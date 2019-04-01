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Google Asistan’ın Call Screen özelliği Android One telefonlara gelebilir

Google’ın sizin yerinize telefona cevap veren Call Screen özelliği uzun zamandır Pixel cihazlarda mevcut. Bu özelliğin Android One cihazlara da gelebileceği ortaya çıktı.
1 ay
4,3b
1
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan’ın Call Screen özelliği Android One telefonlara gelebilir
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Google tarafından ilk olarak Pixel 3 akıllı telefonu için tanıtılan Call Screen özelliği ile telefonunuzu açmadan Google Asistan yardımıyla konuşabiliyorsunuz. Arayan kişinin söylediklerini yazıya çeviren ve sizin de Google Asistan’ın sesiyle bazı sorular iletebildiğiniz Call Screen, Android One akıllı telefonlara gelebilir.

Motorola ve Nokia ismi geçiyor

Call Screen özelliği yazılım güncellemesi ile tüm Pixel akıllı telefonlarda kullanılabilir durumdaydı. Ancak başka hiçbir Android cihazda bu özelliği deneyemiyordunuz. Görünen o ki bazı Android One telefonlara gelmesiyle bu durum son bulacak. İlk başta Motorola ve Nokia’nın ismi geçiyor. Xiaomi, General Mobile gibi birçok üretici de Android One projesi kapsamında cihazlara sahip ama görünen o ki bu firmalar yakın zamanda yeni özelliğe kavuşamayacak.

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Sızıntının kaynağı hkyq isimli Reddit kullanıcısı. Google Phone uygulamasının beta versiyonunda Nokia ve Motorola isimlerinin Call Screen özelliği ile birlikte geçtiği kod kısımlarını bularak durumu ortaya çıkarmış.

Google Asistan’ın Call Screen özelliği Android One telefonlara gelebilir
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Şu an resmi bir açıklama olmadığı için özelliğin geleceği cihazlar hakkında net bir bilgi söylemek yanlış olacaktır. Zaten sadece İngilizce dili ile ABD üzerinde kullanılabildiğinden dolayı ülkemize de gelmesi oldukça uzun sürecektir. Özelliğin nasıl çalıştığını aşağıdaki video üzerinden inceleyebilirsiniz.


https://www.reddit.com/r/Android/comments/b7iwbg/call_screen_for_moto_nokia_phones_may_be_coming/ Yorum Yaz
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