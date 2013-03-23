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Google Başkanı Dr. Eric Schmidt, Android değil Blackberry kullandığını açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Google Başkanı Dr. Eric Schmidt, Android değil Blackberry kullandığını açıkladı

Google'ın başkanı Dr. Eric Schmidt, Google'ın dünya genelinde gerçekleştirdiği "Big Tent" etkinliğinin Hindistan'daki ayağına konuşmacı olarak katıldı. Uzun yıllar firmanın icra kurulu başkanlığını yürüttükten sonra koltuğunu Larry Page'e bırakan Dr. Eric Schmidt, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Google ve iş ortaklarının Android işletim sistemine sahip gelişmiş akıllı telefon çözümleri olmasına kendisinin hala Blackberry kullanıcısı olduğunu söyleyen Schmidt, Blackberry kullanmasını ise "klavyeyi hala seviyorum" diyerek açıklıyor. 2011 senesinde de Blackberry kullanırken objektiflere yakalanan Eric Schmidt, genel olarak Blackberry'nin son dönemdeki sıkıntılarına dikkat çekerken, Amazon'un ise çok iyi bir iş ortakları olduğunu ve [Kindle sayesinde] kendileriyle çok iyi şekilde yarıştığını dile getirdi.

Apple'ın iPhone'u geliştirdiği dönemde Apple'ın yönetim kurulu üyeliğini yapmış olan ve Google'ın da aynı dönemde Android'i geliştirmesinden ötürü birçok kez eleştiri oklarına maruz kalan Eric Schmidt, Apple'ın yenilikçi ruhunu kaybettiği yönündeki düşüncelere katılmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Apple, pazar payına bağlı kalmadan, büyük teknoloji yenilikçisi olmayı sürdürecektir. Bu güç onlarda var ve yenilikler yapmaya devam edecekler."

Eric Schmidt, tablet konusunda "iPad'i mi yoksa iPad Mini'yi mi tercih edersiniz? "sorusunu ise boyutları itibariyle iPad Mini'nin küçük olduğunu söyleyerek tercihini iPad'den yana kullanarak cevapladı. Özellikle Android'in tablet alanında daha çok 7 inç segmentinde güçlü olmasına rağmen iPad Mini'yi "küçük" olduğu için tercih etmeyeceğini söyleyerek dikkat çekici bir açıklama yapan Eric Schmidt, soruyu kendisine yönelten moderatöre ise daha güvenli, daha fazla uygulama (?) ve daha büyük olmasından ötürü Nexus 10'a da göz atmasını tavsiye etti.


http://www.theverge.com/2013/3/21/4131250/eric-schmidt-talks-apple-blackberry-amazon-at-big-tent-india Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
ADAM işte ADAM....
Nokia'nın sevgili Stephen ELOP'u gider canlı yayında sunucunun kullandığı rakip firmanın telefonunu (iphone'u) yere fırlatır, atar.
Yukarıdaki "ADAM" da rakip firmanın telefonunu kullandığını rahatça söyler.
Üstelik en büyük hatta EZELİ RAKİBİ diye rahatlıkla söyleyeceğim Apple hakkında da kötülemez ve yukarıdaki gibi "Apple, pazar payına bağlı kalmadan, büyük teknoloji yenilikçisi olmayı sürdürecektir. Bu güç onlarda var ve yenilikler yapmaya devam edecekler." der...
İşte Google'ın farkı, anlatmaya çalıştığımız şey bu.
Öküz ile Beyefendi arasındaki fark bu...
ADAM işte ADAM....Nokia'nın sevgili Stephen ELOP'u gider canlı yayında sunucunun kullandığı rakip firmanın telefonunu (iphone'u) yere fırlatır, atar.Yu...
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'Sefa 6 yıl
Appstore hiç övmeyin. İPhone nun en rezil uygulamasıdır o kadar hızlı telefonda bu kadar ağır uygulama.
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DH Misafiri 6 yıl
Bay Eric bir çalışan, analog dünyada doğmuş yetişmiş ama dijital dünyada çalışan bir yönetici..adamın işi bu..Sizler gibi bir nefer, bir dava adamı değil!!! O yüzden hali hazırda ihtiyaçlarını zaten yıllardır karşılıyan BlackB'sini niçin değiştirecek ki? iş iş dir..fan boy luk ise sizedir... Onlar işlerine bakar...Ama hepsi öyle değildir...aralarında işine aşık, dünyayı iyi yönde değiştirmek isteyenlerde yok değildir.
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bugracaz 6 yıl
Kaliteden anlayanın tercihi Apple'dır.
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beldesten 6 yıl
çokmu önemli bu haber, sanatçıların ne yaptıklarını merak eden bir grup gfibi birde şimdi bu işin magazinsel yanı çıktı ne kulanırsa kulansın çokta tın




