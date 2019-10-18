Google Datally uygulamasının macerası kısa sürdü

Bugün geniş bant internet artık yaygın kullanılıyor olsa da halen kota büyük bir sorun. Diğer taraftan yavaş internet erişimi olan bölgeler de hesaba katıldığında komple bir çözüme ihtiyaç duyuluyor. Pek çok uygulama gibi Google Datally de bu ihtiyaçtan doğmuştu.

Google Datally neler sunuyor?

Google Datally kullanıcının internet verisi tüketiminde tasarruf yapmasını sağlıyor. VPN bağlantısı kuran uygulama kurulu uygulamaları analiz ederek gerekli olmayanları engelliyor veya belirli bileşenlerin tüketimini kısarak tasarruf sağlıyor. Ayrıca veri tüketimini gösteriyor ve diğer kullanıcılar tarafından onay verilmiş WiFi noktalarını belirtiyor.

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Bir süredir Datally uygulamasının Android 10 ile uyumlu olmadığı belirtiliyordu. Şimdi ise uygulama tamamen mağazadan kaldırılmış durumda. Sadece uygulamayı indirmiş olanların kullanması durumu söz konusu.

Google neden uygulamayı kaldırdı bilinmiyor ancak bu konuda rakipler olduğu için beklendiği kadar kullanıcı toplayamamış olabilir. Şu an için kurulu cihazlarda çalışıyor olsa da VPN servisinin bir süre sonra kapatılması olası.