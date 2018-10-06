Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi

Google'ın tüm uygulamalarında Materyal Tasarım'ı tazelemesi biraz zaman alıyor. Arama devi son olarak Google Drive'ın mobil sürümünü yeni görsel öğelerle güncelledi. Drive'ın web sürümü güncellemeyi alan ilk platformlardan biriydi ancak mobil versiyon biraz geride kaldı.

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XDA Developers isimli internet sitesi, Drive uygulamasının en son sürümünde yeni ikonlar ve görsel öğeler ile birlikte modern tasarıma geçiş yapıldığını ortaya çıkardı. Ancak şu anda yeni tasarımın kullanıcılara sunulmadığını belirtmek gerekir.

Arayüzde bazı değişiklikler var

Yeniden elden geçirilen Android uygulamasının üst kısmında kalıcı bir arama çubuğu yer alırken, alt kısmında ise Google Drive'da gezinmeyi kolaylaştıracak bir menü çubuğu bulunuyor. Arayüzün genel anlamda Google'ın diğer uygulama ve hizmetleriyle uyumlu hale gelmesini sağlayacak daha fazla beyaz alan ve yuvarlak köşelere sahip olduğunu görüyoruz.

Materyal Tasarım'ı yenilenen Google Drive uygulamasının en kısa süre içerisinde Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Modern tasarımın iOS sürümüne ne zaman aktarılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.xda-developers.com/google-drive-google-material-theme-redesign/