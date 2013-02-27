Google, Android cihazlarına Google+ odaklı yeni bir ayarlar uygulaması göndermeye başladı





Son birkaç gündür Android kullanıcıları, uygulama menüsünde bir anda belirmeye başlayan Google Ayarlar uygulamasını rapor etmeye başlamıştı.





Uygulama, Google'ın sosyal ağındaki kullanıcı girişi yaklaşımını diğer servislerine de yayma planının bir parçası. Uygulamaya tıklandığında bir ayarlar menüsü karşımıza geliyor. Burada Google+ şifresi ile hangi Google uygulamalarına giriş yaptığımız, Harita ve Lokasyon ayarları, reklam ayarları, konum ayarları ve arama ayarları gibi seçenekler bulunuyor. Bir nevi hizmetlerin kısayolları bu uygulamada toplanmış gibi görünüyor.





Uygulama Google Play Hizmetleri uygulamasının güncellemesi ile otomatik olarak menüde yar almaya başladı. Google'ın ilerleyen dönemde uygulamanın kapsamını genişletmesi ve genel sistem ayarlarını da bu yaklaşım ile düzenlemesi bekleniyor.