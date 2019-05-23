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Google, 14 yıldır bazı şifreleri düz metin olarak sakladığını itiraf etti

Teknoloji devi Google, 2005 yılından bu yana sunucularında bazı kullanıcı şifrelerini düz metin olarak sakladığını itiraf etti. İşte şirketin 14 yıllık güvenlik açığının detayları.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çevrimiçi hesaplarımızın güvenliği, koyduğumuz şifre kombinasyonlarının gücüyle doğru orantılıdır. Kullanıcı olarak bizlere, kırılması gereken zor şifreler belirlemek düşse de, şirketlere de şifrelerimizi en güvenli şekilde saklama sorumluluğu düşüyor. Görünüşe bakılırsa Google 14 yıldır bu güvenliği sağlayamadı.

2005 yılından beri devam ediyordu

Google gibi dünyanın en büyük şirketlerinden birinin, kullanıcı şifrelerini güvenli bir şekilde sakladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirket şeffaflık adı altında yaptığı açıklamalarda, birçok G Suite müşterisinin şifrelerini, herhangi bir şifreleme yapmadan düz metin şeklinde sunucularına kaydettiğini itiraf etti. İşin kötü tarafı ise bu durumun 2005 yılından 2019 yılına kadar sürmüş olması.
Google yaptığı açıklamalarda buna neden olan sorunun tespit edildiği an itibarıyla çözüldüğünü ve bundan etkilenen bir kullanıcının olmadığını açıklamış olsa da, kullanıcıların tam olarak tatmin olduğunu söylemek mümkün değil. Bundan kısa bir süre önce de Facebook'un milyonlarca Instagram kullanıcısının şifrelerini düz metin şeklinde sakladığı ortaya çıkmıştı.

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/notifying-administrators-about-unhashed-password-storage Yorum Yaz
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elmek6 2 hf. en beğenilen
google, henüz davetiye ile email adresi verirken "biz emaillerinizi dahi kriptoluyoruz, calisanlarimiz bile emaillerinizi göremez" diyordu.......
2 Yanıt Yanıtla +17
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Ohol Oula 2 hf.
Allah bildiği gibi yapsın!!!
Hawai inşallah güzel bir işletme sistemi yapar da siz de yok olup gidersiniz. Yıllardır peopleları izleyip durdunuz. Benim China'lı gardaşlarım peopleları izleme işine girince onlara engel olmaya çalıştınız. Başaramayacaksınız
Allah bildiği gibi yapsın!!!Hawai inşallah güzel bir işletme sistemi yapar da siz de yok olup gidersiniz. Yıllardır peopleları izleyip durdunuz. Benim Chin...
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izayoi 2 hf. Ohol Oula
Ohol Osula!
Yeni işletim sistemi Ohol OSula etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
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Giresunlufuk 2 hf.
Google adamdır. Seviyoruz kendilerini.
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alemburda34 2 hf.
password.txt yani onuda oldu olacak indexe atsalarmış 😅
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Emre D 2 hf.
Bunlara şaşırmamak lazım. Sizden bilgi isteyen hiçbir şirket o bilgileri saklama fırsatını çöpe atmaz.
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Afodfrea 2 hf.
Konunun yalnizca GSuite musterileriyle alakali oldugunu da yazsaydiniz bari de son kullanici kendisiyle alakasi olmadigini anlasaydi olayin.
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Ohol Oula 2 hf.
Allah bildiği gibi yapsın!!!
Hawai inşallah güzel bir işletme sistemi yapar da siz de yok olup gidersiniz. Yıllardır peopleları izleyip durdunuz. Benim China'lı gardaşlarım peopleları izleme işine girince onlara engel olmaya çalıştınız. Başaramayacaksınız
2 Yanıt Yanıtla +4
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izayoi 2 hf. Ohol Oula
Ohol Osula!
Yeni işletim sistemi Ohol OSula etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
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AppleFB 2 hf. Ohol Oula
Hocam bu hawaii ye ayıp ettiler.China united states of america ya karşı nasıl yaptırımlar yapacak sizce ?
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elmek6 2 hf. en beğenilen
google, henüz davetiye ile email adresi verirken "biz emaillerinizi dahi kriptoluyoruz, calisanlarimiz bile emaillerinizi göremez" diyordu.......
2 Yanıt Yanıtla +17
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oktayakgoz 2 hf. elmek6
Sende buna inandın ?
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Darklord Sauron 2 hf. elmek6
Milleti keklerken Base64'ü kriptodan sayıyorlarsa o başka
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google, güvenlik açığı ve
5 etiket daha şifre hack Güvenlik Internet Uğur Seven
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