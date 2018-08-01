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Google Clock'a Spotify desteği geldi! Artık alarmlarınızı Spotify parçalarınızla kurabileceksiniz

Eğer siz de Google Clock kullanıcısıysanız ve her gün aynı tekdüze melodilerle uyanmaktan sıkıldıysanız müjde! Google'ın sevilen mobil uygulaması Google Clock’a Spotify desteği geldi.
9 ay
2,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google Clock'a Spotify desteği geldi! Artık alarmlarınızı Spotify parçalarınızla kurabileceksiniz
                           
Google Clock'a yeni gelen güncelleme ile artık Google Clock hesabınızı, Spotify hesabınızla eşleştirebilecek ve alarmlarınızı Spotify çalma listelerinizdeki sevdiğiniz parçalarla kurabileceksiniz. Üstelik Spotify hesabınızın Premium olmasına bile lüzum yok.
Google’ın geçtiğimiz yıllarda geliştirmiş olduğu Google Clock, zamanı ölçmeye ve bildirmeye dair tüm fonksiyonları bünyesinde toplayan bir mobil uygulama. Kullanışlı ve şık ara yüzü ile oldukça beğeni toplayan uygulamayı Android kullanıcıları buradan indirebilirler.
Google Clock’un Play Music ve Youtube desteğinden önce, Spotify desteğine sahip olması bir hayli ilginç olsa da gelecek günlerde uygulamanın daha pek çok farklı müzik platformu desteğine sahip olmasını ümit ediyoruz.
Güncellemeden faydalanmak için her iki uygulamanın da son sürümünün telefonunuzda yüklü olması ve telefonunuzun işletim sisteminin Android Lollipop ve üstü olması gerekiyor. Eğer telefonunuz bu özellikleri taşıyor olduğu halde güncelleme hala Google Clock hesabınıza gelmediyse endişelenmeyin. Güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm cihazlarda kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

https://www.androidauthority.com/google-clock-spotify-music-891107/ Yorum Yaz
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Artyom A. C. 9 ay en beğenilen
Google Saat önce alarm çalsın. Ulan çok zor bir şey değil. Kurulan saatte alarm çalacak. Ama bir uyanıyorsun alarm çalmamış, ALARM KAÇIRILDI yazısı. Uzaylılar tarafından galiba.
Saf Android'de gelen com.android.deskclock Google Saat ile neredeyse aynı ve alarm saatinde çalıyor.
Google Saat önce alarm çalsın. Ulan çok zor bir şey değil. Kurulan saatte alarm çalacak. Ama bir uyanıyorsun alarm çalmamış, ALARM KAÇIRILDI yazısı. Uzaylılar t...
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Artyom A. C. 9 ay en beğenilen
Google Saat önce alarm çalsın. Ulan çok zor bir şey değil. Kurulan saatte alarm çalacak. Ama bir uyanıyorsun alarm çalmamış, ALARM KAÇIRILDI yazısı. Uzaylılar tarafından galiba.
Saf Android'de gelen com.android.deskclock Google Saat ile neredeyse aynı ve alarm saatinde çalıyor.
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