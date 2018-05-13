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Google Duplex yapay zekâ olduğunu karşıdakine mutlaka bildirecek

Bir gün telefonun başında otururken bir robotun arayarak sizden rezervasyon yaptırmak istediğini duysaydınız neler yaşardınız? Böyle bir şey artık gerçek oluyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Duplex yapay zekâ olduğunu karşıdakine mutlaka bildirecek

Google’ın I/O 2018 geliştirici konferansında en çok tartışma yaratan konu Assistant platformuna Duplex teknolojisinin eklenmesi oldu. Randevuları ve rezervasyonları adeta gerçek bir kişi gibi yapabilen Duplex özelliği kimilerine göre korkunç.

Tartışmalar alevlendi

Sosyolog Zeynep Tüfekçi gibi pek çok ünlü isim tanıtımın ardından Google’a adeta ateş püskürdü ve geçmişten hiçbir ders çıkarmadığını, etik olarak kaybettiğini ifade etti. Yaşananların ardından ise Google’dan bir açıklama geldi.

Ayrıca Bkz. "Flame in the Flood kısa süreliğine Steam üzerinde ücretsiz"

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Duplex teknolojisi entegre bir kendini tanıtma özelliğine sahip. Karşıdaki kişiye bağlandığında yapay zekâ asistanı olduğunu ilk etapta iletiyor ve karşıdakini kandırmamış oluyor. Tanıtım esnasında demosu yapılan ilk geliştirme aşaması olduğu için bu görülmedi.

Gelecek adına önemli bir gelişme olarak gösterilen Google Duplex adeta bir sanal sekreter rolüne bürünebilir. İnsanlar pek çok kez telefonla rezervasyon yapma veya randevu alma ihtiyacı duyuyor. Bu görevleri yapay zekaya aktarabilirse hayat daha kolaylaşacaktır.

Diğer taraftan teknolojinin nereye gidebileceği bilinmiyor. Henüz internetin yaygınlaşmadığı dönemlerde popüler olan telefon şakaları Google Duplex sayesinde yeniden karşımıza çıkabilir. Elbette bunları konuşabilmek için önümüzde uzun yıllar olacaktır. Google Duplex en erken yaz aylarında Assistant platformuna entegre edilecek.

 

https://www.theverge.com/2018/5/10/17342414/google-duplex-ai-assistant-voice-calling-identify-itself-update Yorum Yaz
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ssbrutality 1 yıl en beğenilen
Google'nin Geçmişten bir ders çıkarmadığını...
En son Skynet ile ne zaman savaşıldı da Ders çıkarılamadı :)))
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Xiaomiseverim 1 yıl
Aklıma 'Her' filmi geldi
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ufuk172 1 yıl
Acaba, "Ayşe'yi bana ayarlasana?" Tarzı bir istek karşısında ne yapar?
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ssbrutality 1 yıl en beğenilen
Google'nin Geçmişten bir ders çıkarmadığını...
En son Skynet ile ne zaman savaşıldı da Ders çıkarılamadı :)))
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Sharparrow 1 yıl
Sanırım gelecekte herkesin telefonunda ki sadece listemde kayıtlı kişilerin aramasına izin ver seçeneği aktif olacak. Yoksa bugün bile zırt pırt edisinden büdüsüne herkes bşrşeyler satmak için arıyor. Şimdi bile bunlarla baş edemiyorken yapay zeka ile hiö edemeyiz. Komple çözüm herkes sadece listemdeki aramalara izin ver seçeneğini açacak sanırım... Gşdişat o yönde. Sonra şöyle olurmuş: lütfen telefonunuzun ayarlarından herkesin aramasına izin verin seçeneğini açın.. hatta bunu yapana 1GB internet hediye vb...
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alemburda34 1 yıl
Kurumsal tarafta efsane olur bankalar heleki hemen denemek isteyebilirler.
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efeozkan 1 yıl
siriyi silkeleyecekler bıraksan google yavaş bu ülke tehlikeli
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yimmasabi 1 yıl
Teknoloji süper, ummh, mmm , hmm gibi insanın çıkardığı diğer düşünme seslerini de koymuşlar. Ayırt etmek oldukça güç. Ama aynı kaygıları ilk okuduğumda ben de yaşamıştım. Operatör ya da kullanan kimse ilk tanıtım kısmında sesi mute eder sonra açar, bunlar da mümkün. Artık daha fazla telefon çağrıları gelebilir.
Orjinal blog'u ve bazı konuşma örneklerini bu linkte bulabilirsiniz.
ai.googleblog.com/...
İlginç bir yöne doğru gidiyoruz, bakalım gelecek bu teknolojilerle daha da iyi mi olacak yoksa içinden çıkılmaz karmaşık bir hale mi gelecek.
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