Google, Android One programı ile akıllı telefonlar için minimum donanım standartlarını belirleyecek

Google'ın bugünkü geliştirici konferansında Nexus programının sona erdirilmesi veya Silver projesi gibi duyurular beklerken sürpriz bir şekilde Android One programı ile karşılaştık.





Android One programı ile Google donanım ortaklarına en düşük akıllı telefon donanımının ne olması gerektiğini anlatacak. Google'ın hazırladığı referans tasarımlar etrafında üreticiler akıllı telefonlarını şekillendirecek.





Google maliyeti düşürmek adına üreticilerin kaliteyi de düşürmesini istemiyor ve Android işletim sistemini belirli bir kalitedeki cihazlar ile sunmayı arzu ediyor. Bu bakımdan Google'ın ucuz telefon pazarına bir sınır çizdiğini söyleyebiliriz.





Google'ın Android One programındak ilk ortakları Hintli Micromax ve Spice firmaları olacak. Konferanstaki ilk örnek cihaz Micromax Android One adını taşıyor ve 4.5 inçlik ekran, çift SIM, SD kart girişi, FM radyo şeklindeki donanımı 100$ fiyat etiketi ile sunuyor. Ayrıca Nexus cihazları gibi güncelleme garantisi de mevcut. Önümüzdeki dönemde Android One programına daha fazla üreticinin katılması bekleniyor.