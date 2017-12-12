Google Haritalar toplu taşımadan ne zaman ineceğinizi haber verecek

Google’ın Haritalar hizmeti kullanıcıların günlük hayatta daha fazla yer almak için kendisini geliştirmeye devam ediyor. Citymapper gibi artan rakiplere karşı yeni özellikler oldukça önemli.
Yabancısı olduğunuz şehirlerde faydalı
Denemesi yapılan yeni özellik toplu taşıma güzergahına adım adım detaylı yönlendirmeler ekleyecek. Özellik, kullanıcı yürüyüş veya sürüş modunda iken çalışıyor. Tramvay, tren veya otobüste iken kullanıcı durağına yaklaştığında uyarı gönderiyor.
Uyarı bildirim çubuğunda veya kilit ekranında kullanıcıya iletiliyor. Böylece kullanıcının uyarıyı ve haliyle durağını kaçırma riski de en aza indiriliyor. Yeni özellik başlangıçta Android uygulamasına gelecek. Sonrasında ise iOS tarafına da verileceği ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Google: Qualcomm’un satılması inovasyonun önüne geçer"
Yeni özellik daha çok yabancı olduğu bir şehirde toplu taşıma kullanan veya daha önce binmediği bir hatla yolculuk yapan kullanıcılar için yardımcı olmayı amaçlıyor.
Google’ın yılın başlarında arabanızı park ettiğiniz noktayı bulmanız için yaptığı güncellemenin ardından toplu taşıma için yapılan ayrıntı da ikinci önemli güncelleme olarak dikkat çekiyor.
http://www.techradar.com/news/google-maps-will-soon-tell-you-when-you-need-to-get-off-the-bus Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama elin Amerikalı şirketi tek tek gelmiş dolmuş güzergahlarıni bile haritasına eklemiş İstanbul da. Bir yere gitmek istediğinde Google haritalar sana tum toplu ulaşım alternatiflerin söylüyor. İstanbul belediyesi nin yapamadığını ya da yapmadigini elin Amerikalı şirketi yapmis
1 yıldan fazla süredir faaliyette İzmir-İstanbul yolunu hala tanımıyor. Onun yüzünden kilometrelerce yolu boşuna gittim.
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