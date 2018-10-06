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Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi

Google tüm uygulama ve hizmetlerinde Materyal Tasarım'ı yenileme sürecini devam ettiriyor. Şirket son olarak Google Drive uygulamasının Android sürümünü elden geçirdi.
7 ay
4,5b
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7
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi
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Google Drive'ın Android uygulamasının yeni tasarımı.
Google'ın tüm uygulamalarında Materyal Tasarım'ı tazelemesi biraz zaman alıyor. Arama devi son olarak Google Drive'ın mobil sürümünü yeni görsel öğelerle güncelledi. Drive'ın web sürümü güncellemeyi alan ilk platformlardan biriydi ancak mobil versiyon biraz geride kaldı.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin dosyaları sildiği ortaya çıktı"
XDA Developers isimli internet sitesi, Drive uygulamasının en son sürümünde yeni ikonlar ve görsel öğeler ile birlikte modern tasarıma geçiş yapıldığını ortaya çıkardı. Ancak şu anda yeni tasarımın kullanıcılara sunulmadığını belirtmek gerekir.
Google Drive uygulaması yeni Materyal Tasarım ile güncellendi
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Google Drive'ın Android uygulamasının şu anki tasarımı.

Arayüzde bazı değişiklikler var

Yeniden elden geçirilen Android uygulamasının üst kısmında kalıcı bir arama çubuğu yer alırken, alt kısmında ise Google Drive'da gezinmeyi kolaylaştıracak bir menü çubuğu bulunuyor. Arayüzün genel anlamda Google'ın diğer uygulama ve hizmetleriyle uyumlu hale gelmesini sağlayacak daha fazla beyaz alan ve yuvarlak köşelere sahip olduğunu görüyoruz.
Materyal Tasarım'ı yenilenen Google Drive uygulamasının en kısa süre içerisinde Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor. Modern tasarımın iOS sürümüne ne zaman aktarılacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://www.xda-developers.com/google-drive-google-material-theme-redesign/ Yorum Yaz
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FiréLord 7 ay
Windows uygulamasında inanılmaz sekron sorunları var ücretli olarak kullanmamıza rağmen istenilen performansı alamıyoruz. İnşallah uygulama da gelişmeler olmuştur.
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Swonz 7 ay
Yandex'in bulutunu kullanıyorum. Androidin materyal tasarımı hoşuma gidiyo ios böyle devam ederse premium bi androide geçmeyi düşünüyorum
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maxmania 7 ay
umarım karanlık teması vardır. şu materyal tasarımı sevemedim, göz acıtıyor en azında koyu tema hatta kafamıza göre renk seçebilsek.
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gowlet 7 ay
Ya bas bas bağırdınız kapanıyor bitiyor diye adamlar tasarım değiştiriyor..
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intel7mix 7 ay gowlet
Drive mi kapanacak bence kapanmaz baya uzun süre.
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ThePscho 7 ay gowlet
Hocam kapanmaz ya. Koskoca Google niye kapatsın bulut servisini?
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