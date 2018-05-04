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God of War, sadece 3 günde tam 3.1 milyon adet sattı

Kratos'la yepyeni maceralara atıldığımız yeni God of War oyunu, satışı çıktığı ilk üç gün içerisinde toplam 3.1 milyon adet satarak önemli bir rekora imza attı..
1 yıl
3,9b
1
15
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın her tarafından milyonlarca oyun severin büyük bir beğeniyle oynadığı God of War, oyuncular ve eleştirmenler tarafından aldığı muhteşem yorumların yanı sıra satış rakamları anlamında da önemli işlere imza atıyor. 20 Nisan'da satışa çıkan yeni God of War oyunu, sadece 3 günde tam 3.1 milyon adet satarak Playstation 4 tarihinin en hızlı satılan özel oyunu oldu.

God of War aynı zamanda bu alandaki diğer başarılı oyunlar Uncharted 4: A Thief's End ve Horizon Zero Dawn'ı da büyük bir farkla geride bıraktı. Uncharted 4, bir hafta içerisinde 2.7 milyon; Horizon Zero Dawn ise iki hafta içerisinde 2.6 milyon satmıştı. Tabi God of War'un diğer oyunlardan çok daha sonra çıkmış olması nedeniyle bugün dünyadaki toplam PS4 sahiplerinin sayısı da artmış durumda.

Ayrıca Bkz. "God of War'un yapımcısı, övgüler sonrasında göz yaşlarını tutamadı (Video)"
Yeni God of War oyunun bu inanılmaz başarısıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Santa Monica Stüdyo Şefi Shannon Studstill ise şu sözleri kullanıyor:

"Kratos'un yeni macerasına bizimle birlikte katılmaya karar veren dünya çapındaki milyonlarca hayrana bizzat teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz gerçekten ilham verici ve oyunun sınırlarını aşmak için her gün kendimizi zorlamamızın bir sebebi. Ayrıca kreatif direktörümüz Cory Barlog, ürün geliştirme direktörümüz Yumi Yang ve Santa Monica Stüdyosu'ndaki tüm harika ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Oyunun vizyonundaki inanç ve ekibimizdeki hikaye anlatma tutkusu inkar edilemez. Hayranların uzun zaman hatırlanacak olan en sevdikleri God of War oyun anlarını nasıl yarattıklarını duymak için sabırsızlanıyoruz."

https://blog.us.playstation.com/2018/05/03/god-of-war-sells-over-3-1-million-units-in-3-days-becomes-fastest-selling-ps4-exclusive/ Yorum Yaz
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herkezisyan 1 yıl en beğenilen
Efsane gayet normal bu rakamlar
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tostumm 1 yıl
Bütün yalamalar da 10/10 vermiş; hiç mi gözüne bir kusuru gözükmedi, hiç mi şöyle olsa iyi olurdu dediğin bir şey yok(adam yarım metrelik yerden zıplayamıyor, eski doom gibi) şuana kadar gördüğün en iyi senaryo mu? nasıl oyun inceliyorsunuz. Olsun 95 alsın, oyun çok iyi ama puanlar şişirilmiş.
Bütün yalamalar da 10/10 vermiş; hiç mi gözüne bir kusuru gözükmedi, hiç mi şöyle olsa iyi olurdu dediğin bir şey yok(adam yarım metrelik yerden zıplayamıyor, ...
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mnyksvsc 1 yıl
3 milyonun 1,5 milyonu ikinci elden tekrar satmıştır, onun da 1 milyonu üçüncü elden tekrar satmıştır, onun da yarısı tekrar satmıştır :) Böylece 6 milyon insan oynamış oldu oyunu :)
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CoreXXX 1 yıl
witcher kadar zevk vermedi bana. ama güzel oyun. allahı var:)
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Kerim5100 1 yıl
Şu yeni Kratos'a bakınca gülme krizine giren bir ben miyim

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OverClocK1ng 1 yıl Kerim5100
Evet. Kratos babadır. Ben gülmüyorum..
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berkayjan 1 yıl
COD gibi bir çöpten daha fazla satması lazım hak ettiği değerin çok altında.
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tostumm 1 yıl
Bütün yalamalar da 10/10 vermiş; hiç mi gözüne bir kusuru gözükmedi, hiç mi şöyle olsa iyi olurdu dediğin bir şey yok(adam yarım metrelik yerden zıplayamıyor, eski doom gibi) şuana kadar gördüğün en iyi senaryo mu? nasıl oyun inceliyorsunuz. Olsun 95 alsın, oyun çok iyi ama puanlar şişirilmiş.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Twitchte yayınları baya izledim güzel bir oyun. Bana biraz rpg öğeleri olmayan hack n slash gibi geldi - devil may cry gibi :) Ama bu oyuna bile b*k atmak istemiyorum son zamanlarda çıkmış en iyi oyun.
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apulunas 1 yıl
twitch'te izledim biraz, çok bir özelliğini görmedim. hikayesi kuvvetli bir oyun gibi gelmedi.
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MustafaC53 1 yıl apulunas
Kratos'un sakallarını beğenmedim desen daha mantıklı olurdu.
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Sliskelion 1 yıl apulunas
Güldürdü.
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javaprof 1 yıl
sonuna kadar hak ediyor ps nin bence persona 5 ten sonra en iyi oyunu.
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GoldPunch 1 yıl
Oyun mukemmel ötesi. Alın, aldırın.
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brnk 1 yıl Her isi ters giden adam
Yok, rgb de değil oyun
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