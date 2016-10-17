Gök Sarayı ilk misafirlerini ağırlıyor: Çin'in altıncı insanlı uzay görevi başladı (Video)

Çin'in Eylül ayında yörüngeye yerleştirdiği uzay laboratuvarı Tiangong-2'nin (Gök Sarayı 2) ilk misafirleri yerel saatle bu sabah 07.30'da (TSİ 02.30) fırlatıldı. Yine Çin'e ait olan Long March-2F roketi ve Shenzou-11 uzay kapsülüyle birlikte fırlatılan taykonotlar önümüzdeki 1 ay boyunca Gök Sarayı'nda kalacak ve çeşitli testler gerçekleştirecekler.



Çin tarihinin altıncı insanlı uzay görevi olan Shenzhou 11'de Jing Haipeng and Chen Dong isimli iki taykonot şu anda Yeryüzü'nden 393 kilometre yükseklikte bulunan Tiangong-2'ye fırlatıldı. Yaklaşık iki gün içerisinde uzay laboratuvarına ulaşacak olan Çinli uzay insanları 1 ay uzunluğundaki görevleriyle aynı zamanda uzayda en fazla süre geçiren taykonotlar olacaklar. (Bir önceki rekor 15 gündü)



Haipeng ve Dong, uzay laboratuvarına ulaştıktan sonra çeşitli deneyler gerçekleştirmeye başlayacaklar. Uzayda bitki yetiştirmek ve ultrason ekipmanlarıyla uzayın insan bedeni üzerindeki etkilerini incelemek gibi ilginç deneylere imza atacak olan taykonotlar ayrıca bilgisayar ve yaşam destek sistemlerini de test edecekler.

Ayrıca Bkz. "Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir"

Kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3'e doğru Rusya ve ABD'nin ardından kendi insanlı uzay görevlerini yapabilen üçüncü ülke olan Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Tiangong-3 öncesinde yörüngeye yerleştirilen ikinci uzay laboratuvarı Tiangong-2 hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz ay fırlatılmıştı. Küçük boyutlarına rağmen tıpkı normal bir uzay istasyonu gibi çalışabilen Tiangong-2 yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 8.6 tonluk bir ağırlığa sahip. Gök Sarayı, iki yıllık görev süresinin ardından Yeryüzü'ne geri düşecek.



Çin'in Tiangong-3 öncesinde hazırlık amaçlı yörüngeye yerleştirdiği ilk uzay laboratuvarı Tiangong-1'de 2011 yılında yörüngeye yerleştirilmiş ve üzerinde bazı testler gerçekleştirilmişti. İki farklı insanlı göreve de ev sahipliği yapan laboratuvar aynı zamanda Çin'in ilk taykonotlarını da bünyesinde ağırlamıştı. , kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Tiangong-3 öncesinde yörüngeye yerleştirilen ikinci uzay laboratuvarı Tiangong-2 hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz ay fırlatılmıştı. Küçük boyutlarına rağmen tıpkı normal bir uzay istasyonu gibi çalışabilen Tiangong-2 yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 8.6 tonluk bir ağırlığa sahip. Gök Sarayı, iki yıllık görev süresinin ardından Yeryüzü'ne geri düşecek.Çin'in Tiangong-3 öncesinde hazırlık amaçlı yörüngeye yerleştirdiği ilk uzay laboratuvarı Tiangong-1'de 2011 yılında yörüngeye yerleştirilmiş ve üzerinde bazı testler gerçekleştirilmişti.

Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor. Çin'in 2022-2024 gibi yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediği kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3 projesi hakkında ise şu an için çok detaylı bilgilere sahip değiliz; ancak uzay istasyonunun modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek.

Tiangong 3 ve Tiangong 2'nin temsili görselleri:

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Çin'in gelecek planları: Mars'a gözlem aracı, Ay'a insan indirmek

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Uzay araştırmalarının lider ülkesi olmayı hedefleyen Çin'in gelecek planları da oldukça etkileyici. 2018 yılı içerisinde Ay'ın karanlık tarafına bir uzay aracı indirmeyi hedefleyen uzak doğu ülkesi, 2022 yılında da Kızıl Gezegen'e bir gözlem aracı indirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2022-2024 gibi kendi uzay laboratuvarına sahip olmanın planlarını da yapan Çin'in nihai hedefiyse 2030'lu yıllar içerisinde uydumuz Ay'a bir insan indirmek olacak.