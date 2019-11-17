Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı

İlk olarak IFA 2019 fuarında tanıtılan Google Asistan’ın Ambient modu, evler için hazırlanan akıllı ekranlarda yerini almaya başlamıştı. Bugün ise daha fazla cihaza yayılmaya başladı. Telefonunuz şarj olurken Google Asistan’ın sunduğu içerikleri görebileceksiniz.

Nokia ve Xiaomi telefonlarda başladı

Google Asistan’ın Ambient modunun Nokia 6.2 ve Nokia 7.2’de kullanılabileceği zaten açıklanmıştı. Bu cihazlara ek olarak bazı Xiaomi telefon kullanıcıları da Ambient modunu kullanmaya başlayabildiklerini belirtiyor. Ambient modunu açtığınız zaman “Cihazınız şarj olurken daha fazlasını yapın” yazılı bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Ambient modu telefonunuz şarj olurken devreye giriyor.

Gün içerisinde yapacağınız etkinlikler, hatırlatmalarınız, bildirimleriniz, oynatılan müzik, akıllı cihazlarınıza hızlı ulaşım gibi birçok detay Ambient modunda bulunuyor. Google Fotoğraflar bağlantısına izin verirseniz belirlediğiniz bir albümün fotoğrafları da ekranda dönüyor. İzin vermezseniz bunun yerine saati görüyorsunuz.

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Ambient modunun amacı telefonunuz şarjdayken daha interaktif bir akıllı ekran sunmak. Google Asistan yetenekleriyle bunun büyük ölçüde sağlanabildiğini söyleyebiliriz. Yakında Nokia ve Xiaomi haricindeki diğer cihazlarda da yeni özelliği görmemiz olası.

https://ww.9to5google.com/2019/11/16/assistant-ambient-mode-phones/