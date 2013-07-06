Gnçtrkcll'den Gençlere Yaz Müjdesi!

8 yılı aşkın bir süredir hizmet veren 6 milyonun üzerindeki üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük gençlik kulubü olan gnçtrkcll yaz döneminde de gençlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik paket ve kampanyalara ek olarak kulüp üyelerine farklı noktalarda avantajlar sunmaya devam ediyor.

Gnçtrkcll programı çerçevesinde yönetim birimlerinde gençlere de yer vererek hedef kitlesinin ihtiyaçlarını daha doğru bir biçimde anlama ve analiz etme fırsatı bulan Turkcell, gençlerden gelen istekler doğrultusunda tarife ve ek paketler geliştirmeye devam ediyor.

Son olarak okulların tatile girmesiyle beraber değişen kullanım şekline paralel olarak gnçtrkcll kulübü üyelerine yeni bir ek paket hizmeti geliyor. 8 Temmuzdan itibaren geçerli olacak “Yaz Paketi” kapsamında gençler bir defaya mahsus 15 TL ücret ödeyerek 3 ay boyunca 5000 SMS ve cepten Facebook&Twitter ağlarına sınırsız erişim hakkı kazanıyor. Yapılan basın toplantısıyla yeni tarifeyi tanıtan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül yaptığı açıklamada gençlere yaz müjdesi sunduklarını belirtti. Konuşmasına devam eden Sevilengül, “Yaz geliyor ve gençler fiziksel olarak birbirlerinden uzağa düşüyorlar. Kimisi deniz kenarında tatil yapacak, kimisi çalışacak, kimisi memleket ziyaretinde olacak. Ancak gerek telefon gerek internet üzerinden sosyal çevreleriyle bağlantılarını kesintiye uğratmak istemiyorlar. Yeni Tarife Temsilcimiz Direnç de, gençlerin bu taleplerinden yola çıkarak, özellikle bu dönemdeki tüm sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak bir paket hazırladı. Hem faturalı hem de faturasız tüm gnçtrkcll’lilerin yararlanabileceği Yaz Paketi ile sadece 15 TL karşılığında 3 ay boyunca geçerli her yöne 5.000 SMS gönderebiliyor; aynı zamanda da Facebook ve Twitter’dan sınırsız olarak yararlanabiliyorlar” dedi.

Kampanyaya ek olarak çeşitli alanlarda avantajlar sunan gnçtrkcll kulübü, dünyada ve ülkemizde gençler arasında yaygın bir biçimde oynanan WolfTeam oyunu için de avantajlar sunuyor. Sevilengül, “Teknoloji Temsilcimiz Sibel ise gnçtrkcll’li olmanın ayrıcalığını, gençler arasındaki en popüler oyunlardan olan Wolfteam’de de hissettirmemizi sağlayacak bir öneriyle geldi. Türkiye’de 9 milyon gencin oynadığı, aynı andaki oyuncu sayısının ise 60 bini bulduğu bu online strateji oyununda gnçtrkcll’lilere her ay özel bir etkinlik günü, bir oyuncu paketi ve ücretli oyun içi eşyalarda indirimler sunuyoruz. Teknoloji alanında yenilikçi uygulamaları da hızla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunun son örneği olarak Yandex işbirliğiyle gençlere özel ilk internet tarayıcısını gnçtrkcll’lilerin hizmetine sunuyoruz ” ifadelerini kullandı.

Gnçtrkcll kulübünün üyelerine sağladığı avantajları gösteren infografik çalışmasının tam boyutlu versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.