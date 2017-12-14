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Google Assistant tablet ve eski telefonlara geliyor

Arama devi Google Assistant'ı tabletlere ve Lollipop'la çalışan eski telefonlara getireceğini duyurdu. Böylelikle artık sanal asistan tüm Android cihazların yaklaşık yüzde 80'inde mevcut olacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yapay zeka (AI) tabanlı dijital asistan Google Assistant, sonunda tabletlere ve Android'in eski sürümünü çalıştıran telefonlara geliyor. Arama devi Assistant'ın Android 7.0 Nougat ve 6.0 Marshmallow'lu tabletler ve Android 5.0 Lollipop sürümüyle çalışan telefonlar için yayınlanacağını duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor"
Apple'ın Siri, Microsoft'un Cortana ve Amazon'un Alexa isimli dijital asistanlarına rakip olarak gelen Google Assistant ilk kez geçen yılki Google I/O etkinliğinde duyurulmuştu. Başlangıçta yalnızca Android 7.0 Nougat'ı çalıştıran akıllı telefonlar için kullanılabilir durumdaydı ancak çok geçmeden Marshmallow'u çalıştıran cihazlara da geldi.

Assistant, aktif Android cihazların %80'inde kullanılabilir

Android 6.0 Marshmallow şu anda yüzde 29.7 kullanım oranıyla en yaygın Android sürümü konumunda. Sanal asistanın Lollipop için de yayınlanmasıyla birlikte Google Assistant dünya genelindeki aktif Android cihazların yaklaşık yüzde 80'inde kullanılabilir hale geldi. Assistant önümüzdeki günlerde Google Play Hizmetleri'ne yapılan bir güncelleme kapsamında Lollipop çalıştıran akıllı telefonlara gelecek.

https://www.blog.google/products/assistant/google-assistant-coming-to-tablets-and-more-android-phones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reliq 1 yıl
Merak ediyorum türkiye'ye ne zaman gelecek
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drdonanım 1 yıl
türkçe olmadıktan sonra ne işe yarayacak ???
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ONY86 1 yıl
android 4ü çıkardığın güne lanet olsun.
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