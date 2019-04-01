Google Asistan’ın Call Screen özelliği Android One telefonlara gelebilir

Google tarafından ilk olarak Pixel 3 akıllı telefonu için tanıtılan Call Screen özelliği ile telefonunuzu açmadan Google Asistan yardımıyla konuşabiliyorsunuz. Arayan kişinin söylediklerini yazıya çeviren ve sizin de Google Asistan’ın sesiyle bazı sorular iletebildiğiniz Call Screen, Android One akıllı telefonlara gelebilir.

Motorola ve Nokia ismi geçiyor

Call Screen özelliği yazılım güncellemesi ile tüm Pixel akıllı telefonlarda kullanılabilir durumdaydı. Ancak başka hiçbir Android cihazda bu özelliği deneyemiyordunuz. Görünen o ki bazı Android One telefonlara gelmesiyle bu durum son bulacak. İlk başta Motorola ve Nokia’nın ismi geçiyor. Xiaomi, General Mobile gibi birçok üretici de Android One projesi kapsamında cihazlara sahip ama görünen o ki bu firmalar yakın zamanda yeni özelliğe kavuşamayacak.

Ayrıca Bkz.

"Huawei CEO’su akıllı telefonlarının alt çerçevesini bilerek inceltmediklerini açıkladı"

Sızıntının kaynağı hkyq isimli Reddit kullanıcısı. Google Phone uygulamasının beta versiyonunda Nokia ve Motorola isimlerinin Call Screen özelliği ile birlikte geçtiği kod kısımlarını bularak durumu ortaya çıkarmış.

Şu an resmi bir açıklama olmadığı için özelliğin geleceği cihazlar hakkında net bir bilgi söylemek yanlış olacaktır. Zaten sadece İngilizce dili ile ABD üzerinde kullanılabildiğinden dolayı ülkemize de gelmesi oldukça uzun sürecektir. Özelliğin nasıl çalıştığını aşağıdaki video üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/b7iwbg/call_screen_for_moto_nokia_phones_may_be_coming/