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M.C.B 6 yıl
özür dilerim ama kapitalizmin birer neferi olmuşsunuz. sahip olduklarınız da size sahip olmuş aslında birbirinizi yemeyin rica ederim
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X-FI 6 yıl
işte böyle dürüst olun ;) helal adama.
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umutarslan.com 6 yıl
googlenin sahipleri kesin iphone kullanıyodur
Bütün firma baştan aşağı maclerle dolu zaten.adamlar kendi yaptıklarını kullanmıyor ki :D zaten böyle de olması lazım.Adamın o kadar parası var gidip istediği cihazı alamayacaksa yemişim bu kadar parayı diyodur.Marka işletim sistemi takıntısını yenelim derim.
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seconder77 6 yıl
google play diye mağazamı var ya
bildiğiniz çöp herkesin uygulaması yayınlanıyor
resmen bebelerin oyun alanı
adamın biri pc başına oturmuş uydurukta bişey tasarlamış hop atmış play e
appstore da belli standartın altında uygulama göremezsin
hem sizin android cihazınıza gamelofttan başka yüksek boyutlu 2 d oyun yapımcısı yok
bizim bütünü oyunlar yüksek boyutlu
ben 400 mb den aşağı oyun indirdiğimi hatırlamıyorum 3gs ime
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u.r.k. 6 yıl seconder77
seconder77

google play diye mağazamı var ya
bildiğiniz çöp herkesin uygulaması yayınlanıyor
resmen bebelerin oyun alanı
adamın biri pc başına oturmuş uydurukta bişey tasarlamış hop atmış play e

appstore da belli standartın altında uygulama göremezsin
hem sizin android cihazınıza gamelofttan başka yüksek boyutlu 2 d oyun yapımcısı yok
bizim bütünü oyunlar yüksek boyutlu
ben 400 mb den aşağı oyun indirdiğimi hatırlamıyorum 3gs ime

8 gb /16 gb alana o yüksek boyutlu oyunlardan kaç tane yükleyebiliyorsun?
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MustfEge.T 6 yıl
blackberrynin guvenli olmasinin bir nedenide kendi internet agi olan bis kullanmasi
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Dexstz 6 yıl
Enteresan
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V4LKyR 6 yıl
Şu adamın gözlüğü en azından helalinden 500$ vardır. Evet, haberi okumadım, gözlüğü çok dikkatimi çekti.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
kcankaynak
iOS kapalı kaynak kodlu olduğu için, herşeyiyle ilgilenen yaklaşık olarak 2000 kadar Apple yazılımcısı var. Android ise açık kaynak kodlu olduğu için, arkasında milyonlarca Android yazılımcısı var. Bu yüzden Android daha güvenli. 2000 kişinin yaptığı iş mi daha güvenli olur milyonlarca adamın yaptığı mı ? iOSun Androidden daha hızlı ve stabil çalışmasının sebebi teknoloji ve altyapı farkları. iOS Androidden çok daha kullanışlı ve kullanıcı dostu ancak Android OS daha güvenli.

kusura bakma Linux güvenli desen anlarım.bir android kullanıcısı olarak telefonu resetledin ilk gmail hesabınla senkronizasyona girerken google bu verileri izinsiz toplayabilir diye bir seçenek çıkıyor.aslında amerikaya güvenmiyorum.görünürde ios güvenilir olabilir ama android in güvenilir yanı yok.aslında amerikaya güvenilmez.bu adamın kullandığı telefon beni ilgilendirmiyor şahsen.sonuçta bir şekilde amerika amma yanaktan amma dudaktan bir öpücük alıyor.sonuç ortada millette bedava gibi kavgasını yapıyor.son cümlelerim sana değil ama kusura bakma android güvenilir değil amerika hiç güvenilir değil.
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