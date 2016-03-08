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Google Fotoğraflar'a Live Photos desteği

Apple'ın iPhone 6S serisi ile birlikte sunduğu Live Photos özelliği için, Google Fotoğraflar'ın iOS uygulaması da gerekli desteği sunmaya başladı. Ayrıca iPad modelleri de unutulmamış.
3 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 6S serisi ile birlikte sunduğu Live Photos özelliği, fotoğraf çekerken aynı zamanda kayıt yaparak 1.5 saniyelik sesli ve hareketli resimler oluşturabiliyor. Google Fotoğraflar hizmeti de, iOS uygulamasını güncelleyerek Live Photos için destek sunmaya başladı.

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Kullanıcılar, artık çektikleri Live Photos fotoğraflarını sınırsız bir şekilde Google Fotoğraflar'da saklayabiliyor. Ayrıca platform üzerinde Live Photos fotoğraflarınızı da oynatabiliyorsunuz. Güncellemede ayrıca iPad için bölünmüş ekran desteği gelirken, iPad Pro'nun büyük ekranına da uyum sağlanmış durumda. Yine performans artışları, menüler içerisinde daha hızlı gezinti


 

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