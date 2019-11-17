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    Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı

    Evler için hazırlanan akıllı ekranlarda kullanılan Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başlıyor. Telefonunuz şarj olurken Google Asistan farklı içerikleri size gösterecek.
    5 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı
    Tam Boyutta Gör
    İlk olarak IFA 2019 fuarında tanıtılan Google Asistan’ın Ambient modu, evler için hazırlanan akıllı ekranlarda yerini almaya başlamıştı. Bugün ise daha fazla cihaza yayılmaya başladı. Telefonunuz şarj olurken Google Asistan’ın sunduğu içerikleri görebileceksiniz.

    Nokia ve Xiaomi telefonlarda başladı

    Google Asistan’ın Ambient modunun Nokia 6.2 ve Nokia 7.2’de kullanılabileceği zaten açıklanmıştı. Bu cihazlara ek olarak bazı Xiaomi telefon kullanıcıları da Ambient modunu kullanmaya başlayabildiklerini belirtiyor. Ambient modunu açtığınız zaman “Cihazınız şarj olurken daha fazlasını yapın” yazılı bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Ambient modu telefonunuz şarj olurken devreye giriyor.

    Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı
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    Gün içerisinde yapacağınız etkinlikler, hatırlatmalarınız, bildirimleriniz, oynatılan müzik, akıllı cihazlarınıza hızlı ulaşım gibi birçok detay Ambient modunda bulunuyor. Google Fotoğraflar bağlantısına izin verirseniz belirlediğiniz bir albümün fotoğrafları da ekranda dönüyor. İzin vermezseniz bunun yerine saati görüyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A51’in batarya boyutu belli oldu"

    Ambient modunun amacı telefonunuz şarjdayken daha interaktif bir akıllı ekran sunmak. Google Asistan yetenekleriyle bunun büyük ölçüde sağlanabildiğini söyleyebiliriz. Yakında Nokia ve Xiaomi haricindeki diğer cihazlarda da yeni özelliği görmemiz olası.



    https://ww.9to5google.com/2019/11/16/assistant-ambient-mode-phones/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    burrack obama 5 gün
    Bir yandan da sürekli ortam dinlemesi yapacak yani
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 5 gün burrack obama
    Sadece oda değil kamera açıp kaydedecek
    2 Yanıt Yanıtla +1
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