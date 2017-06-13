Google, Apple’ın yonga tasarımcısını işe aldı

Bir süre farklı akıllı telefon üreticileriyle çalışarak akıllı telefon sektöründe varlığını devam ettiren Google, Pixel ile kendine ait bir cihazla akıllı telefon sektörüne giriş yapmıştı. Pixel modelleriyle Apple’ın müşterilerini kendi tarafına çekmeyi hedefleyen şirket, bu amaç doğrultusunda Apple’ın yongalarının üretilmesinde emeği geçen tasarımcı Manu Gulati’yi işe aldı.

Gulati’nin yanı sıra Google’ın birkaç tasarımcıyı daha işe almak istediği öğrenildi. Tüm bu bilgiler, Google’ın kendi yongasını üretmek adına hazırlıklar yaptığını işaret ediyor. Google bu konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı ancak Google’ın kendi donanım üretimini yapmasının faydalı olabileceği düşünülüyor.

Android’in geliştiricisi olmasından ötürü akıllı telefon pazarında diğer markalardan biraz daha avantajlı olan Google, işletim sistemiyle uyumlu olarak çalışabilen bir yonga üretmeyi başarabilirse Samsung ve Huawei gibi rakipleri karşısında büyük bir avantaja kavuşabilir. Bazı kaynaklar Google’ın kendi donanımlarını üreterek Pixel serisinin devamlılığına yatırım yaptığını ileri sürüyor. Şirketin kendi donanımlarıyla Pixel serisinde çok büyük miktarlarda gelir elde edebileceği tahmin ediliyor fakat Pixel’in satış rakamlarının beklentilerin altında kalması durumunda Google, donanım üretmiş olmaktan ötürü çok büyük miktarlarda zarar da edebilir.

https://www.engadget.com/2017/06/13/google-hires-apple-veteran-to-build-pixel-chips/