Google, Android için YouTube uygulamasında yeni kullanıcı arayüzü test ediyor

Google’ın Android için YouTube uygulamasında yeni bir kullanıcı arayüzünü test ettiği bildirildi. Uygulamanın kullanım deneyimini büyük oranda etkileyecek değişimler barındıran test, Nisan ayı içerisinde Google tarafından gerçekleştirilen üçüncü kullanıcı arayüzü testi.

Test edilen ilk değişim uygulamanın giriş ekranında yer alıyor. Resim içerisinde resim bulunan ve izlenen videoyu çerçevesiz şekilde ekranın sağ alt kısmına taşıyan arayüz, izlenen videonun bir kapatma butonuyla birlikte ekranın alt kısmında yer aldığı arayüze yerini bırakacak.

İkinci değişim ise video içerikleriyle alakalı. Bu değişim sayesinde video barı üzerinde herhangi bir noktaya tıklayıp videonun o bölümüne ait olan bir görsel görüntülenebiliyor. Uzun videolarda son derece kullanışlı olabilecek bu özellik, bir süredir YouTube’un iOS uygulamasında yer alıyor.

Üçüncü değişim ise uygulamanın Ana Sayfa, Trendler ve Aboneler bölümlerinin butonlarıyla ilgili. Değişimleri haber içerisindeki ilk görsellerden kontrol edebilirsiniz.

YouTube’un test edilen tüm tasarım değişikliklerini büyük bir güncellemeyle kullanıma sunacağı düşünülüyor. Değişimlerin her biri YouTube’un Android uygulamasının iOS uygulamasına benzemesine biraz daha katkı sağlıyor. Google, işletim sistemleri arasındaki farklara rağmen her iki uygulamayı da mümkün olduğunca birbirine benzeterek daha iyi bir YouTube deneyimi sunmayı amaçlıyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-is-testing-UI-changes-for-the-Android-powered-YouTube-app_id93122