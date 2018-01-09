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GoPro sürpriz bir kararla Drone pazarından çekiliyor

Piyasaya çıkardığı Karma adlı Drone modeli sıkıntılarla boğuşan GoPro işleri yoluna koysa da rekabette istediği noktaya bir türlü gelemedi ve pazardan çıkma kararı aldı
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksiyon kameralarının bir numaralı ismi olan GoPro, giderek sıkılaşan rekabet karşısında Drone pazarına adım atarak gelir modellerini arttırmayı hedeflemişti. Ne var ki burada da işler umduğu gibi gitmedi.

Etkili olamadı

2016 yılında GoPro Karma adındaki modeli ile sektöre giriş yapan firma oldukça ilgi görmüştü. Ne var ki güç yönetimindeki bir arıza nedeniyle uçuş esnasında yere çakılan modeller firmayı sıkıntıya soktu.

Hızlı bir şekilde geri çağırma programı başlatan firma 3 ay boyunca çeşitli testler yaparak modelini 2017 başlarında yeniden satışa sunmuştu. Fiyat seviyesinde pazarın iki numarası haline gelen Karma yine de rekabete direnemedi.

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Firma yaptığı açıklamada kar marjı konusunda aşırı rekabetçi pazar ve Avrupa ile ABD’de drone modelleri ile ilgili çok katı düzenlemeler yapılması neticesinde pazardan çıkma kararı aldıklarını duyurdu. Mevcut Karma modellerinin stoğu bitene kadar satış devam edecek. Sonrasında ise sadece teknik servis ve destek sunulacak.

Aslında Drone sektöründen çekilme firmanın yeniden yapılanma sürecinin bir parçası. Aksiyon kamerası tarafında da satışlarda düşüş yaşayan firma iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sini keseceğini açıklamıştı. 

 

https://newatlas.com/gopro-karma/52878/ Yorum Yaz
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mavizaman 1 yıl
bu herifler sektör lideri değil miydi ne ara battı?
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itachi237 1 yıl
iPhonedo reis firmayı ağlattı. Onlarlara bak Faruk nelere sebep oldun.
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Quattro 1 yıl
Karma yenilikçi bir üründü aslında ama DJI heybeden Mavic'i çıkarınca Karma'nın hiçbir anlamı kalmadı.
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meego 1 yıl
herkes bildiği işin yapsın arkadaş
sen kamera üret işte
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FranticTr 1 yıl
yi 4k+ varken hero serisini alanın da aklına şaşarım.
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keremec 1 yıl
Dji aldı başını gitti.
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ONY86 1 yıl
herşeyin cep telefonu olduğu dünyada akşama kadar sabit duran insanlara aksiyon kamerası satamazlardı.hayırlısı
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Nikomer 1 yıl
O "karma"yla girmesi hataydı zaten.
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