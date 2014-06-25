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Google, Android One programı ile akıllı telefonlar için minimum donanım standartlarını belirleyecek

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Android One programı ile akıllı telefonlar için minimum donanım standartlarını belirleyecek

Google'ın bugünkü geliştirici konferansında Nexus programının sona erdirilmesi veya Silver projesi gibi duyurular beklerken sürpriz bir şekilde Android One programı ile karşılaştık.

Android One programı ile Google donanım ortaklarına en düşük akıllı telefon donanımının ne olması gerektiğini anlatacak. Google'ın hazırladığı referans tasarımlar etrafında üreticiler akıllı telefonlarını şekillendirecek. 

Google maliyeti düşürmek adına üreticilerin kaliteyi de düşürmesini istemiyor ve Android işletim sistemini belirli bir kalitedeki cihazlar ile sunmayı arzu ediyor. Bu bakımdan Google'ın ucuz telefon pazarına bir sınır çizdiğini söyleyebiliriz. 

Google'ın Android One programındak ilk ortakları Hintli Micromax ve Spice firmaları olacak. Konferanstaki ilk örnek cihaz Micromax Android One adını taşıyor ve 4.5 inçlik ekran, çift SIM, SD kart  girişi, FM radyo şeklindeki donanımı 100$ fiyat etiketi ile sunuyor. Ayrıca Nexus cihazları gibi güncelleme garantisi de mevcut. Önümüzdeki dönemde Android One programına daha fazla üreticinin katılması bekleniyor.

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eairmak22 4 yıl en beğenilen
Güncelleme garantisini duyunca s3 satıp almak geliyor içimden ...
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orhanyıldız 4 yıl
Ucuz telefonlardan ülkemizde faydalanamiyoruz ki
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Guaire 4 yıl
Diğer konuya da yazmıştım. Yaklaşık 2,5 ay önce Mediatek'in 100$'lık Nexus cihazı yapacağı söyleniyordu.

http://forum.donanimhaber.com/m_90725778/tm.htm

Büyük ihtimalle Mediatek ile Google'ın birlikte çalıştığı 100$'lık Android telefon projesi buydu.

Mediatek ile güncelleme konusu da bu programla hallolacak herhalde.
Diğer konuya da yazmıştım. Yaklaşık 2,5 ay önce Mediatek'in 100$'lık Nexus cihazı yapacağı söyleniyordu.http://forum.donanimhaber.com/m_907257...
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wolfestein 4 yıl
Turkiye'de olsa bile kazikli fiyatla millete satarlar. Vergilerin cani sağolsun
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E_Aydin35 4 yıl
Google'ın girişimi başarılı gerçekten, hedefledikleri ve söyledikleri de gayet mantıklı. Android işletim sistemini kalitesi yerlerde, telefon olsun diye yapılmış telefonlarda görmek istemiyor haliyle... Google'ın bu konudaki tutumu beni açıkcası mutlu etti. Daha öncede firmalara güncellemeleri hemen yayınlaması için baskı politikası uygulamıştı kullanıcılar için..
Öte yandan ucuz telefon ve işletim sistemi konfigürasyonu demişken Firefox OS bu konuda atılımlarını büyük ölçüde planlamış ve gerçekleştiriyor. Mozilla için kilometre taşlar bunlar.
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SteveMeade 4 yıl
Üretici olsam ben bile katılırdım programa o derece
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General. 4 yıl
Hava vergisi alınan bir ülkede ucuz ürün beklemek hayaldır.
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ardarda45 4 yıl
Bekliyoruz diyeceğim de malum bize giren çıkan olmayacak min 500tl...
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Büyük İskender 4 yıl
Türkiye'de 1000 tl'ye satılır...
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canguler917 4 yıl
Gmd ye android l gelsin varya o zaman gm ye sonuna kadar helal olsun
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Guaire 4 yıl
Anladığım kadarıyla sadece Android One programı çerçevesinde üretilen modellere direk Google'dan gelecek güncelleme. GMD güncelleme için eski usülden gitmek durumunda.

Belki WP cihazlarına benzetilebilir. Android One programındaki cihazlar birbirine benzer özelliklerde olacaktır.
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Guaire 4 yıl canguler917
Anladığım kadarıyla sadece Android One programı çerçevesinde üretilen modellere direk Google'dan gelecek güncelleme. GMD güncelleme için eski usülden gitmek durumunda.

Belki WP cihazlarına benzetilebilir. Android One programındaki cihazlar birbirine benzer özelliklerde olacaktır.
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ardabeyim 4 yıl
medyatekli GMD'ye 4.4'ün yanında L güncellemesi gelmesi ihtimali olması bile insanı mutlu ediyor
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orhanyıldız 4 yıl
Ucuz telefonlardan ülkemizde faydalanamiyoruz ki
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eairmak22 4 yıl en beğenilen
Güncelleme garantisini duyunca s3 satıp almak geliyor içimden ...
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mehmedaltair 4 yıl
androide yavaş yavaş donanım standartları geliyor ki alt seviyede mtk olacak ve bu sayede mtk güncelleme konusundaki sorunlarını bitirecek. diğer yandan orta seviyede de s400 gayrı resmi olarak standart oldu google bunu revize edip s410'u orta seviyede standart olarak belirleyip üst seviyeye de bir standart getirmeyi başarırsa hem ekosistem stabilitesi maksimum olacak hem de güncelleme dengesizliği çözüülmüş olacak. buradaki tek sorun kendi çapında takılan işlemci üreticileri herkes standart donanımı kullanmak isteyince ne yapar bilinmez
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