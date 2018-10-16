Google CEO'su, Çin'e özel sansürlü arama motoru hakkında nihayet konuştu

Arama devi Google birçok uluslararası pazarda büyük bir güç olmasına rağmen, henüz egemen olamadığı bir pazar var ve bu da Çin. Zira ülkedeki sıkı düzenlemeler ve sansür yasaları nedeniyle Google, 2010’dan bu yana Çin'de yasaklı durumda. Ancak uzun bir süredir Google'ın Çin'e özel sansürlü bir arama motoru geliştirdiği yönünde iddialar vardı. Bugüne kadar konu ile ilgili ağzını açmayan Google CEO'su Sundar Pichai suskunluğunu bozarak konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Google CEO'su açık kapı bıraktı

San Francisco'da düzenlenen bir konferansta açıklamalarda bulunan Pichai, Çin'de herhangi bir sansürlü arama motorunu kullanıma sunmayacaklarını ifade etti. Ancak Google CEO'su Çin'deki düzenlemelere uygun bir arama motoru projelerinin olacağını söyleyerek kapıyı tam olarak kapatmadı. Bir takım testler yaptıklarını kabul eden Pichai, Çin'deki sansür yasalarına ve düzenlemelerine rağmen arama sorgularının %99'unu hâlâ sunabileceklerine inandığını ifade etti.

https://www.bbc.com/news/technology-45872965

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Daha önce bu tip bir projede çalışmamak için şirket çalışanları tarafındanda yapıldığının söylenmesi üzerine Pichai: "Google Çin'de olsaydı neye benzerdi, bunu öğrenmek istedik, yani dahili olarak yaptığımız şey buydu. Çin'de bunu yapıp yapamayacağımızı söylemek için şimdilik çok erken. Çin pazarındaki kullanıcı sayısı bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.