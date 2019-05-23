Google, 14 yıldır bazı şifreleri düz metin olarak sakladığını itiraf etti

Teknoloji Editörü
Çevrimiçi hesaplarımızın güvenliği, koyduğumuz şifre kombinasyonlarının gücüyle doğru orantılıdır. Kullanıcı olarak bizlere, kırılması gereken zor şifreler belirlemek düşse de, şirketlere de şifrelerimizi en güvenli şekilde saklama sorumluluğu düşüyor. Görünüşe bakılırsa Google 14 yıldır bu güvenliği sağlayamadı.
2005 yılından beri devam ediyordu
Google gibi dünyanın en büyük şirketlerinden birinin, kullanıcı şifrelerini güvenli bir şekilde sakladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirket şeffaflık adı altında yaptığı açıklamalarda, birçok G Suite müşterisinin şifrelerini, herhangi bir şifreleme yapmadan düz metin şeklinde sunucularına kaydettiğini itiraf etti. İşin kötü tarafı ise bu durumun 2005 yılından 2019 yılına kadar sürmüş olması.Google yaptığı açıklamalarda buna neden olan sorunun tespit edildiği an itibarıyla çözüldüğünü ve bundan etkilenen bir kullanıcının olmadığını açıklamış olsa da, kullanıcıların tam olarak tatmin olduğunu söylemek mümkün değil. Bundan kısa bir süre önce de Facebook'un milyonlarca Instagram kullanıcısının şifrelerini düz metin şeklinde sakladığı ortaya çıkmıştı.
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/notifying-administrators-about-unhashed-password-storage Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hawai inşallah güzel bir işletme sistemi yapar da siz de yok olup gidersiniz. Yıllardır peopleları izleyip durdunuz. Benim China'lı gardaşlarım peopleları izleme işine girince onlara engel olmaya çalıştınız. Başaramayacaksınız
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