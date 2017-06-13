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Google, Apple’ın yonga tasarımcısını işe aldı

Google, Pixel modellerinin işlem hızını yükseltmek amacıyla Apple’ın yonga tasarımcısını çalışan kadrosuna kattı. Google’ın daha fazla tasarımcıyı işe alacağı da tahmin ediliyor.
1 yıl
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13
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bir süre farklı akıllı telefon üreticileriyle çalışarak akıllı telefon sektöründe varlığını devam ettiren Google, Pixel ile kendine ait bir cihazla akıllı telefon sektörüne giriş yapmıştı. Pixel modelleriyle Apple’ın müşterilerini kendi tarafına çekmeyi hedefleyen şirket, bu amaç doğrultusunda Apple’ın yongalarının üretilmesinde emeği geçen tasarımcı Manu Gulati’yi işe aldı.

Gulati’nin yanı sıra Google’ın birkaç tasarımcıyı daha işe almak istediği öğrenildi. Tüm bu bilgiler, Google’ın kendi yongasını üretmek adına hazırlıklar yaptığını işaret ediyor. Google bu konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı ancak Google’ın kendi donanım üretimini yapmasının faydalı olabileceği düşünülüyor.

Android’in geliştiricisi olmasından ötürü akıllı telefon pazarında diğer markalardan biraz daha avantajlı olan Google, işletim sistemiyle uyumlu olarak çalışabilen bir yonga üretmeyi başarabilirse Samsung ve Huawei gibi rakipleri karşısında büyük bir avantaja kavuşabilir.  Bazı kaynaklar Google’ın kendi donanımlarını üreterek Pixel serisinin devamlılığına yatırım yaptığını ileri sürüyor. Şirketin kendi donanımlarıyla Pixel serisinde çok büyük miktarlarda gelir elde edebileceği tahmin ediliyor fakat Pixel’in satış rakamlarının beklentilerin altında kalması durumunda Google, donanım üretmiş olmaktan ötürü çok büyük miktarlarda zarar da edebilir.


https://www.engadget.com/2017/06/13/google-hires-apple-veteran-to-build-pixel-chips/ Yorum Yaz
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aycibin 1 yıl
Huawei kirini quallcoma rekabet edecek seviyeye getirmesi 2-3 yil aldi.google da bugun baslasa ancak 2020'ye guncel piyasayi yakalar.2 nesil pixel eskitir yani
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odeon99 1 yıl
haberler haberler
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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl
iOS tan Android' e geçtim. (xiaomi mi5 kullanıyorum) Eskiden di o İOS yağ gibi akar android çakılır dönemi. Telefonum oldukça stabil. İos ta olmayan onlarca artıya sahip.
Ancak ios tarafından tek özlediğim icloud gibi mükemmel bir yedekleme sistemi olmasıydı.
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madenci28 1 yıl Selçuk ALAGÖZ
Micloud var oradan yedekleyebilirsin
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Silent Guardian 1 yıl
Ya donanımcılarını almasanıza arkadaşım yazılımcı alında şu android telefonlar bi iOS kadar stabil olsun. Kendimden örnek vereyim alternatifim yok diye iOS kullanıyorum. Androide geçen herkes iOS’a dönüyor
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OverClocK1ng 1 yıl Silent Guardian
iOS dan Android e geçen 100 kişi tanıyorumdur. Ayrıca inanılmaz memnunlar. Birisi geçen gün av tüfeğiyle intihar etti o ayrı. :'(
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fx3169 1 yıl
İşte şimdi faka bastın eypıl.Gugıl postuna samanı dolduracak.Artık Tim Cooka ekmek yok bu piyasada. Helal olsun Gugıla nasıl da bitirdiler eypılı
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kadirirdem 1 yıl
Google'da yonga üretirse ortalık rekabetten yıkılır.
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King Stannis 1 yıl
Yonga tasarımcısını değil de telefon tasarımcısını alsa ortaya nasıl bir şey çıkardı acaba.
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