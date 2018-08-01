Google Clock'a Spotify desteği geldi! Artık alarmlarınızı Spotify parçalarınızla kurabileceksiniz

Google Clock'a yeni gelen güncelleme ile artık Google Clock hesabınızı, Spotify hesabınızla eşleştirebilecek ve alarmlarınızı Spotify çalma listelerinizdeki sevdiğiniz parçalarla kurabileceksiniz. Üstelik Spotify hesabınızın Premium olmasına bile lüzum yok.

Google’ın geçtiğimiz yıllarda geliştirmiş olduğu Google Clock, zamanı ölçmeye ve bildirmeye dair tüm fonksiyonları bünyesinde toplayan bir mobil uygulama. Kullanışlı ve şık ara yüzü ile oldukça beğeni toplayan uygulamayı Android kullanıcıları ’ın geçtiğimiz yıllarda geliştirmiş olduğu, zamanı ölçmeye ve bildirmeye dair tüm fonksiyonları bünyesinde toplayan bir mobil uygulama. Kullanışlı ve şık ara yüzü ile oldukça beğeni toplayan uygulamayıkullanıcıları buradan indirebilirler.

Google Clock’un Play Music ve Youtube desteğinden önce, Spotify desteğine sahip olması bir hayli ilginç olsa da gelecek günlerde uygulamanın daha pek çok farklı müzik platformu desteğine sahip olmasını ümit ediyoruz.

Güncellemeden faydalanmak için her iki uygulamanın da son sürümünün telefonunuzda yüklü olması ve telefonunuzun işletim sisteminin Android Lollipop ve üstü olması gerekiyor. Eğer telefonunuz bu özellikleri taşıyor olduğu halde güncelleme hala Google Clock hesabınıza gelmediyse endişelenmeyin. Güncellemenin önümüzdeki günlerde tüm cihazlarda kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

https://www.androidauthority.com/google-clock-spotify-music-891107/