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Google Asistan, Haritalar servisine entegre oluyor

CES 2019 kapsamında yapılan etkinlikte Google’un sesli asistanının haritalar servisi içerisine entegre edeceği öğrenildi. Bu sayede Google Haritalar uygulamasından çıkmadan komut verebileceksiniz.
4 ay
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5
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan, Haritalar servisine entegre oluyor
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Yakın zamanda Türkçe desteği de kazanan Google Asistan, Android telefonlar ile gelen en önemli özelliklerden biri haline gelmeye başladı. Sesli asistanına erişimi daha kolay hale getirmek isteyen Google, Android ve iOS’da bulunan Haritalar uygulamasına Google Asistan entegrasyonu sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "JBL Link Drive ile aracınız akıllanıyor"

Navigasyonu kapamadan komut verin

Yeni özellik sayesinde navigasyonu kapatmanıza gerek kalmadan Google Asistan yardımıyla mesajlarınıza cevap verebilecek, müzik oynatabilecek veya benzeri sesli asistan işlemlerini yapabileceksiniz. Google ekosisteminin gelişmesi açısından Haritalar’a gelen bu birliktelik oldukça önemli görülüyor. Ayrıca firmanın iPhone kullanıcılarını kendi sesli asistanına alıştırmak amacıyla bunu yaptığı düşünülüyor. Çünkü App Store üzerinde Google Haritalar oldukça popüler olsa da Google Asistan fazla kullanılmıyor.

Google Asistan, Haritalar servisine entegre oluyor
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CES 2019'da düzenlenen etkinlik sırasında uçuşlarınızı da yönetebileceğiniz bildirdi. Şu an için ABD üzerinde geçerli bu servisin ise yakın zamanda büyük havayolu şirketlerinin tümünde devreye girmesi bekleniyor. Bu anlaşma sağlanınca sesli asistan yardımıyla check-in yapabileceksiniz. Son olarak ay sonuna kadar içerisinde Google Asistan bulunan bir milyar cihaz sayısına ulaşılacağı açıklandı.


https://www.gsmarena.com/google_assistant_makes_its_way_into_google_maps-news-34994.php Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 ay en beğenilen
bütün servisler birleşsin
ve voltran'ı oluştursun !
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balcis 4 ay
iyi güzel de gerek yorumlar gerekse tüm lokasyon geçmişinin tutulması derken maps iyice bloatware gibi oldu.
telefonum sd660 ve performansından hiçbir uygulamada şikayetim yok ama en yavaş açılan uygulama da maps.
şunu ya ayırsınlar ya tavsiye ve değerlendirmeleri bölsünler bir şey yapsınlar.
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Seyrim 4 ay
Hepsini birleştirsinler.. Google'nin bunu yapacak imkanı var..
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khaos 4 ay
Google asistan ın google servisleri/uygulamalarıyla zaten tam olarak entegre olması gerekir bu anlamda geç kalınmış bir durum.Ayrıca bu özelliklerin Türkçe ye eklenmesi durumu var ki ben o konuda hiç iyimser değilim.
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SEO-Uzmanı 4 ay en beğenilen
bütün servisler birleşsin
ve voltran'ı oluştursun !
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Mesudum 4 ay SEO-Uzmanı
Sven esir.
Onu yerine prenses geldi
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