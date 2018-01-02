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Google 20 bin Türk kadınına e-ticaret eğitimi verecek

Google ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında teknoloji eğitimi işbirliği imzalandı. Google, Türkiye'deki 20 bin kadına teknoloji ve e-ticaret eğitimi verecek.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Google 20 bin Türk kadınına e-ticaret eğitimi verecek
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Türk kadınlarının iş hayatında daha fazla söz sahibi olabilmesi ve dijital sektördeki payının arttırılması adına Google ile işbirliği imzalandı. Google, 20 bin kadına teknoloji eğitimi verecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucunda Doğu ve Güneydoğu’daki kadın girişimciler öncelikli olmak üzere 20 bin kadına teknoloji eğitimi verilecek. Bu eğitimlerden sonra kadınların yaptıkları ürünleri e-ticaret yoluyla pazarlamaları sağlanacak. İnternet üzerinden satış yapmaları konusunda ticari eğitim verilecek.

Google daha fazla kişiye eğitim vermek istiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya konuyla ilgili verdiği demeçte, “Google yöneticileri bu sayıyı az buldu. Yakın zamanda arttırmayı planlıyoruz.” dedi.

Bakan Kaya, kadınlar arasında bilgisayar kullanımının önceki yıllara oranla 4-5 kat arttığını belirterek, şöyle devam etti: “Şu anda kadınlarda bilgisayar kullanımı yüzde 60, erkeklerde yüzde 76 civarında. Bu oranı verilecek eğitimlerle arttırmak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl, yöneticisi kadın olan veya yönetim kurulunda kadın bulunan firmaların e-ticaret sitelerine ücretsiz üye olmaları kararı alındı. Bu çalışmayı da Ekonomi Bakanlığı yürütecek.”


http://www.hurriyet.com.tr/google-20-bin-kadina-egitim-verecek-40696642 Yorum Yaz
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Escapetolife 1 yıl en beğenilen
Ulan zaten ev kadınları etsy.com'da ne güzel satış yapıyordu geçen yıllarda, Paypal'ı kaçırtıp baltaladınız milletin emeğini.
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Glitz 1 yıl
Dün bir sitede plastik saklama kabı bakıyordum girişimci kadınlar etiketi var üründe, ablam plastik saklama kabı fabrikası kurmuş sanırım?
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Escapetolife 1 yıl en beğenilen
Ulan zaten ev kadınları etsy.com'da ne güzel satış yapıyordu geçen yıllarda, Paypal'ı kaçırtıp baltaladınız milletin emeğini.
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Mimar SaNAN 1 yıl
bana da eğitim ver google, cinsiyet ayrımı yapma.
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Rachsuchtig 1 yıl
Güzel olabilir zamanında mikro-kredi projesi vardı kırsal alandaki kadınlarımız ürettikleri ile para kazanabiliyorlardi
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Sportakviye.com 1 yıl
Google 20 bin kadın ile mi uğraşıcakmış ? entresan. İki üç seo firmasında çalışan sap ile konferansa gidip anahtar kelime nedir nasıl yapılır üzerine tartışmaktan öteye gitmez.
Bir işe yaramayacağı şimdiden açık.
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sportakviye 1 yıl
Birde üstüne sertifika verirler, sonrasında kişide "expert olundu" havaları hissedilir.
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