden "" seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Biz yaptığımız denemelerde bu seçeneğin henüz tam olarak'ye çevirilmediğini gördük. Google'ın kısa bir süre içinde Gizli Mod'u tamamen Türkçe'ye çevirmesi bekleniyor.