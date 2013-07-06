Gnçtrkcll'den Gençlere Yaz Müjdesi!

8 yılı aşkın bir süredir hizmet veren 6 milyonun üzerindeki
üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük gençlik kulubü olan gnçtrkcll yaz döneminde
de gençlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik paket ve kampanyalara ek olarak
kulüp üyelerine farklı noktalarda avantajlar sunmaya devam ediyor.
Son olarak okulların tatile girmesiyle beraber değişen
kullanım şekline paralel olarak gnçtrkcll kulübü üyelerine yeni bir ek paket
hizmeti geliyor. 8 Temmuzdan itibaren geçerli olacak “Yaz Paketi” kapsamında
gençler bir defaya mahsus 15 TL ücret ödeyerek 3 ay boyunca 5000 SMS ve cepten
Facebook&Twitter ağlarına sınırsız erişim hakkı kazanıyor. Yapılan basın
toplantısıyla yeni tarifeyi tanıtan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak
Sevilengül yaptığı açıklamada gençlere yaz müjdesi sunduklarını belirtti. Konuşmasına
devam eden Sevilengül, “Yaz geliyor ve
gençler fiziksel olarak birbirlerinden uzağa düşüyorlar. Kimisi deniz kenarında
tatil yapacak, kimisi çalışacak, kimisi memleket ziyaretinde olacak. Ancak
gerek telefon gerek internet üzerinden sosyal çevreleriyle bağlantılarını
kesintiye uğratmak istemiyorlar. Yeni Tarife Temsilcimiz Direnç de,
gençlerin bu taleplerinden yola çıkarak, özellikle bu dönemdeki tüm sosyalleşme
ihtiyaçlarını karşılayacak bir paket hazırladı. Hem faturalı hem de faturasız
tüm gnçtrkcll’lilerin yararlanabileceği Yaz Paketi ile sadece 15 TL karşılığında 3 ay
boyunca geçerli her yöne 5.000 SMS gönderebiliyor; aynı zamanda da
Facebook ve Twitter’dan sınırsız olarak yararlanabiliyorlar” dedi.
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Herkes amele olmuş
Ey turkcel gençleri çok düşünüyorsan en azından fiyatlarını rakiplerinin seviyesine indir.Saçma sapan pazarlık fikirleriyle karşımıza çıkma.
aşırı kapitalist ve paradan baka birşey düşünmüyor