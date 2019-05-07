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Google, Android Auto'yu yeni tasarım ve özelliklerle güncelledi

Google'ın otomobillerde de kullanılması için geliştirdiği ve uzunca bir süredir pek fazla değişiklik yapmadığı Android Auto, yeni tasarım ve özelliklerle güncellendi.
2 hf.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Google, mobil platformun otomobillere taşınmasını sağlayan Android Auto adlı gösterge ünitesini yeni özellikler ve tasarımla güncelledi. Yıllardır pek fazla değişikliğe uğramayan Android Auto, önümüzdeki dönemde karanlık mod da dahil olmak üzere birçok yenilikle gelecek.

Bu yaz, uyumlu araçlara dağıtılacak

Google, yeni tasarımı bu yaz Android Auto uyumlu tüm araçlara taşıyacağını belirtiyor. Daha da işlevsel bir hal alan arayüz, sürücülere yararlı bilgiler sunarak, birçok işlerini kolaylaştırılmak üzere tasarlanmış. Artık otomobil çalıştırıldıktan hemen sonra, varsayılan navigasyon uygulaması başlatılabilecek ve gezinti çubuğu ile yol tarifi, uygulamalar ve telefon kontrol edilebilecek.

Son aramalar, mesajlar ve uyarıları gösteren yeni bir bildirim merkezinin de yer aldığı Android Auto'nun tasarımı, renkli vurguların daha kolay okunması ve gece yolculuklarında göz almaması için karanlık mod seçeneği de eklenmiş durumda. Şirketin Android Auto ile ilgili tüm bu yenilikleri, bu günlerde gerçekleştirilen Google I/O 2019 konferansında açıkladığını da belirtelim.

https://blog.google/products/android/android-auto-new-look-io19/ Yorum Yaz
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metalbocek 2 hf.
Türk sokağında navigasyon satılmaz.
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