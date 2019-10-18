Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Datally uygulamasının macerası kısa sürdü

    Telefonunuzda veri tüketimini kontrol altına almanızı sağlayan Google Datally uygulaması mağazadan kayboldu. Google’ın çok ilgi görmeyen uygulamayı kaldırdığı iddia ediliyor.
    3 sa.
    611
    10
    2
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bugün geniş bant internet artık yaygın kullanılıyor olsa da halen kota büyük bir sorun. Diğer taraftan yavaş internet erişimi olan bölgeler de hesaba katıldığında komple bir çözüme ihtiyaç duyuluyor. Pek çok uygulama gibi Google Datally de bu ihtiyaçtan doğmuştu.

    Google Datally neler sunuyor?

    Google Datally kullanıcının internet verisi tüketiminde tasarruf yapmasını sağlıyor. VPN bağlantısı kuran uygulama kurulu uygulamaları analiz ederek gerekli olmayanları engelliyor veya belirli bileşenlerin tüketimini kısarak tasarruf sağlıyor. Ayrıca veri tüketimini gösteriyor ve diğer kullanıcılar tarafından onay verilmiş WiFi noktalarını belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Mi Note serisi geri mi dönüyor?"

    Bir süredir Datally uygulamasının Android 10 ile uyumlu olmadığı belirtiliyordu. Şimdi ise uygulama tamamen mağazadan kaldırılmış durumda. Sadece uygulamayı indirmiş olanların kullanması durumu söz konusu.

    Google neden uygulamayı kaldırdı bilinmiyor ancak bu konuda rakipler olduğu için beklendiği kadar kullanıcı toplayamamış olabilir. Şu an için kurulu cihazlarda çalışıyor olsa da VPN servisinin bir süre sonra kapatılması olası.

     


    https://www.phonearena.com/news/Google-discontinues-Datally-Android_id119726 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap 3 sa.
    Böyle bir uygulama mı vardı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sn. Yeni Batman filminin kötü adamı belli oldu 2 dk. Xiaomi Redmi Note 8 Pro kutudan çıkıyor | Orta sınıfta çok iddialı 12 dk. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X 1 sa. iPhone 11 modellerinde yer alan Ultra Geniş Bant özelliği, farklı amaçlar için kullanılabilir 1 sa. Dacia Duster yeni motor seçeneklerine kavuştu: İşte Türkiye fiyatları 2 sa. Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor 2 sa. Motorola RAZR katlanabilir telefon 13 Kasım’da tanıtılacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Datally uygulamasının macerası kısa sürdü Sonraki Mahkemenin Booking.com kararı belli oldu 4 sa. Bilim insanları, yapay Mars ve Ay toprağında sebze yetiştirdi 5 sa. Bitcoin 8000 doları aştı, Ripple'dan %5'lik artış 5 sa. Hubble Teleskobu ilk yıldızlararası kuyruklu yıldızı görüntüledi 12 sa. NASA, Mars'taki gözlem araçlarını uzaydan görüntüledi 14 sa. Japonya ve ABD, Ay'a insan göndermek için iş birliği yapıyor 14 sa. BM uygulaması ile hem gelişin hem pirinç yardımı yapın 15 sa. Epic Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları dağıtılmaya başladı 15 sa. NBA'de kripto koleksiyonları dönemi 16 sa. Apple yaklaşan App Store Connect kesintisi konusunda geliştiricileri uyardı 16 sa. Mi Note serisi geri mi dönüyor? 17 sa. Motorola Moto E6 Play'in render görüntüleri ortaya çıktı 17 sa. Netflix son çeyrek rakamlarını açıkladı 18 sa. Red Dead Redemption 2 PC versiyonundan 4K 60FPS kalitede görüntüler 19 sa. Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor 19 sa. 2si1 | PS5 hakkında bilinen her şey 19 sa. Mi Store'larda 18-19-20 Ekim kampanyası | DH takipçilerine özel çekiliş 19 sa. Hepsiburada Hepsiexpress ile market alışverişleriniz aynı gün kapınızda 20 sa. Harry Potter: Wizards Unite çevrimdışı kullanıcıların konumlarını izliyor 21 sa. Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili ...
    DonanımHaber
    SpaceX çıldırdı: Tam 42.000 Starlink uydusu için izin istendi
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Harbiden hiç kaslı bir bilim adamı biliyomusunuz?
    DH Forum
    Losemi olan ikiz kardesime kemik iligi nakli icin acil kan bag...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim