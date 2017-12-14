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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor

Önümüzdek günlerde tanıtılması beklenen çift ön ve arka kameralı Honor 9 Lite ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte orta sınıf akıllı telefonla ilgili son bilgiler.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çok yakında piyasaya çıkacak orta sınıf bir akıllı telefon olan Huawei Honor 9 Lite, yazılım güncellemesi aldı. Muhtemelen şirket basın mensuplarına incelemeleri için birkaç telefon dağıttı ve cihaz resmiyet kazandıktan sonra incelemeleri yayınlayabileceklerini söyedi.
Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı"
Honor 9 Lite'ın Android 8.0 Oreo ile birlikte gelmesi bekleniyor. Sürüm notlarına göre LLD-AL10 8.0.0.100 numaralı güncelleme, Airtel VoLTE ile ilgili bir sorunu gidermiş durumda. Ayrıca bazı kararlılık iyileştirmeleri ve yeni Android güvenlik yamasını da getirdiğini belirtelim.

Çift ön ve arka kamera

Honor 9 Lite'ın çift ön ve arka olmak üzere toplamda dört kamerayla geleceği söyleniyor. TENAA listelemesine göre cihazda 5.65 inçlik FullView ekran, Kirin 659 işlemci, 3/4GB RAM, 32/64GB depolama alanı, 2.900mAh pil ve 3.5 mm kulaklık girişi olacak. Akıllı telefonun yaklaşık 200 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

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JoeyBane 1 yıl
Yakında 360 cam çıkarsa şaşırmayın.
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artenis 1 yıl
Walla Levent abi demişti :)
Bkz: Levent PEKCAN.
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cosica 1 yıl
Note-8 için 3 kamerayla geliyor denmezken bu telefon için neden 4 kamerayla geliyor denmiş? bir an 4 tane kamerayı nasıl dizdiler diye merak etmedim değil.
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EyeCoral 1 yıl
Bu kamera işi Gilette'in traş bıçağı işine döndü. Oldu olacak yan tarafa da tekli bi tane koysunlar, dar yerleri çekmek için..
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buraoca2 1 yıl
200 Dolardan çıkarsa güzel iş yapar, diğer türlü işi zorlaşır. Keşke Parmak izi okuyucusunu da öne koysalarmış; bu şekilde yeterli mesafe varken dedim, sonrasında Fiyatı görünce bu isteğimin neden gerçekleşmediği anladım.
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astegon 1 yıl
Alt tarafa da kamera istiyoruz yeni 2019 serisinde. 2 arka, 4 önde kamera olsun. Selfie'de çığır açılsın, snapchatler patlasın, instagramlar yürüsün
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