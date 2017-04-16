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Google, Android için YouTube uygulamasında yeni kullanıcı arayüzü test ediyor

Android’in YouTube deneyimini değiştirmeye kararlı olan Google, uygulamada yeni kullanıcı arayüzünü test ediyor. Testler Android uygulamasının iOS uygulamasına benzeyeceğini gösteriyor.
2 yıl
5,2b
1
17
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google’ın Android için YouTube uygulamasında yeni bir kullanıcı arayüzünü test ettiği bildirildi. Uygulamanın kullanım deneyimini büyük oranda etkileyecek değişimler barındıran test, Nisan ayı içerisinde Google tarafından gerçekleştirilen üçüncü kullanıcı arayüzü testi.

Test edilen ilk değişim uygulamanın giriş ekranında yer alıyor. Resim içerisinde resim bulunan ve izlenen videoyu çerçevesiz şekilde ekranın sağ alt kısmına taşıyan arayüz, izlenen videonun bir kapatma butonuyla birlikte ekranın alt kısmında yer aldığı arayüze yerini bırakacak.

Google, Android için YouTube uygulamasında yeni kullanıcı arayüzü test ediyor
 

İkinci değişim ise video içerikleriyle alakalı. Bu değişim sayesinde video barı üzerinde herhangi bir noktaya tıklayıp videonun o bölümüne ait olan bir görsel görüntülenebiliyor. Uzun videolarda son derece kullanışlı olabilecek bu özellik, bir süredir YouTube’un iOS uygulamasında yer alıyor.

Üçüncü değişim ise uygulamanın Ana Sayfa, Trendler ve Aboneler bölümlerinin butonlarıyla ilgili. Değişimleri haber içerisindeki ilk görsellerden kontrol edebilirsiniz.

YouTube’un test edilen tüm tasarım değişikliklerini büyük bir güncellemeyle kullanıma sunacağı düşünülüyor. Değişimlerin her biri YouTube’un Android uygulamasının iOS uygulamasına benzemesine biraz daha katkı sağlıyor. Google, işletim sistemleri arasındaki farklara rağmen her iki uygulamayı da mümkün olduğunca birbirine benzeterek daha iyi bir YouTube deneyimi sunmayı amaçlıyor.


http://www.phonearena.com/news/Google-is-testing-UI-changes-for-the-Android-powered-YouTube-app_id93122 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rohanli_Theoden 2 yıl en beğenilen
arka planda yürütme özelliği istiyoruz çok mu şey istiyoruz bunu yapsanız yeter uğraşmayın boş işlerle
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zero fear 2 yıl
Bende değişip duruyor zaten. Demek test yapılıyormuş
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Balawitz 2 yıl
Kaydırmalı arayüz hali hazırda güzel, değiştirmesinler. Spotify falan da kaydırmalı arayüzden iOS vari bir arayüz kullanmaya başladı çok sinir bozucu.
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By_higH 2 yıl
arkaplanda çalışma gelmez kolay kolay, ücretli müzik prog. hepsi çöp olur o zaman..
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jimhendrix 2 yıl
Google play mıçtı sıvıyor arayüzde youtube bir yana
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Whippoorwill 2 yıl
IOS uygulamasının tasarımı daha güzeldi. Beklediğim güzel bir gelişme oldu.
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YolumBilgelik 2 yıl
Youtube test ededursun ben alternatif youtube uygulaması kullanıyorum. Reklam yok. + arkaplan özelliği var. Youtube'nun kendi uygulamasını da devre dışı bıraktım.
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insom 2 yıl YolumBilgelik
YolumBilgelik
Youtube test ededursun ben alternatif youtube uygulaması kullanıyorum. Reklam yok. + arkaplan özelliği var. Youtube'nun kendi uygulamasını da devre dışı bıraktım.

Hangi app senin ki?
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Rohanli_Theoden 2 yıl en beğenilen
arka planda yürütme özelliği istiyoruz çok mu şey istiyoruz bunu yapsanız yeter uğraşmayın boş işlerle
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Giresunlufuk 2 yıl Rohanli_Theoden
Zaten var da YouTube Red'e aylık bir miktar para ödemeniz gerekiyor.
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kadirirdem 2 yıl Rohanli_Theoden
Rohanli_Theoden

arka planda yürütme özelliği istiyoruz çok mu şey istiyoruz bunu yapsanız yeter uğraşmayın boş işlerle

Yıllardır yapamadılar bu özelliği...
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Zuko 2 yıl Rohanli_Theoden
Orijinalden alıntı: Rohanli_Theoden

arka planda yürütme özelliği istiyoruz çok mu şey istiyoruz bunu yapsanız yeter uğraşmayın boş işlerle

BB kullan kafan rahat olsun. Hala adam gibi multitasking yapabilen tek platform.
Ayrica ustteki yapamadilar diyen arkadasa: Adamlar bilerek yapmiyordu, simdi de parayla yapiyor zaten, youtube red diye bir sey var.
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karanlikmadde 2 yıl
video hızı ile ilgili neden bir çalışma yok acaba? web üzerinde olduğu video hızı değiştirilebilmesi önemli.
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Giresunlufuk 2 yıl karanlikmadde
Bunu bende merak ediyorum. Zor olmasa gerek.
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Gurney5 2 yıl karanlikmadde
karanlikmadde
video hızı ile ilgili neden bir çalışma yok acaba? web üzerinde olduğu video hızı değiştirilebilmesi önemli.

Bunu söylemeye gelmiştim.
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empire1530 2 yıl
Video çubuğunda bir yere dokunduğunda görsel gösterme özelliği zaten şu anda var.
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axaxa 2 yıl
Youtube uygulaması ios üzerinde android kadar başarılı değil
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