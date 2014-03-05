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GoPro kameralar için kompakt yapısıyla dikkat çeken kamera sabitleme aparatı: Stubilizer

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro kameralar için kompakt yapısıyla dikkat çeken kamera sabitleme aparatı: Stubilizer
Aksiyon kamerası denildiği zaman akla gelen ilk marka olmayı başaran GoPro için Stuart Smith tarafından hazırlanan ve özellikle kompakt gövde yapısı ile her noktaya bağlanabiliyor olmasıyla dikkat çeken Stubilizer, tam üretime geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek arıyor.
GoPro HD, HD2, 3 ve 3+ ile uyumlu olarak Solo, Duo ve Pro olmak üzere üç farklı versiyon halinde hazırlanan Stubilizer, Solo versiyonunda 1 eksenli, Duo versiyonunda iki eksenli, son olarak Pro versiyonunda ise 3 eksenli sabitleme yapabiliyor. Sabitleme işlemi için kullanılan ufak motorlarının 2 adet AA şarj edilebilir pilden güç aldığı belirtilen ve 2 saat aktif kullanım ömrü sunabilen Stubilizer, üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş gövdesiyle standart motosiklet, araba, hava aracı ya da uzatma çubukları üzerinde monte edilerek rahatlıkla kullanılabiliyor.
Site üzerinde 50,000 pound hedef ile başlayan Stubilizer aparatı, şimdilik 10,166 pound toplamış durumda. Yapılacak 152 pound, 202 pound ve 302 pound (İngiltere dışı 40 pound kargo) bağış miktarlarıyla 2014 Haziran ayında elde edilebilen Stubilizer hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyerek, ürünü gerçek şartlarda gösterdiği performansı rahatlıkla görebilirsiniz.

GoPro kameralar için kompakt yapısıyla dikkat çeken kamera sabitleme aparatı: Stubilizer


https://www.kickstarter.com/projects/1496576492/stubilizer-gopro-compatible-active-camera-stabiliz?ref=users Yorum Yaz
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mk2kill 5 yıl
sony action cam lerde digital image stabilizer var ve sony action cam kullanmış biri olarak çok başarılı oldugunu söyleyebilririm. böyle aparatlara gerek kalmıyor.
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carman 5 yıl
bu sistemler çok hoşuma gidiyor zamanında bu tarz bir şeye bir projemde kullanmam gerekiyordu ama almadım ondan çok başarılı olmadı
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