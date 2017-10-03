Google Fotoğraflar güncellemesi ile videolar daha hızlı paylaşılıyor

Google’ın Fotoğraflar uygulaması bugün kullanıcılara çok güzel bir arşiv imkanı sunuyor ancak bu arşive erişmek ve eski hatıraları dostlarla paylaşmak zahmetli olabiliyor. Özellikle internet erişimi zayıf olan kullanıcıların beğendiği bir içeriği paylaşması büyük sıkıntı.

Sıralı gönderim

Google bunu bir nebze de olsun giderebilmek adına Mart ayında yeni bir teknoloji denemeye başlamıştı. İnternet hızının problemli olduğu bir yerde kullanıcı fotoğraf paylaşmak isterse sistem önce düşük çözünürlüklü bir fotoğrafı paylaşıyor. Fotoğraf en kısa sürede karşı tarafa ulaşıyor.

Sonrasında kullanıcı düzgün internet bağlantısı olan bir alana geldiğinde ise orijinal görsel ile düşük çözünürlüklü olanı değiştiriyor. Böylece kullanıcı hem hızlı bir şekilde paylaşımını yapmış oluyor hem de orijinal resmi göndermiş oluyor.

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Bu teknoloji artık videolarda da uygulanmaya başladı. Örneğin 4K çözünürlükte bir video paylaşmak isteyen ancak zayıf interneti olan bir alanda bulunan kullanıcı için sistem HD seviyesine kadar çözünürlüğü düşürüyor. Şartlar normale döndüğünde ise 4K video öncekinin yerini alıyor.

Videolar için çözünürlüğü düşürme teknolojisi Google Fotoğraflar 3.6 sürümünde kullanıma sunuldu ancak sadece Android tarafında. iOS kullanıcılarının da yakın zamanda güncellemeye kavuşacağı belirtiliyor.