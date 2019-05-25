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Godzilla heyecanı mobilde başlıyor

Godzilla tarihindeki canavarları merak edenler mobil oyununa bir göz atabilir. Godzilla Defense Force oyunu 54 yıllık Godzilla tarihini gözler önüne seriyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,6b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Godzilla filminin vizyona girmesinin arefesinde mobil oyunu da indirmeye sunuldu. Godzilla Defense Force daha çok Godzilla tarihindeki canavarların tanıtılmasını amaçlıyor. Bu bakımdan aksiyon tarafı eksik kalmış.

Godzilla Defense Force neler sunuyor?

Tıklama türündeki oyunda karşıdan gelen yaratıkları öldürmek için ekrana sürekli tıklamanız gerekiyor. Tıkladıkça kışlalarından askerler çıkıyor ve yaratıklara ateş ediyor. Seviye yükseldikçe bomba atar, tank gibi birlik eğitim tesislerinin kilidi açılıyor ve gücünü artıyor.

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Öldürdüğünüz boss tarzı canavarlar kart koleksiyonunuza ekleniyor. Savaş esnasında bu kartları kullanarak güçlendirmeler edinebiliyorsunuz. Godzilla da dahil pek çok yaratığı koleksiyonunuza eklemeniz mümkün.

Şehir savunma haricinde farklı kolonilere ve zamanlara yolculuk yaparak savaşabileceğiniz bir oyun modu da mevcut. Sürekli tıklama bir süre sonra bıkkınlık oluşturabilir.

Godzilla Defense Force: Google Play II App Store


 

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DenzeL_28 2 hf. en beğenilen
nallart bunu beğendi.
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Askaparta 2 hf.
Her yıl bir film bekliyoruz.
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DenzeL_28 2 hf. en beğenilen
nallart bunu beğendi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +11
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