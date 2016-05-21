Google, Art Camera ile sanat eserlerini en ince ayrıntıları ile görüntülüyor

Önemli kültürel eserleri geniş kitlelere ulaştırmayı ve gelecek nesillere ilham verebilmek için bu eserleri dijital ortamda muhafaza etmeyi amaçlayan Google, bu amaç doğrultusunda Google Kültür Enstitüsü girişimini başlatmıştı. 2011 yılında başlatılan bu girişim kapsamında, dünya genelinde birçok ünlü müzede bulunan eserler dijital ortama aktarıldı ve düzenlenen online sergiler ile internet kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

Kurulduktan sonraki ilk 5 yılda toplam 200 sanat eserini süper yüksek çözünürlüklü, gigapiksel görsellere çeviren Google Kültür Enstitüsü, son birkaç ay içinde ise 1000'den fazla sanat eserini gigapiksellik görsellere çevirmeyi başardı. Sanat eserlerinin dijital ortama aktarılmasındaki bu ani hız artışının arkasındaki neden, Google'ın geliştirdiği yeni robotik kamera.

Art Camera adını taşıyan bu özel yapım robotik kamera, gigapiksel görüntülerin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Art Camera'nın içindeki robotik sistem, kamerayı otomatik olarak detaydan detaya çevirerek, resmin yüzlerce yüksek çözünürlüklü yakım çekim fotoğrafını çekiyor.

Art Camera'nın içinde yer alan lazer ve sonar ise, yüksek frekansta sesler kullanarak resmin uzaklığını tam olarak belirliyor ve böylece resmin her bir detayında odağın doğru olmasını sağlıyor. Tablonun her bir detayı fotoğraflandıktan sonra, Google'ın geliştirdiği özel yazılım devreye giriyor ve çekilen yüzlerce yakın çekim fotoğrafı bir araya getirerek, resmin yüksek çözünürlüklü bir dijital kopyasını oluşturuyor.

Çektiği gigapiksellik görüntüler sayesinde ünlü sanat eserlerini en ince ayrıntıları ile gözler önüne seren Art Camera, sanat eserlerinin geniş kitlelere ulaşması ve gelecek nesiller için muhafaza edilmesi adına son derece önemli bir araç olacak gibi görünüyor.

https://www.youtube.com/watch?v=dOrJesw5ET8