Google 20 bin Türk kadınına e-ticaret eğitimi verecek

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Türk kadınlarının iş hayatında daha fazla söz sahibi olabilmesi ve dijital sektördeki payının arttırılması adına Google ile işbirliği imzalandı. Google, 20 bin kadına teknoloji eğitimi verecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucunda Doğu ve Güneydoğu’daki kadın girişimciler öncelikli olmak üzere 20 bin kadına teknoloji eğitimi verilecek. Bu eğitimlerden sonra kadınların yaptıkları ürünleri e-ticaret yoluyla pazarlamaları sağlanacak. İnternet üzerinden satış yapmaları konusunda ticari eğitim verilecek.

Google daha fazla kişiye eğitim vermek istiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya konuyla ilgili verdiği demeçte, “Google yöneticileri bu sayıyı az buldu. Yakın zamanda arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

Bakan Kaya, kadınlar arasında bilgisayar kullanımının önceki yıllara oranla 4-5 kat arttığını belirterek, şöyle devam etti: “Şu anda kadınlarda bilgisayar kullanımı yüzde 60, erkeklerde yüzde 76 civarında. Bu oranı verilecek eğitimlerle arttırmak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl, yöneticisi kadın olan veya yönetim kurulunda kadın bulunan firmaların e-ticaret sitelerine ücretsiz üye olmaları kararı alındı. Bu çalışmayı da Ekonomi Bakanlığı yürütecek.”

http://www.hurriyet.com.tr/google-20-bin-kadina-egitim-verecek-40696642