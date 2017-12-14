Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor

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Çok yakında piyasaya çıkacak orta sınıf bir akıllı telefon olan Huawei Honor 9 Lite, yazılım güncellemesi aldı. Muhtemelen şirket basın mensuplarına incelemeleri için birkaç telefon dağıttı ve cihaz resmiyet kazandıktan sonra incelemeleri yayınlayabileceklerini söyedi.Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı"
Honor 9 Lite'ın Android 8.0 Oreo ile birlikte gelmesi bekleniyor. Sürüm notlarına göre LLD-AL10 8.0.0.100 numaralı güncelleme, Airtel VoLTE ile ilgili bir sorunu gidermiş durumda. Ayrıca bazı kararlılık iyileştirmeleri ve yeni Android güvenlik yamasını da getirdiğini belirtelim.
Çift ön ve arka kamera
Honor 9 Lite'ın çift ön ve arka olmak üzere toplamda dört kamerayla geleceği söyleniyor. TENAA listelemesine göre cihazda 5.65 inçlik FullView ekran, Kirin 659 işlemci, 3/4GB RAM, 32/64GB depolama alanı, 2.900mAh pil ve 3.5 mm kulaklık girişi olacak. Akıllı telefonun yaklaşık 200 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.
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Bkz: Levent PEKCAN.