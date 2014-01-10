GoPro, Xbox 360 ve Xbox One için aksiyon kanalı açmayı planlıyor

Kısa bir süre içerisinde hem profesyonel hem de amatör kişiler arasında inanılmaz bir popülerlik kazanan ve diğer birçok firmaya örnek olan aksiyon kamerası üreticisi GoPro, Xbox 360 ve Xbox One içerisinde bir aksiyon temelli video kanalıyla yer almak için Microsoft ile anlaşmaya vardığını açıkladı.





CES 2014 fuarı kapsamında tanıtımı yapılan bu kanalın tam yayınlanma tarihi henüz belli değil ancak önceliğin Xbox360'da olacağı belirtiliyor. İlk başlarda firmanın seçtiği videoların yer alacağı açıklanan kanal, aynı zamanda GoPro aksiyon kameralarının satışı için de kullanılabilecek.





Firma, daha önce de Virgin hava yolları şirketi ile yaptığı anlaşma doğrultusunda ABD içi uçuşlarda GoPro ile çekilmiş videoları gösteriyordu.





http://www.engadget.com/2014/01/09/gopro-xbox-channel/