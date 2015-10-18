Google, Digisfera'yı bünyesine kattığını duyurdu

Yeni şirket yapısıyla büyümeye devam eden internet devi Google, satın aldığı firmalar arasına 2001 yılında Portekiz merkezli kurulan Digisfera'yı da ekledi.

Birden fazla fotoğraf ile oluşturulan panoramik çekimler konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Digisfera, satın alma sonucunda Google'ın "Street View" departmanına katılacak ve servisin 360 derecelik panorama fotoğraflarını çok daha gelişmiş hale getirecek. Geçtiğimiz 5 yıllık dönem içerisinde 2014 Dünya Kupası, 2014 Kış Olimpiyatları "Rusya" ve Rio de Janeiro Maracanã Stadı'nın açılışı gibi önemli panoramik fotoğraf projesine imza atan Digisfera, PanoTag isimli etiket sistemini sonlandıracak, panoramaları işleyerek tarayıcı üzerinde 360 derece izlenebilir hale getiren Marizano'yu ise açık kaynak kodlu şekilde önümüzdeki haftalarda kullanıma sokacak.

Street View'e verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seren Google, attığı son adımıyla kullanıcı deneyimini daha da yukarılara taşıyacak.

http://venturebeat.com/2015/10/17/google-acquires-360-degree-photography-startup-digisfera-to-beef-up-street-view/