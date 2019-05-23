Google, 14 yıldır bazı şifreleri düz metin olarak sakladığını itiraf etti

Çevrimiçi hesaplarımızın güvenliği, koyduğumuz şifre kombinasyonlarının gücüyle doğru orantılıdır. Kullanıcı olarak bizlere, kırılması gereken zor şifreler belirlemek düşse de, şirketlere de şifrelerimizi en güvenli şekilde saklama sorumluluğu düşüyor. Görünüşe bakılırsa Google 14 yıldır bu güvenliği sağlayamadı.

2005 yılından beri devam ediyordu

Google gibi dünyanın en büyük şirketlerinden birinin, kullanıcı şifrelerini güvenli bir şekilde sakladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Şirket şeffaflık adı altında yaptığı açıklamalarda, birçok G Suite müşterisinin şifrelerini, herhangi bir şifreleme yapmadan düz metin şeklinde sunucularına kaydettiğini itiraf etti. İşin kötü tarafı ise bu durumun 2005 yılından 2019 yılına kadar sürmüş olması.

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/notifying-administrators-about-unhashed-password-storage

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Google yaptığı açıklamalardasorunun tespit edildiği an itibarıyla çözüldüğünü ve bundanbir kullanıcının olmadığını açıklamış olsa da, kullanıcıların tam olaraksöylemek mümkün değil. Bundan kısa bir süre önce de Facebook'un milyonlarcakullanıcısının şifrelerini düz metin şeklindeortaya çıkmıştı.