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Gmail'in Android sürümü artık "Gizli Mod"u destekliyor

Arama devi Google'ın, Gmail'in yeni sürümü ile birlikte kullanıma sunduğu Gizli Mod artık Android cihazlarda kullanılabiliyor. Konunun tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
9 ay
2,3b
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2
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gmail'in Android sürümü artık
Başkalarının görmesini istemediğiniz ve hassas bilgiler içeren E-postalarınız varsa, Gmail'in yeni sürümü ile birlikte gelen Gizli Mod seçeneğinin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz. 

Gizli Mod ile E-postalara sınırlamalar getirin

Bundan böyle artık Gmail'in Android sürümünde önemli ve özel bilgiler içeren E-postalarınızı Gizli Mod'da gönderebilirsiniz. Bu özellik sayesinde E-postayı gönderdiğiniz kişinin yapabilecekleri konusunda sınırlamalar getirmeniz mümkün hale geliyor. Örneğin son kullanma tarihi belirleme, şifre koyabilme, kopyalamayı ve yazdırmayı engelleme veya iletme seçeneklerini kaldırma gibi.
Tüm bu ayarları, Gmail'in Android versiyonunda mail yazarken, sağ üstte çıkan üç noktaya tıklayıp açılan menüden "Gizli Mod" seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Biz yaptığımız denemelerde bu seçeneğin henüz tam olarak Türkçe'ye çevirilmediğini gördük. Google'ın kısa bir süre içinde Gizli Mod'u tamamen Türkçe'ye çevirmesi bekleniyor.

https://twitter.com/gmail/status/1030146398757511168 Yorum Yaz
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Issızbiradam 9 ay
Gizli mod olsa ne olur olmasa ne olur sonuçta hepside Google'a gidiyor
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OverClocK1ng 9 ay
Maili alan kişi iletmeyi engellediysek, screenshot alır. Aldığı resmi gönderir...
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