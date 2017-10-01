Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu

Google’ın Android cihazlarda daha güçlü bir ebeveyn kontrolü sağladığı Family Link uygulaması bir süredir davetiye usulü ile deneme sürümünde bulunuyordu. Uygulama mağazada indirmeye sunuldu.

Tam denetim

Ebeveynlerin çocuklarının mobil cihaz kullanımını takip etmesi büyük önem taşıyor. Bu olmadığı takdirde olması gerekenden fazla ekran başında kalmak veya bir şekilde şifreyi elde ederek mağazadan içerik satın almak gibi pek çok kaza yaşanabiliyor.

Yıllardır bununla ilgili pek çok üçüncü taraf çözüm mevcut. Google Play üzerinde bu çözümleri bulmak mümkün. Ya da sadece çocuklara hitap eden tablet modelleri bulunuyor. Veya Amazon gibi Fire tabletlerde varsayılan olarak ebeveyn denetimi sunan üreticiler var.

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Google da ebeveyn yönetiminin giderek önem kazanması üzerine firma yakın zamanda kendi çözümünü denemeye başlamıştı. Family Link adını taşıyan bu çözüm temel anlamda iyi bir alternatif olmak amacında.

13yaş altı için geliştirilen uygulama Android cihazlar üzerinde ebeveynlere pek çok denetim aracı sunuyor. Aileler çocukların hangi uygulamalara erişebileceğini belirleyebiliyor, cihaza bir kullanım süresi kısıtlaması uygulayabiliyor, uzaktan cihazı kilitleyebiliyor ve ekran açık sürelerini izleyebiliyor.

Şimdilik tüm uygulamaların gibi daha ayrıntılı konularda Family Link biraz yetersiz kalıyor ancak yine de temel anlamda oldukça işlevsel. Uygulama Android 6.0 ve üzeri cihazlarda çalışıyor. Takip uygulaması ise Android 4.4 veya iOS 9 sürümlerinde ve yukarısında çalışan cihazlara kurulabiliyor. Şimdilik uygulama ABD sınırları içerisinde erişime açık.