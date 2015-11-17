Google Fit yeni güncelleme ile koçluk yapmaya başlıyor





Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu ve Apple'ın Health uygulamasının karşısına konumlandırdığı Google Fit, uzun bir aradan sonra güncellenerek kullanıcılarına koçluk yapacak hale getirildi.





Yeni güncelleme ile birlikte gelen Fit Challenge, kullanıcıya 3 farklı aktiviteyi temel alan bir çalışma programı oluşturuyor. Şınav, mekik ve çök-kalk hareketlerinin nasıl olacağını kullanıcıya anlatan uygulama daha sonra çalışma programını başlatıyor. Kullanıcı hareketlerini yaptıkça uygulama adım adım takip ediyor ve ana ekranda bu verileri bir araya getiriyor. Bu sayede kullanıcı programı ne kadar iyi yerine getirdiğini de görebiliyor.





Güncelleme ayrıca Fit Challenge özelliğine Android Wear platformunu da entegre etmiş ve akıllı saatler üzerinden takip yapılabiliyor. Yine programda yapmış olduğunuz hareketlerin istatistiği yeni bir saat teması üzerinden kullanıcıya sunuluyor. Güncelleme an itibariyle indirilebilir durumda.







