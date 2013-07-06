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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gnçtrkcll'den Gençlere Yaz Müjdesi!

5 yıl
1,7b
1
38
Operatörler - Kurumsal Haberler
enderc
Haber Editörü
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8 yılı aşkın bir süredir hizmet veren 6 milyonun üzerindeki üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük gençlik kulubü olan gnçtrkcll yaz döneminde de gençlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik paket ve kampanyalara ek olarak kulüp üyelerine farklı noktalarda avantajlar sunmaya devam ediyor.

Gnçtrkcll programı çerçevesinde  yönetim birimlerinde gençlere de yer vererek hedef kitlesinin ihtiyaçlarını daha doğru bir biçimde anlama ve analiz etme fırsatı bulan Turkcell, gençlerden gelen istekler doğrultusunda tarife ve ek paketler geliştirmeye devam ediyor.

Gnçtrkcll'den Gençlere Yaz Müjdesi!
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Son olarak okulların tatile girmesiyle beraber değişen kullanım şekline paralel olarak gnçtrkcll kulübü üyelerine yeni bir ek paket hizmeti geliyor. 8 Temmuzdan itibaren geçerli olacak “Yaz Paketi” kapsamında gençler bir defaya mahsus 15 TL ücret ödeyerek 3 ay boyunca 5000 SMS ve cepten Facebook&Twitter ağlarına sınırsız erişim hakkı kazanıyor. Yapılan basın toplantısıyla yeni tarifeyi tanıtan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül yaptığı açıklamada gençlere yaz müjdesi sunduklarını belirtti. Konuşmasına devam eden Sevilengül, “Yaz geliyor ve gençler fiziksel olarak birbirlerinden uzağa düşüyorlar. Kimisi deniz kenarında tatil yapacak, kimisi çalışacak, kimisi memleket ziyaretinde olacak. Ancak gerek telefon gerek internet üzerinden sosyal çevreleriyle bağlantılarını kesintiye uğratmak istemiyorlar. Yeni Tarife Temsilcimiz Direnç de, gençlerin bu taleplerinden yola çıkarak, özellikle bu dönemdeki tüm sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak bir paket hazırladı. Hem faturalı hem de faturasız tüm gnçtrkcll’lilerin yararlanabileceği Yaz Paketi ile sadece 15 TL karşılığında 3 ay boyunca geçerli her yöne 5.000 SMS gönderebiliyor; aynı zamanda da Facebook ve Twitter’dan sınırsız olarak yararlanabiliyorlar” dedi.

Kampanyaya ek olarak çeşitli alanlarda avantajlar sunan gnçtrkcll kulübü, dünyada ve ülkemizde gençler arasında yaygın bir biçimde oynanan WolfTeam oyunu için de avantajlar sunuyor.  Sevilengül, “Teknoloji Temsilcimiz Sibel ise gnçtrkcll’li olmanın ayrıcalığını, gençler arasındaki en popüler oyunlardan olan Wolfteam’de de hissettirmemizi sağlayacak bir öneriyle geldi. Türkiye’de 9 milyon gencin oynadığı, aynı andaki oyuncu sayısının ise 60 bini bulduğu bu online strateji oyununda gnçtrkcll’lilere her ay özel bir etkinlik günü, bir oyuncu paketi ve ücretli oyun içi eşyalarda indirimler sunuyoruz. Teknoloji alanında yenilikçi uygulamaları da hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunun son örneği olarak Yandex işbirliğiyle gençlere özel ilk internet tarayıcısını gnçtrkcll’lilerin hizmetine sunuyoruz ” ifadelerini kullandı.
Gnçtrkcll'den Gençlere Yaz Müjdesi!
Gnçtrkcll kulübünün üyelerine sağladığı avantajları gösteren infografik çalışmasının tam boyutlu versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz. 

 


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gahst 5 yıl en beğenilen
Ülkemizde 9 Milyon genç Wolfteam oynuyor ?*
Herkes amele olmuş
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DH Misafiri 5 yıl
Adam öğrenciyim, param yok diyor.gnctrkcl sayesinde pizza siparişlerinden ayda 200tl kar ediyorum diyor. Tövbe, tövbe.
Ey turkcel gençleri çok düşünüyorsan en azından fiyatlarını rakiplerinin seviyesine indir.Saçma sapan pazarlık fikirleriyle karşımıza çıkma.
Adam öğrenciyim, param yok diyor.gnctrkcl sayesinde pizza siparişlerinden ayda 200tl kar ediyorum diyor. Tövbe, tövbe.Ey turkcel gençleri çok düşünüyorsan ...
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Yanıtla +15
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
herkes gibi türkcellden nefret ediyorum!!!
aşırı kapitalist ve paradan baka birşey düşünmüyor
Yanıtla +7
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ultiMance 5 yıl
Benim anlamadığım yüklenen 5000 SMS üç ay boyunca mı kullanılıyor yoksa 3 ay boyunca her ay 5000 SMS mi yükleniyor yani toplamda 15000 SMS mi yükleniyor
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FreeRun 5 yıl
Facebook ve Twitter nasıl sınırsız olacak onu anlamadım telefondaki uygulamadan facebook a giriyorum 20mb internet verdi ordan düşüyor varmı bilen?
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Guest-6AEF290E0 5 yıl
Wolfteam mi?
Vodafone'a sukrettim.
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Guhong01 5 yıl
9 milyon kişi wolfteam mi oynuyor??? Purffffff sallamaya bak, oynayanin 9 milyon oldugunu birak 9 milyon üye bile yoktur, herkes 3 tane üyelik alsa bile 9 milyon olmaz, o sayi ya joygame üye sayisidir ya da dünyadaki oynayan sayisidir, nasil bir sallamadir bu ya allaaa. Bide wolfteame kampanya yapmislar, git LoL e kampanya yap baride bi işe yarasin, tövbe yarappi!
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olağan_şüpheli 5 yıl
“Yaz Paketi” kapsamında gençler bir defaya mahsus 15 TL ücret ödeyerek 3 ay boyunca 5000 SMS ve cepten Facebook&Twitter ağlarına sınırsız erişim hakkı kazanıyor

bana gayet güzel gibi geldi
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Srcn81 5 yıl
Hımm güzelmiş.
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl
cocuk tommynin reklamini yapmis guzelce
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TuffkiLLe 5 yıl
emrecelik85
Turkcell den avea ya geçtim 19 tl ye her yöne 500 dk 5000 sms ve 1gb internet paketini kullanıyorum.Turkcell hala neyin kafasında? Bu kampanyaysa aveanın yaptıkları ne oluyo merak ediyorum.

malesef bu tarifeye geçiş aylar önce durduruldu. 6 ay kadar önce aveaya geçtim bu tarife için, geçemeyeceğimi söylediler. aylık 19 liraya 600dk + 5bin sms verdiler, 9 tl ye de 1gb internet aldım. şimdi tarifemin fiyatı yine yükseldi. 30 lira aylık ödeme yapmamı bekliyorlar ve paketi alabilmek için en az +1 lira olması gerekiyor. yani her ay 35 lira yüklemek zorundayım çünkü kalan liralar da bir şekilde kendi kendini tüketiyor paketler bitince. sırf bu yüzden turkcell'e geçmeyi dşünüyorum. ben yaptım tarifesinde 19 liraya 500dk konuşma alıyorsun, 500mb internet ve her yöne sms te +7şer lira. 3-5 lira fazla olacak belki ama aradaki kalite farkına ve alacağım hizmete değecektir diye düşünüyorum. aveada varsa içinde sms konuşma ve internet içeren gerçekten ucuz bir tarife, lütfen mesajımı alıntılayıp bilgi verin 2-3 hafta içerisinde tarife veya operatör değişikliği yapacağım çünkü :)
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batkent 5 yıl TuffkiLLe
TuffkiLLe

emrecelik85

Turkcell den avea ya geçtim 19 tl ye her yöne 500 dk 5000 sms ve 1gb internet paketini kullanıyorum.Turkcell hala neyin kafasında? Bu kampanyaysa aveanın yaptıkları ne oluyo merak ediyorum.


malesef bu tarifeye geçiş aylar önce durduruldu. 6 ay kadar önce aveaya geçtim bu tarife için, geçemeyeceğimi söylediler. aylık 19 liraya 600dk + 5bin sms verdiler, 9 tl ye de 1gb internet aldım. şimdi tarifemin fiyatı yine yükseldi. 30 lira aylık ödeme yapmamı bekliyorlar ve paketi alabilmek için en az +1 lira olması gerekiyor. yani her ay 35 lira yüklemek zorundayım çünkü kalan liralar da bir şekilde kendi kendini tüketiyor paketler bitince. sırf bu yüzden turkcell'e geçmeyi dşünüyorum. ben yaptım tarifesinde 19 liraya 500dk konuşma alıyorsun, 500mb internet ve her yöne sms te +7şer lira. 3-5 lira fazla olacak belki ama aradaki kalite farkına ve alacağım hizmete değecektir diye düşünüyorum. aveada varsa içinde sms konuşma ve internet içeren gerçekten ucuz bir tarife, lütfen mesajımı alıntılayıp bilgi verin 2-3 hafta içerisinde tarife veya operatör değişikliği yapacağım çünkü :)

vodofoneyi bir ziyaret edin ama yeni paketler yıl başından sonra çıkar
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sis651 5 yıl
SMS fiyatları için Avea ve Vodafone'a teşekkür ederken BTK'ya da sövün arada.
BTK Turkcell'in fiyat kırmasına ve gerçek rekabetin başlamasına izin vermiyor. Avea ile Vodafone'un işi kolay, Turkcell'den ucuz olsun da ne olursa olsun, rahat rahat sömürüyorlar zaten. :) Turkcell'in fiyat kırmasına izin verilse, o zaman görürsünüz rekabeti.
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GeoMatrix 5 yıl
Arkadaş 5000 yapacağına 1000 sms yap heryone yap 5TL yap..Kazıkcell
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bluebest 5 yıl
Turkcell'e bir yıl önce veda ettim avea ile çok mutluyum faturam sabit geliyor internet mesaj konuşma hepsi bitiremeyeceğim kadar çok.
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Dexter61 5 yıl
GoldPunch
Turkcelli seviyorum ben. Bize bu kaliteyi yasattigin icin tesekkurler Turkcell. Evin icerisinde dahi 20 Mbps aliyorum. 3G si cok iyi.

Parası olan için en iyisi :D
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