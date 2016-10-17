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Gök Sarayı ilk misafirlerini ağırlıyor: Çin'in altıncı insanlı uzay görevi başladı (Video)

Çin'in altıncı insanlı uzay görevi Shenzhou 11 bu sabah başladı. Jing Haipeng and Chen Dong isimli iki taykonot geçtiğimiz ay yörüngeye yerleştirilen Gök Sarayı-2'ye doğru harekete geçtiler.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
1
14
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in Eylül ayında yörüngeye yerleştirdiği uzay laboratuvarı Tiangong-2'nin (Gök Sarayı 2) ilk misafirleri yerel saatle bu sabah 07.30'da (TSİ 02.30) fırlatıldı. Yine Çin'e ait olan Long March-2F roketi ve Shenzou-11 uzay kapsülüyle birlikte fırlatılan taykonotlar önümüzdeki 1 ay boyunca Gök Sarayı'nda kalacak ve çeşitli testler gerçekleştirecekler.

Çin tarihinin altıncı insanlı uzay görevi olan Shenzhou 11'de Jing Haipeng and Chen Dong isimli iki taykonot şu anda Yeryüzü'nden 393 kilometre yükseklikte bulunan Tiangong-2'ye fırlatıldı. Yaklaşık iki gün içerisinde uzay laboratuvarına ulaşacak olan Çinli uzay insanları 1 ay uzunluğundaki görevleriyle aynı zamanda uzayda en fazla süre geçiren taykonotlar olacaklar. (Bir önceki rekor 15 gündü)

Haipeng ve Dong, uzay laboratuvarına ulaştıktan sonra çeşitli deneyler gerçekleştirmeye başlayacaklar. Uzayda bitki yetiştirmek ve ultrason ekipmanlarıyla uzayın insan bedeni üzerindeki etkilerini incelemek gibi ilginç deneylere imza atacak olan taykonotlar ayrıca bilgisayar ve yaşam destek sistemlerini de test edecekler.
Ayrıca Bkz. "Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir"

Kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3'e doğru

Rusya ve ABD'nin ardından kendi insanlı uzay görevlerini yapabilen üçüncü ülke olan Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3'e doğru emin adımlarla ilerliyor. Tiangong-3 öncesinde yörüngeye yerleştirilen ikinci uzay laboratuvarı Tiangong-2 hatırlayacağınız üzere henüz geçtiğimiz ay fırlatılmıştı. Küçük boyutlarına rağmen tıpkı normal bir uzay istasyonu gibi çalışabilen Tiangong-2 yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 8.6 tonluk bir ağırlığa sahip. Gök Sarayı, iki yıllık görev süresinin ardından Yeryüzü'ne geri düşecek.

Çin'in Tiangong-3 öncesinde hazırlık amaçlı yörüngeye yerleştirdiği ilk uzay laboratuvarı Tiangong-1'de 2011 yılında yörüngeye yerleştirilmiş ve üzerinde bazı testler gerçekleştirilmişti. İki farklı insanlı göreve de ev sahipliği yapan laboratuvar aynı zamanda Çin'in ilk taykonotlarını da bünyesinde ağırlamıştı.
Çin'in 2022-2024 gibi yörüngeye yerleştirmeyi hedeflediği kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3 projesi hakkında ise şu an için çok detaylı bilgilere sahip değiliz; ancak uzay istasyonunun modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.
Tiangong 3 ve Tiangong 2'nin temsili görselleri:
Gök Sarayı ilk misafirlerini ağırlıyor: Çin'in altıncı insanlı uzay görevi başladı (Video)
 
Ayrıca Bkz. "Çin, dünyanın en büyük radyo teleskobuyla uzaylı aramaya başladı"

