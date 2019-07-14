Microsoft Word, Android platformunda 1 milyar indirme sayısına ulaştı

Teknoloji Editörü
Microsoft'un platformlar arası uygulama stratejisinde yeni bir dönüm noktası var. Şirketin Android platformunda yayınladığı Word uygulaması 1 milyar indirme sayısına ulaştı.
Yakında masaüstü versiyonunu geçebilir
Word, Android'in öncü Office uygulaması ve Mayıs 2018’de yarım milyar kuruma ulaşmış durumda. Mobil platformda da yaklaşık 2 milyar Android telefon kullanıldığı düşünülürse bunların yarısında Word uygulamasının kurulu olduğunu söyleyebiliriz. Masaüstünde de yaklaşık 1.5 milyar kişinin Word kullandığını düşünürsek, yakın bir dönemde Android versiyonunun masaüstünü de geçmesi sürpriz olmayacaktır.Microsoft elbetteki bu başarıyı Samsung ve diğer anlaşmalı şirketlerin cihazlarında Word uygulamasının kurulu gelmesine de borçlu. Ancak Google Play Store'da yer alan kullanıcı yorumlarına da bakılırsa, 3.5 milyon kişinin verdiği 4.5 puanın da gözardı edilmemesi gerekiyor. Şirketin Android platformunda başarı göstermesi ise yakın bir gelecekte Android cihaz üretimi yapabileceği söylentilerini de çoğaltıyor.
https://www.androidpolice.com/2019/07/12/microsoft-word-1-billion/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle