God of War, sadece 3 günde tam 3.1 milyon adet sattı

Dünyanın her tarafından milyonlarca oyun severin büyük bir beğeniyle oynadığı God of War, oyuncular ve eleştirmenler tarafından aldığı muhteşem yorumların yanı sıra satış rakamları anlamında da önemli işlere imza atıyor. 20 Nisan'da satışa çıkan yeni God of War oyunu, sadece 3 günde tam 3.1 milyon adet satarak Playstation 4 tarihinin en hızlı satılan özel oyunu oldu.

God of War aynı zamanda bu alandaki diğer başarılı oyunlar Uncharted 4: A Thief's End ve Horizon Zero Dawn'ı da büyük bir farkla geride bıraktı. Uncharted 4, bir hafta içerisinde 2.7 milyon; Horizon Zero Dawn ise iki hafta içerisinde 2.6 milyon satmıştı. Tabi God of War'un diğer oyunlardan çok daha sonra çıkmış olması nedeniyle bugün dünyadaki toplam PS4 sahiplerinin sayısı da artmış durumda.Yeni God of War oyunun bu inanılmaz başarısıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Santa Monica Stüdyo Şefi Shannon Studstill ise şu sözleri kullanıyor:"Kratos'un yeni macerasına bizimle birlikte katılmaya karar veren dünya çapındaki milyonlarca hayrana bizzat teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz gerçekten ilham verici ve oyunun sınırlarını aşmak için her gün kendimizi zorlamamızın bir sebebi. Ayrıca kreatif direktörümüz Cory Barlog, ürün geliştirme direktörümüz Yumi Yang ve Santa Monica Stüdyosu'ndaki tüm harika ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Oyunun vizyonundaki inanç ve ekibimizdeki hikaye anlatma tutkusu inkar edilemez. Hayranların uzun zaman hatırlanacak olan en sevdikleri God of War oyun anlarını nasıl yarattıklarını duymak için sabırsızlanıyoruz."