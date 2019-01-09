Google Asistan, Haritalar servisine entegre oluyor

Navigasyonu kapamadan komut verin
Yeni özellik sayesinde navigasyonu kapatmanıza gerek kalmadan Google Asistan yardımıyla mesajlarınıza cevap verebilecek, müzik oynatabilecek veya benzeri sesli asistan işlemlerini yapabileceksiniz. Google ekosisteminin gelişmesi açısından Haritalar’a gelen bu birliktelik oldukça önemli görülüyor. Ayrıca firmanın iPhone kullanıcılarını kendi sesli asistanına alıştırmak amacıyla bunu yaptığı düşünülüyor. Çünkü App Store üzerinde Google Haritalar oldukça popüler olsa da Google Asistan fazla kullanılmıyor.
CES 2019'da düzenlenen etkinlik sırasında uçuşlarınızı da yönetebileceğiniz bildirdi. Şu an için ABD üzerinde geçerli bu servisin ise yakın zamanda büyük havayolu şirketlerinin tümünde devreye girmesi bekleniyor. Bu anlaşma sağlanınca sesli asistan yardımıyla check-in yapabileceksiniz. Son olarak ay sonuna kadar içerisinde Google Asistan bulunan bir milyar cihaz sayısına ulaşılacağı açıklandı.
https://www.gsmarena.com/google_assistant_makes_its_way_into_google_maps-news-34994.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ve voltran'ı oluştursun !