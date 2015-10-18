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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Digisfera'yı bünyesine kattığını duyurdu

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Digisfera'yı bünyesine kattığını duyurdu
 
Yeni şirket yapısıyla büyümeye devam eden internet devi Google, satın aldığı firmalar arasına 2001 yılında Portekiz merkezli kurulan Digisfera'yı da ekledi.
Birden fazla fotoğraf ile oluşturulan panoramik çekimler konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Digisfera, satın alma sonucunda Google'ın "Street View" departmanına katılacak ve servisin 360 derecelik panorama fotoğraflarını çok daha gelişmiş hale getirecek. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde 2014 Dünya Kupası, 2014 Kış Olimpiyatları "Rusya" ve Rio de Janeiro Maracanã Stadı'nın açılışı gibi önemli panoramik fotoğraf projesine imza atan Digisfera, PanoTag isimli etiket sistemini sonlandıracak, panoramaları işleyerek tarayıcı üzerinde 360 derece izlenebilir hale getiren Marizano'yu ise açık kaynak kodlu şekilde önümüzdeki haftalarda kullanıma sokacak.
Street View'e verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Google, attığı son adımıyla kullanıcı deneyimini daha da yukarılara taşıyacak.

http://venturebeat.com/2015/10/17/google-acquires-360-degree-photography-startup-digisfera-to-beef-up-street-view/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
yandex in verdiği önemi tr ye vermiyor yazıklar olsun google...
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cceviz 3 yıl
Sreet wiev görüntülerini 3d olarak sanal gerçeklik gözlüklerine optimize ederlerse süper olur. gidemediğimiz yerleri oturduğumuz yerden gezeriz.
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Patren 3 yıl
yandex bu konuda iyi gerçekten
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alemburda34 3 yıl
Bizde çalışmayan özelliği ben ne yapayım.
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profecco 3 yıl alemburda34
alemburda34

Bizde çalışmayan özelliği ben ne yapayım.

Bizde çalışanı var Yandex :) (Yalnız pc açıyor telefondan bakmayın)

harita.yandex.com.tr/...
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infom@n 3 yıl
Agario oynuyorlar
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