Google Assistant tablet ve eski telefonlara geliyor

Yapay zeka (AI) tabanlı dijital asistan Google Assistant, sonunda tabletlere ve Android'in eski sürümünü çalıştıran telefonlara geliyor. Arama devi Assistant'ın Android 7.0 Nougat ve 6.0 Marshmallow'lu tabletler ve Android 5.0 Lollipop sürümüyle çalışan telefonlar için yayınlanacağını duyurdu.

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Apple'ın Siri, Microsoft'un Cortana ve Amazon'un Alexa isimli dijital asistanlarına rakip olarak gelen Google Assistant ilk kez geçen yılki Google I/O etkinliğinde duyurulmuştu. Başlangıçta yalnızca Android 7.0 Nougat'ı çalıştıran akıllı telefonlar için kullanılabilir durumdaydı ancak çok geçmeden Marshmallow'u çalıştıran cihazlara da geldi.

Assistant, aktif Android cihazların %80'inde kullanılabilir

Android 6.0 Marshmallow şu anda yüzde 29.7 kullanım oranıyla en yaygın Android sürümü konumunda. Sanal asistanın Lollipop için de yayınlanmasıyla birlikte Google Assistant dünya genelindeki aktif Android cihazların yaklaşık yüzde 80'inde kullanılabilir hale geldi. Assistant önümüzdeki günlerde Google Play Hizmetleri'ne yapılan bir güncelleme kapsamında Lollipop çalıştıran akıllı telefonlara gelecek.

https://www.blog.google/products/assistant/google-assistant-coming-to-tablets-and-more-android-phones/