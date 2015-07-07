GoPro'nun mobil uygulamaları HERO4 Session desteği kazandı

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Aksiyon kamerası pazarının öncü ismi GoPro, geliştirdiği kameraların iOS, Windows Phone ve Android cihazlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyan GoPro App uygulamasını güncelledi.
GoPro aksiyon kameralarının kablosuz olarak kontrol edilmesi ve çekilen görüntülerin kolayca paylaşılabilmesi için hazırlanan GoPro App, bütün platformlarda aldığı yeni güncellemesiyle ise resmi duyurusu dün yapılan kompakt boyutlu aksiyon kamerası HERO4 Session desteği kazandı.
Ücretsiz olarak sunulan GoPro App uygulamalara buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/gopro/bca90c60-10c7-4009-b8b0-13df4ebcf9da Yorum Yaz Paylaş Tweetle