Çin'in gelecek planları: Mars'a gözlem aracı, Ay'a insan indirmek

Uzay araştırmalarının lider ülkesi olmayı hedefleyen Çin'in gelecek planları da oldukça etkileyici. 2018 yılı içerisinde Ay'ın karanlık tarafına bir uzay aracı indirmeyi hedefleyen uzak doğu ülkesi, 2022 yılında da Kızıl Gezegen'e bir gözlem aracı indirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2022-2024 gibi kendi uzay laboratuvarına sahip olmanın planlarını da yapan Çin'in nihai hedefiyse 2030'lu yıllar içerisinde uydumuz Ay'a bir insan indirmek olacak.
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alex59 3 yıl en beğenilen
Biz yerdeki sarayla övünürken elin oğlu uzaya saray dikiyor.
Yanıtla +29
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bilek 3 yıl
bizde yunanistan savaşı kazansaydı diyen kadir mısıroğlu denen gavatla ugraşalım
helel olsun çine
Yanıtla +14
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travers 3 yıl
Darısı Bayrağımızla uzayda türkonotları görmek :)
Yanıtla +7
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berserkbil 3 yıl
Bu gidenlerin dünyaya yerde faydası oldumuki gökte faydalı olsun. Demek önemli olan icad değil, zihniyet.
Darısı müslümanların başına...
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redwolf0 3 yıl
Köprü yaptık ki biz yapmadık ama neyse :D yaptık mesela
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teramit 3 yıl
nereye .ıçacaklar ?
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Mesudum 3 yıl
Bir insanlı görev aracı haberinde gözlerim hemen bir uzay mekiği arıyor. Alışmışım, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour serisi mekiklere.
.
Çin'in gönderdiği araç eski alışkanlıklardaki gibi kapsül yapısında sanırım. Çoklu görevler için kullanılabilecek mekik yapmadan önce daha fırın fırın ekmek yemeleri lazım.
.
Olsun, rekabet iyidir. Bu sayede NASA'dan kesilen ödenekler biraz daha uzun süre devam eder de o araştıramalar sayesinde elde edilen bilgi ve patentle hayatlarımızı kolaylaştırır.
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LORDTEK 3 yıl
Ne cahil cühela insanlar var. Anladık belki kin belki de yanlışa dikkat çekmek... Ulan her habere de "kaka diyanet, kaka saray" muhabbeti yorumlarını bırakıp habere yakışır yorum yapın bir kere de. O meseleler bu haberlerin altındaki "tüm yorumlar" olunca ortada bilimsel yorum kalmıyor, olan bir iki cılız bilimsel yorum da arada kayboluyor. Bu da "kabul edilemez" ise bari bilimsel yorum sayısında kalsa da, yorumlar okunabilir olsa...
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teq_sevdam23 3 yıl
10 - 15 sene önce Çin de üretilen hemen hemen hiçbirşeye replika olduğundan dolayı itibar edilmez ve değer gösterilmezdi. Adamlar replika ürün yapa yapa diğer şirketlere fason üretim yapa yapa teknoloji yi öğrenip kendileri kullanmaya başladılar. Bizim insanlarımızda geç yapılan şeyleri de neden yapıldı olayına getiriyorlar resmen 16 sene önce dünyanın süper gücüydük sanki. Yapıcı eleştiri yapmak ayrı herşeye muhalefet olmak ayrı şey.
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General. 3 yıl
Bizim için çocuk oyuncağı yarın, 1 yıl sonra marsta namaz kılacağız diye basın açıklaması yapılır sorun çözülür.
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001ATB 3 yıl
Biz daha pahalılığından dolayı kullanamadığımız yeni köprümüz ile çağ atlıyor olduğumuza inanmaya devam edelim.
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sosisvesalam 3 yıl
bizim diyanette din işleriyle uğraşsın
bizde saray yapalım
bizimde şöyle
bizdede böyle
....
....
....

bütün bizli mesajlar atılmıştır
muhalefet tatmin olmuştur
konu ile ilgili yorum yapalirsiniz
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sniper23 3 yıl
Başlağı görünce direk bizim sarayın uzaya çıktığını sandım.
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bilek 3 yıl
bizde yunanistan savaşı kazansaydı diyen kadir mısıroğlu denen gavatla ugraşalım
helel olsun çine
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HABERİN ETİKETLERİ
Çin Ulusal Uzay İdaresi, tiangong 2 ve
7 etiket daha tiangong 3 tiangong 1 shenzhou 11 insanlı uzay görevleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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