Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Fit yeni güncelleme ile koçluk yapmaya başlıyor

İlk zamanlarında atılan adım, gidilen mesafe gibi değerleri ölçebilen fitness uygulamaları artık kullanıcısını yönlendirmeye ve koçluk yapmaya başladı. Google Fit bunlardan birisi.
3 yıl
1,5b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Fit yeni güncelleme ile koçluk yapmaya başlıyor


Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu ve Apple'ın Health uygulamasının karşısına konumlandırdığı Google Fit, uzun bir aradan sonra güncellenerek kullanıcılarına koçluk yapacak hale getirildi. 

Yeni güncelleme ile birlikte gelen Fit Challenge, kullanıcıya 3 farklı aktiviteyi temel alan bir çalışma programı oluşturuyor. Şınav, mekik ve çök-kalk hareketlerinin nasıl olacağını kullanıcıya anlatan uygulama daha sonra çalışma programını başlatıyor. Kullanıcı hareketlerini yaptıkça uygulama adım adım takip ediyor ve ana ekranda bu verileri bir araya getiriyor. Bu sayede kullanıcı programı ne kadar iyi yerine getirdiğini de görebiliyor. 

Güncelleme ayrıca Fit Challenge özelliğine Android Wear platformunu da entegre etmiş ve akıllı saatler üzerinden takip yapılabiliyor. Yine programda yapmış olduğunuz hareketlerin istatistiği yeni bir saat teması üzerinden kullanıcıya sunuluyor. Güncelleme an itibariyle indirilebilir durumda. 


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozon3 3 yıl
dedıgınız gozukmuyor suan oyle bır guncelleme de yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPad Pro kutusundan çıkıyor 3 yıl Vestel'e sorduk: Yeni nesil Venus V3 telefonlar ve vergi tartışması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim