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Google, Android cihazlarına Google+ odaklı yeni bir ayarlar uygulaması göndermeye başladı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Android cihazlarına Google+ odaklı yeni bir ayarlar uygulaması göndermeye başladı

Son birkaç gündür Android kullanıcıları, uygulama menüsünde bir anda belirmeye başlayan Google Ayarlar uygulamasını rapor etmeye başlamıştı.

Uygulama, Google'ın sosyal ağındaki kullanıcı girişi yaklaşımını diğer servislerine de yayma planının bir parçası. Uygulamaya tıklandığında bir ayarlar menüsü karşımıza geliyor. Burada Google+ şifresi ile hangi Google uygulamalarına giriş yaptığımız, Harita ve Lokasyon ayarları, reklam ayarları, konum ayarları ve arama ayarları gibi seçenekler bulunuyor. Bir nevi hizmetlerin kısayolları bu uygulamada toplanmış gibi görünüyor.

Uygulama Google Play Hizmetleri uygulamasının güncellemesi ile otomatik olarak menüde yar almaya başladı. Google'ın ilerleyen dönemde uygulamanın kapsamını genişletmesi ve genel sistem ayarlarını da bu yaklaşım ile düzenlemesi bekleniyor. 

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ebulfeth 6 yıl
bende diyorum nerden gelmiş bu kendi kendine menüye
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cumhurkey 6 yıl
sana ille de reklam banneri yollayacam , lakin seni ilgilendirsinmi yoksa alakasızda yollayayımmı diyor.
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Ellemon 6 yıl
Gereksiz bisey.
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yorumagel1903 6 yıl
hem tabletime hemde telefonuma geldi cok sacma ve gereksiz.
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Kemal K. 6 yıl
Bana da geldi.
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Technotronic 6 yıl
Benim telefona gelmiş şimdi fark ettim
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Ajzen 6 yıl
Bende de geldi. Simgesini önce çiçek sanmıştım
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