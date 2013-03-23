Google Başkanı Dr. Eric Schmidt, Android değil Blackberry kullandığını açıkladı

Google'ın başkanı Dr. Eric Schmidt, Google'ın dünya genelinde gerçekleştirdiği "Big Tent" etkinliğinin Hindistan'daki ayağına konuşmacı olarak katıldı. Uzun yıllar firmanın icra kurulu başkanlığını yürüttükten sonra koltuğunu Larry Page'e bırakan Dr. Eric Schmidt, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Google ve iş ortaklarının Android işletim sistemine sahip gelişmiş akıllı telefon çözümleri olmasına kendisinin hala Blackberry kullanıcısı olduğunu söyleyen Schmidt, Blackberry kullanmasını ise "klavyeyi hala seviyorum" diyerek açıklıyor. 2011 senesinde de Blackberry kullanırken objektiflere yakalanan Eric Schmidt, genel olarak Blackberry'nin son dönemdeki sıkıntılarına dikkat çekerken, Amazon'un ise çok iyi bir iş ortakları olduğunu ve [Kindle sayesinde] kendileriyle çok iyi şekilde yarıştığını dile getirdi.

Apple'ın iPhone'u geliştirdiği dönemde Apple'ın yönetim kurulu üyeliğini yapmış olan ve Google'ın da aynı dönemde Android'i geliştirmesinden ötürü birçok kez eleştiri oklarına maruz kalan Eric Schmidt, Apple'ın yenilikçi ruhunu kaybettiği yönündeki düşüncelere katılmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Apple, pazar payına bağlı kalmadan, büyük teknoloji yenilikçisi olmayı sürdürecektir. Bu güç onlarda var ve yenilikler yapmaya devam edecekler."

Eric Schmidt, tablet konusunda "iPad'i mi yoksa iPad Mini'yi mi tercih edersiniz? "sorusunu ise boyutları itibariyle iPad Mini'nin küçük olduğunu söyleyerek tercihini iPad'den yana kullanarak cevapladı. Özellikle Android'in tablet alanında daha çok 7 inç segmentinde güçlü olmasına rağmen iPad Mini'yi "küçük" olduğu için tercih etmeyeceğini söyleyerek dikkat çekici bir açıklama yapan Eric Schmidt, soruyu kendisine yönelten moderatöre ise daha güvenli, daha fazla uygulama (?) ve daha büyük olmasından ötürü Nexus 10'a da göz atmasını tavsiye etti.

http://www.theverge.com/2013/3/21/4131250/eric-schmidt-talks-apple-blackberry-amazon-at-big-tent-india