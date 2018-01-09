GoPro sürpriz bir kararla Drone pazarından çekiliyor

Aksiyon kameralarının bir numaralı ismi olan GoPro, giderek sıkılaşan rekabet karşısında Drone pazarına adım atarak gelir modellerini arttırmayı hedeflemişti. Ne var ki burada da işler umduğu gibi gitmedi.

Etkili olamadı

2016 yılında GoPro Karma adındaki modeli ile sektöre giriş yapan firma oldukça ilgi görmüştü. Ne var ki güç yönetimindeki bir arıza nedeniyle uçuş esnasında yere çakılan modeller firmayı sıkıntıya soktu.

Hızlı bir şekilde geri çağırma programı başlatan firma 3 ay boyunca çeşitli testler yaparak modelini 2017 başlarında yeniden satışa sunmuştu. Fiyat seviyesinde pazarın iki numarası haline gelen Karma yine de rekabete direnemedi.

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Firma yaptığı açıklamada kar marjı konusunda aşırı rekabetçi pazar ve Avrupa ile ABD’de drone modelleri ile ilgili çok katı düzenlemeler yapılması neticesinde pazardan çıkma kararı aldıklarını duyurdu. Mevcut Karma modellerinin stoğu bitene kadar satış devam edecek. Sonrasında ise sadece teknik servis ve destek sunulacak.

Aslında Drone sektöründen çekilme firmanın yeniden yapılanma sürecinin bir parçası. Aksiyon kamerası tarafında da satışlarda düşüş yaşayan firma iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sini keseceğini açıklamıştı.