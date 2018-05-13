Google Duplex yapay zekâ olduğunu karşıdakine mutlaka bildirecek

Google’ın I/O 2018 geliştirici konferansında en çok tartışma yaratan konu Assistant platformuna Duplex teknolojisinin eklenmesi oldu. Randevuları ve rezervasyonları adeta gerçek bir kişi gibi yapabilen Duplex özelliği kimilerine göre korkunç.

Tartışmalar alevlendi

Sosyolog Zeynep Tüfekçi gibi pek çok ünlü isim tanıtımın ardından Google’a adeta ateş püskürdü ve geçmişten hiçbir ders çıkarmadığını, etik olarak kaybettiğini ifade etti. Yaşananların ardından ise Google’dan bir açıklama geldi.

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Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Duplex teknolojisi entegre bir kendini tanıtma özelliğine sahip. Karşıdaki kişiye bağlandığında yapay zekâ asistanı olduğunu ilk etapta iletiyor ve karşıdakini kandırmamış oluyor. Tanıtım esnasında demosu yapılan ilk geliştirme aşaması olduğu için bu görülmedi.

Gelecek adına önemli bir gelişme olarak gösterilen Google Duplex adeta bir sanal sekreter rolüne bürünebilir. İnsanlar pek çok kez telefonla rezervasyon yapma veya randevu alma ihtiyacı duyuyor. Bu görevleri yapay zekaya aktarabilirse hayat daha kolaylaşacaktır.

Diğer taraftan teknolojinin nereye gidebileceği bilinmiyor. Henüz internetin yaygınlaşmadığı dönemlerde popüler olan telefon şakaları Google Duplex sayesinde yeniden karşımıza çıkabilir. Elbette bunları konuşabilmek için önümüzde uzun yıllar olacaktır. Google Duplex en erken yaz aylarında Assistant platformuna entegre edilecek.