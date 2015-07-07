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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro'nun mobil uygulamaları HERO4 Session desteği kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aksiyon kamerası pazarının öncü ismi GoPro, geliştirdiği kameraların iOS, Windows Phone ve Android cihazlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyan GoPro App uygulamasını güncelledi.
GoPro aksiyon kameralarının kablosuz olarak kontrol edilmesi ve çekilen görüntülerin kolayca paylaşılabilmesi için hazırlanan GoPro App, bütün platformlarda aldığı yeni güncellemesiyle ise resmi duyurusu dün yapılan kompakt boyutlu aksiyon kamerası HERO4 Session desteği kazandı.
Ücretsiz olarak sunulan GoPro App uygulamalara buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/gopro/bca90c60-10c7-4009-b8b0-13df4ebcf9da Yorum Yaz
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