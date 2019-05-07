Google, Android Auto'yu yeni tasarım ve özelliklerle güncelledi

Teknoloji devi Google, mobil platformun otomobillere taşınmasını sağlayan Android Auto adlı gösterge ünitesini yeni özellikler ve tasarımla güncelledi. Yıllardır pek fazla değişikliğe uğramayan Android Auto, önümüzdeki dönemde karanlık mod da dahil olmak üzere birçok yenilikle gelecek.

Bu yaz, uyumlu araçlara dağıtılacak

https://blog.google/products/android/android-auto-new-look-io19/

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Google, yeni tasarımıAndroid Auto uyumlu tüm araçlara taşıyacağını belirtiyor. Daha da işlevsel bir hal alan arayüz, sürücülere yararlı bilgiler sunarak, birçok işlerini kolaylaştırılmak üzere tasarlanmış. Artık otomobilhemen sonra, varsayılanuygulaması başlatılabilecek veile yol tarifi, uygulamalar ve telefon kontrol edilebilecek.Sonvegösteren yeni bir bildirim merkezinin de yer aldığı Android Auto'nun tasarımı, renkli vurguların daha kolay okunması ve gece yolculuklarında göz almaması içinseçeneği de eklenmiş durumda. Şirketin Android Auto ile ilgili tüm bu yenilikleri, bu günlerde gerçekleştirilenkonferansında açıkladığını da belirtelim.