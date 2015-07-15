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Google Drive'a güvenlik odaklı yeni özellik!

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Drive'a güvenlik odaklı yeni özellik!
 
İnternet devi Google'ın kullanıcılarına ücretsiz olarak 15GB depolama alanı verdiği bulut depolama servisi Drive, güvenlik odaklı önemli bir özellik kazandı.
Google Drive eklenen bu yeni özellik sayesinde ortak çalışma dosyalarında diğer kişilerin indirme, baskı alma ve kopyalama yetkisinin kapatılmasına imkan tanıyor. Yani kişiler yukarıda görseli yer alan ayarın açılmasıyla sizin belirlediğiniz dosyaları sistemlerine indiremiyor, baskıya yollayamıyor ya da kopyalamıyor. Bu ayar dosya sahipleri için özellikle de hassas içeriklerler noktasında ekstra bir güvenlik daha ortaya koyuyor.
Google'ın konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/google/2015/07/14/google-drive-now-lets-you-prevent-others-from-downloading-printing-and-copying-shared-files/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kahraman91 3 yıl
Bu önemli bir açıktı giderilmesi çok iyi olmuş.
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