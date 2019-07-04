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Google Fotoğraflar’a yüz etiketleme dahil birçok yeni özellik geliyor

Twitter’da kullanıcıların sorularını yanıtlayan Google Fotoğraflar ürün yöneticisi David Lieb, uygulamanın ileride kazanacağı özellikler hakkında bilgiler verdi.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Fotoğraflar’a yüz etiketleme dahil birçok yeni özellik geliyor
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Google’ın başarılı servisi Google Fotoğraflar, David Lieb tarafından yönetiliyor. Özellikle çeşitli yapay zeka yetenekleriyle kullanıcıları şaşırtan Google Fotoğraflar, önemli güncellemeler almaya devam ediyor. David Lieb de Twitter üzerinden Google Fotoğraflar’a gelecekte eklenecek özellikler hakkında soruları cevapladı.

Yüz etiketleme ve son eklenene göre sıralama

Kendisine yöneltilen soruları saatlerce cevaplayan yönetici, pek çok detayla ilgili bilgi verse de en çok öne çıkan, elle yüz etiketleme özelliğiydi. Normalde Google Fotoğraflar’ın otomatik olarak yüzleri tanıyıp etiketleme özelliği bulunuyor. Ancak tanınmayan yüzlerin elle etiketlemesine izin verilmiyordu. Yakında bu imkanın kullanıcılara tanınacağı açıklandı.

Bir diğer özellik fotoğrafların sıralanmasıyla alakalı. Google Fotoğraflar uygulamasına önceden çekilmiş bir fotoğrafınızı eklediğinizde, çekildiği tarihe göre sıralanıyordu. Yani son eklenen fotoğraflara göre sıralama tercihi mevcut değil. Mobil uygulamaya bu seçenek sunulacak. Halihazırda web sürümünde son eklenen fotoğrafları sıralama özelliğinin bulunduğunu belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi"

Liste oldukça uzun. Android için fotoğraf zamanlarını düzenleme, hayvan sahiplerinin hayvanlarına ait fotoğrafları birbirleriyle otomatik olarak paylaşabilmesi, albümler içerisindeyken resim silebilme vb. şeklinde sıralayabiliriz. Görünen o ki oldukça beğenilerek kullanılan Google Fotoğraflar uygulaması, bazı küçük ama önemli özelliklerle gelişmeye devam edecek.


https://www.engadget.com/2019/07/03/google-photos-manually-tag-faces-twitter-conversation/ Yorum Yaz
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