Gmail'in Android sürümü artık "Gizli Mod"u destekliyor

Teknoloji Editörü
Başkalarının görmesini istemediğiniz ve hassas bilgiler içeren E-postalarınız varsa, Gmail'in yeni sürümü ile birlikte gelen Gizli Mod seçeneğinin tam da size göre olduğunu söyleyebiliriz.
Gizli Mod ile E-postalara sınırlamalar getirin
Bundan böyle artık Gmail'in Android sürümünde önemli ve özel bilgiler içeren E-postalarınızı Gizli Mod'da gönderebilirsiniz. Bu özellik sayesinde E-postayı gönderdiğiniz kişinin yapabilecekleri konusunda sınırlamalar getirmeniz mümkün hale geliyor. Örneğin son kullanma tarihi belirleme, şifre koyabilme, kopyalamayı ve yazdırmayı engelleme veya iletme seçeneklerini kaldırma gibi.
https://twitter.com/gmail/status/1030146398757511168 Yorum Yaz Paylaş Tweetle