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Google Haritalar toplu taşımadan ne zaman ineceğinizi haber verecek

Yabancı bir şehirde toplu taşıma kullanıyorsanız artık durağın neresi olduğunu sormanıza gerek kalmayacak. Google Haritalar işaretlediğiniz durağa gelmeden önce sizi uyaracak.
1 yıl
1,8b
2
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Haritalar hizmeti kullanıcıların günlük hayatta daha fazla yer almak için kendisini geliştirmeye devam ediyor. Citymapper gibi artan rakiplere karşı yeni özellikler oldukça önemli.

Yabancısı olduğunuz şehirlerde faydalı

Denemesi yapılan yeni özellik toplu taşıma güzergahına adım adım detaylı yönlendirmeler ekleyecek. Özellik, kullanıcı yürüyüş veya sürüş modunda iken çalışıyor. Tramvay, tren veya otobüste iken kullanıcı durağına yaklaştığında uyarı gönderiyor.

Uyarı bildirim çubuğunda veya kilit ekranında kullanıcıya iletiliyor. Böylece kullanıcının uyarıyı ve haliyle durağını kaçırma riski de en aza indiriliyor. Yeni özellik başlangıçta Android uygulamasına gelecek. Sonrasında ise iOS tarafına da verileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Google: Qualcomm’un satılması inovasyonun önüne geçer"

Yeni özellik daha çok yabancı olduğu bir şehirde toplu taşıma kullanan veya daha önce binmediği bir hatla yolculuk yapan kullanıcılar için yardımcı olmayı amaçlıyor.

Google’ın yılın başlarında arabanızı park ettiğiniz noktayı bulmanız için yaptığı güncellemenin ardından toplu taşıma için yapılan ayrıntı da ikinci önemli güncelleme olarak dikkat çekiyor. 

 

http://www.techradar.com/news/google-maps-will-soon-tell-you-when-you-need-to-get-off-the-bus Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 1 yıl en beğenilen
Uzun süredir gelmesini beklediğim bir özellikti. Gerçek bir ihtiyaca cevap vermeleri sevindirici.
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erhanercan 1 yıl
Here wego ya devam
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mcrew 1 yıl
İETT nin mobil uygulaması bu konuda başarılı. Otobüslerin anlık olarak nerede olduğunu bile göremiyorsun.
Ama elin Amerikalı şirketi tek tek gelmiş dolmuş güzergahlarıni bile haritasına eklemiş İstanbul da. Bir yere gitmek istediğinde Google haritalar sana tum toplu ulaşım alternatiflerin söylüyor. İstanbul belediyesi nin yapamadığını ya da yapmadigini elin Amerikalı şirketi yapmis
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gokhans19 1 yıl
Moovitte bu özellik 2 yıldır vardı zaten. Merak edenler moovitten deneyebilir.
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YüzüğüKayıpFrodo 1 yıl
Sanırım otobüsü değil sizi takip edecek. Hedefe yaklaşınca uyaracak. Yanlış otobüse binipte yaklaşınca uyarmasını beklerseniz geçmiş olsun. Sabah cevizlibağda binip uykuya dalarsanız tuzlada uyanabilirsiniz. Bi arkadaşıma olmuş :)
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CooL_ROMEO 1 yıl en beğenilen
Uzun süredir gelmesini beklediğim bir özellikti. Gerçek bir ihtiyaca cevap vermeleri sevindirici.
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feveran 1 yıl
google a sakın güvenmeyin bu konuda. yabancı bir ülkede tarlanın ortasında tren istasyonu var gibi gösterdiği için yarım saat güneşin alnında yürüdüğümü bilirim ve daha neler neler
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interwap 1 yıl feveran
feveran

google a sakın güvenmeyin bu konuda. yabancı bir ülkede tarlanın ortasında tren istasyonu var gibi gösterdiği için yarım saat güneşin alnında yürüdüğümü bilirim ve daha neler neler

1 yıldan fazla süredir faaliyette İzmir-İstanbul yolunu hala tanımıyor. Onun yüzünden kilometrelerce yolu boşuna gittim.
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unununium 1 yıl feveran
Gps inde sıkıntısı olan telefonlarda olabiliyor (bende olmuştu.) konumunu göstermesi gps'in çalıştığı anlamına gelmez bu arada.
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Galatas4ray 1 yıl
500T'yi takip etmekte zorlanır :D
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ipli jeton 1 yıl
Takip etmediği bir tek kaç numaraya bindiğimiz kalmıştı, o da olsun tam olsun
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