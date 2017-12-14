Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor

Çok yakında piyasaya çıkacak orta sınıf bir akıllı telefon olan Huawei Honor 9 Lite, yazılım güncellemesi aldı. Muhtemelen şirket basın mensuplarına incelemeleri için birkaç telefon dağıttı ve cihaz resmiyet kazandıktan sonra incelemeleri yayınlayabileceklerini söyedi.

Ayrıca Bkz.

"Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı"

Honor 9 Lite'ın Android 8.0 Oreo ile birlikte gelmesi bekleniyor. Sürüm notlarına göre LLD-AL10 8.0.0.100 numaralı güncelleme, Airtel VoLTE ile ilgili bir sorunu gidermiş durumda. Ayrıca bazı kararlılık iyileştirmeleri ve yeni Android güvenlik yamasını da getirdiğini belirtelim.

Çift ön ve arka kamera

Honor 9 Lite'ın çift ön ve arka olmak üzere toplamda dört kamerayla geleceği söyleniyor. TENAA listelemesine göre cihazda 5.65 inçlik FullView ekran, Kirin 659 işlemci, 3/4GB RAM, 32/64GB depolama alanı, 2.900mAh pil ve 3.5 mm kulaklık girişi olacak. Akıllı telefonun yaklaşık 200 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.